Bogdan Baratky, două concluzii mari și late după CFR Cluj – Rapid 1-0: unde s-a decis partida. „Nu e loc de dezbateri!”

E târziu, e tristețe, deci n-ar fi chiar greșit să începem cu concluziile (două la număr). În primul rând, Victoria CFR-ului este cât se poate de meritată. Nu e loc de dezbateri pe tema asta. În al doilea rând, cred că deznodământul meciului nu se datorează nici tacticii gândite de antrenori și nici atitudinii celor două echipe (ireproșabilă pe tot parcursul meciului). Partida a fost decisă de potența fizică. Capitol la care, paradoxal, CFR a excelat, deși toate argumentele păreau a fi în favoarea Rapidului.

Potența fizică, detaliul care a decis CFR Cluj – Rapid 1-0. Zilele în plus care contează… cu minus

Rapid a jucat sâmbăta cu Dinamo, iar derby-ul Clujului s-a disputat luni. Așadar, două zile în plus de recuperare pentru oaspeți. Zile care nu s-au văzut. Ba chiar dimpotrivă. Rapidul a greșit recuperarea, ciclul săptămânal, habar nu am, dar ceva a greșit. Sau a făcut CFR-ul o minune, pentru că fotbaliștii gazdă au fost vizibil mai proaspeți.

Diferența s-a făcut parțial (dar nu aici e explicația) la componența primului unsprezece, acolo : Keita în locul lui Djokovic și Huja în locul lui Ilie. Dincolo, Gâlcă l-a preferat pe Talisson lui Paraschiv, dar nicidecum pe considerente fizice.

Cum spuneam, Rapidul a început cu Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Borza – Moruțan, Vulturar, Grameni – Dobre, Talisson, Petrila. Nemulțumit de eficiența lui Paraschiv cu Dinamo, Gâlcă mizează pe agilitatea superioară a brazilianului, poate și pe tehnicitate, dar e un pariu complet ratat. Talisson este un fotbalist care (așa ni s-a spus) poate juca și vârf, însă el deocamdată nu a demonstrat că poate fi o soluție pe postul său de bază. Dar nu aici s-a jucat meciul. Atitudinea, cum spuneam, a fost cea corectă. Am învățat din debuturile de repriză cu Dinamo și nu am repetat greșeala.

Primul sfert de oră al meciului ne-a aparținut (că posesie și prezență în terenul advers), dar fără periculozitate. Moruțan se sufocă după sprinturi și ruperi de ritm, Petrila nu are prospețime, Grameni și-a lăsat luciditatea la București, iar Talisson nu controlează nici o minge (e evident că nu poate juca rolul pivotului, nu știe să joace cu spatele la poartă). Singurul corect calibrat fizic pare Dobre, însă abuzul de rabonne, biciclete și pase fanteziste dăunează grav eficienței.

Îndrăznesc chiar să spun că dacă doar după meciurile acestei etape, Rapid nu ar fi avut jucători de câmp la lot. În contextul asta m-aș simți vinovat să nu remarc aportul defensiv al lui Cordea, scos în evidență de ziua neagră a lui Petrila.

Barele vrăjite în CFR Cluj – Rapid 1-0

Urmează însă 15-20 de minute care ne obligă să acceptăm victoria finală a CFR-ului. Totul începe cu șutul lui Korenica (neblocat la timp în fața careului), respins de Aioani în corner. Fază fixă din care rezultă 3-4 șuturi spre poartă, ultimul în bară din apropiere (Muhar). Totul din pricina diferenței de prospețime fizică, detaliu care te face să fii al doilea la minge, să ajungi o fracțiune de secundă în urma adversarului și să nu reușești să evacuezi mingea din careu din 3 încercări.

Repet, pe fondul unei atitudini corecte, dublată de dorință de victorie. Ceva am făcut greșit săptămână asta… Și asta nu e tot. După un alt corner, același Muhar lovește mingea din mijlocul careului, iar Alibek pune cireașa pe tortul neputinței atunci când reia (cred totuși că a fost offside) în bară din 4-5 metri, singur cu Aioani…mingea venită din bară. După acest festival de ratări te declari mulțumit dacă pleci cu un punct acasă, indiferent de adversar.

Echilibrăm finalul reprizei, dar deși posesia e echilibrată, ocaziile de gol au aparținut evident gazdelor, Rapid a avut doar faze periculoase și o singură ocazie, la șutul de la distanță al lui Onea, respins excelent de Popa. Dar repet (pentru că m-a izbit acest lucru țoață seara), atât defensiv, cât și ofensiv diferența s-a făcut la prospețime. Capitol la care am pierdut din minutul 1. Mereu ne-a lipsit un vârf de gheată (să respingem, sau să trecem de adversarul direct), mereu mingea a sărit la adversar, mereu am părut lipsiți de inspirație pe construcție. Dar nu a fost lipsă de inspirație, ci de cele mai multe ori lipsă de suflu, sufocare, lipsă de luciditate dată de încărcare.

Ceea ce trebuia să se întâmple în CFR Cluj – Rapid 1-0

Reparăm greșeala Talisson la pauză, iar schimbarea cu Koljic ne spune că ne-am propus să jucăm cu un vârf specializat în jocul cu spatele la poartă. Prima ocazie aparține tot gazdelor, tot după o fază fixă. Grameni nu îl blochează pe Korenica, care șutează violent peste. Cea mai mare ocazie a reprizei ne aparține (bara lui Morutan), dar repriza și meciul se tranșează la mijloc, acolo unde Keita al lor și Muhar reușesc să facă diferența în treimea noastră. Și rămân la părerea enunțată la început – totul pe fondul unei prospețimi fizice superioare. Sau, dacă vreți, a unei inexplicabile și generalizate lipse de prospețime a majorității rapidiștilor.

Sunt trei faze născute în centru, în fața careului, din insistența mijlocașilor clujeni și neputința alor noștri de a respinge/recupera. Una finalizată cu șut slab de Muhar, una salvată în extremis de Aioani care prinde centrarea lui Korenica și una…scoasă din poartă după ce Aioani respinge în centru și același Korenica marchează simplu. Gâlcă reacționează (oare se făceau schimbările astea și dacă scorul rămânea 0-0?) cu Gheorghe și Christensen, apoi cu Paraschiv, dar meciul era jucat.

Punctele rămân în Gruia și nu avem a ne plânge de asta. Desigur, e păcat că asta se întâmplă după un meci în care nu poți reproșa nimic în legătură cu implicarea și dorința fotbaliștilor, dar dacă adversarul e peste ține fizic după 3 zile de pauză (față de 5 ale tale), nu poți decât să strângi mâna învingătorului și să încerci să înțelegi unde și ce anume ai greșit.

Totul după un meci care vine cu trei confirmări – CFR a devenit pentru Rapid ce este Rapid pentru Dinamo, orice rapidist în schema adversarului e kriptonita pentru noi și (superstiție de dată recentă) copiem rezultatele verișorilor italieni. Capul sus, încă nu e nimic jucat, dar totul e infinit mai greu acum.