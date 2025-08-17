Bogdan Baratky, despre detaliile care pot face diferenţa în derby-ul Rapid – FCSB: „Au ales să dea presiunea Giulestiului pe capacitatea Arenei Naționale!”

Un Rapid – FCSB e interesant el în sine; genul de meci care nu are neapărată nevoie de o avancronică. Încerc așadar să vă rețin atenția cu câteva idei asupra cărora ne vom îndreptă atenția și după meci.

Contextul sportiv

Interesant context. FCSB are un start dezamăgitor, în ciuda faptului că jocul și anunțau cu totul altceva. E foarte posibil că meciul cu Dinamo (punctul culminant al unui sir de 4 înfrângeri consecutive) să fi reprezentat pentru FCSB fundul gropii de formă al începutului de sezon.

Bolnavul nu e vindecat încă (victoriile cu Drita fiind condimentate cu înfrângerea cu Slobozia), dar dă semne de înzdrăvenire. Și uite cum derby-ul cu Rapid poate reprezenta medicamentul minune, doza de moral și încredere pentru Europa și campionat.

Dincolo, Rapid are un debut de sezon peste așteptări, fară înfrângere după 5 etape, cu evoluții în creștere, chiar dacă echipa pare capabilă să joace deocamdată doar o repriza pe meci. Punctele au venit, calmul și liniștea lui Gâlcă sunt medicamentele pe care Rapid le avea demult pe rețetă pentru nevroza cronică a Giuleştiului.

De la revenirea Rapidului în prima ligă, cele doua rivale s-au întâlnit de 14 ori, de fiecare data în campionat. Deși aproape de fiecare data Rapid a pornit cu șansă a doua, statistica ultimilor 4 ani ne e net favorabila – 7 victorii Rapid, 3 victorii FCSB, 4 rezultate de egalitate.

Să remarcăm totuși că sezonul trecut a stat sub semnul echilibrului, cu 3 egaluri și o victorie a FCSB-ului după un meci în care Rapid nu s-a prezentat în prima repriză, iar viitoarea campioană a jucat în 16 după pauză.

Pentru Rapid pericolul exact de aici vine. Din statistica asta pictată în vișiniu diluat până la roz. Și din faptul că parcă niciodată în ultimii 4 ani nu am prins FCSB-ul într-o pasă atât de proastă. Acesta e de fapt cel mai important examen pentru Gâlcă în partida de diseară. Daca nu vă reuși să îi facă pe elevii săi să uite contextul adversarului, o avem grea.

Toate cele 3 victorii ale FCSB-ului din ultimii 4 ani au o poveste. Sezonul trecut FCSB a venit prea bine pregătită în Giulești ca să piardă, iar în 2021 pe AN valoarea și-a spus cuvântul pe finalul unui meci în care am sperat totuși la egal.

În 2022 însă, Compagno et Co ne-au taxat după un meci pe care Săpunaru și Morais l-au prefațat cu o fotografie la masa de teqball, relaxare și detașare care s-au văzut din plin în iarba. O greșeală pe care sper și cred că nu o vom repeta astăzi, pentru că ne-ar fi fatală.

Suporteri

Inutil să explic ce înseamnă un astfel de meci pentru suporterul de stadion. Dar mai e ceva, dincolo de orgoliul hrănit de victoria în derby. .

Într-o epocă în care imaginea și imaginile contează, Rapidul (unul dintre puținele cluburi care explică la fiecare meci diferența dintre suporter și spectator), trebuie să ofere imaginea unor tribune pline și pe cel mai important stadion al țării.

Poate pentru suporterul de azi contează mai puțin, dar sigur e important pentru suporterul de mâine. Cu doar 2 etape în urmă s-a jucat Dinamo – FCSB, iar la capitolul suporteri meciul de astă seară e în competiție directă cu celalalt derby bucureștean.

În aceeași perioadă de concedii, acum 2 săptămâni au venit la stadion 23,000 de oameni, iar Rapidul trebuie să demonstreze că poate depăși fară probleme competiția și la capitolul audiență de stadion.

Arbitrajul

Un detaliul (mult prea) important al fotbalului. Daca nu mă credeți, revizionati vă rog ultimul Rapid-FCSB (cel din Giulești, din sezonul trecut), sau meciul Rapidului din etapa trecută, de la Galați. Arbitrajul va avea însă diseară și o altă semnificație.

Înaintea meciului de la Galați, complet nespecific, Rapidul a ieșit “la atac” pe cazul Edjouma. Singura consecință vizibilă și palpabilă a fost neacordarea (desigur, regretabilă coincidență), câteva ore mai tărziu, a unui penalty pentru un henț sancționabil și la handbal. Intre timp, povestea pare să se fi stins, vârful icebergului fiind tradiționalul “pupat Piața Independenții” din fața sediului FRF.

În această seară, pe cel mai mare stadion al țării, în fața a probabil 30,000 de oameni, cel mai titrat arbitru din Romania va trebui să demonstreze că partea nevăzută a icebergului e complet neinteresantă (si irelevantă) pentru microbistul de fotbal.

Acestea fiind spuse, să fie fotbal! În tribune, suporterul rapidist va fi, ca de obicei, la înălțime. Dacă și băieții vor juca astăzi două reprize (prima de la miercurea Ciuc și a doua de la Galați să zicem), totul va fi bine. Ne “revedem” mâine dimineață, cu impresii de la fața locului.