Bogdan Baratky, editorial după victoria dramatică a Rapidului: „3 puncte pe reacția lui Pancu”

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Când Rapidul merge la Galați, nu-și amintește în primul rând de acel 7-0 cu Pancu în teren, ci de zecile de meciuri grele, de luptă. Astăzi, un Otelul neînvins acasă aștepta vizita unui Rapid fără înfrângere în deplasare, iar meciul a confirmat cu prisosință statistica primelor 7 etape. A rezultat o partidă de luptă, o încleștare, o bătălie fără menajamente, cu un angajament pentru care ambele combatante merită felicitări. Și, cu toate că (poate subiectiv, deși nu cred) , meciul s-ar fi încheiat probabil la egalitate dacă Oțelul rămânea în unsprezece.

Repriza lui 4-2-3-1

Pentru prima dată în acest sezon Pancu începe cu acest sistem: Ungureanu – Onea, Pașcanu, Kramer, Annan – Grameni, Vulturar – Dobre, Moruțan, Kamara – Stojlković. Și nu a funcționat conform așteptărilor. Ascultându-l pe Pancu după meci, îi dau însă dreptate. E mai ușor să joci în 4-2-3-1 acasă, decât în deplasare. Cu atât mai mult la Galați, acolo unde ești nevoit să te iei la trântă cu adversarul.

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Ocaziile au lipsit în prima jumătate, deși Rapid a avut totuși două faze periculoase, cu mare potențial (Grameni în stânga și Moruțan în dreapta), ambele greșit interpretate de cei doi rapidiști. Dacă Pancu a avut perfectă dreptate vorbind despre 4-2-3-1 în deplasare, mă tem că și a avut o concluzie corectă: lotul Rapidului nu are suficiente opțiuni ofensive pentru astfel de situații. Banca ne oferea astăzi doar soluții dicutabile de atac: Pop, Jambor (dezamăgitori la Sibiu cu Poli) și Kodor.

Rapid nu a produs pericol ofensiv doar din pricina propriilor inexactități, ci și din cauza replicii adversarului. Oțelul a fost un adversar excelent pregătit, montat pentru meci și cu câțiva jucători foarte buni – Pedro Nuno, Patrick, Sylla. Surprinzător de bine a arătat Lungu, înlocuitorul lui Lameira. Fără un bagaj tehnic deosebit, Lungu a fost eficient defensiv, dar și neașteptat de corect în transmiterea balonului pe inițierea construcției. La noi, Kamara a prins o seară slabă și, surprinzător, Vulturar nu a părut nici el să fie în apele lui.

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Repriza lui Pancu. Dumnezeu iți dă, dar nu-ți bagă-n traistă

Am spus că cel mai probabil meciul s-ar fi încheiat la egalitate fără eliminare și nu retractez. Îi dau totuși meritele învingătorului lui Pancu din simplul motiv că Dumnezeu iți dă, dar nu-ți bagă-n traistă.

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Pancu a mutat la pauză cu Bubanja în locul lui Kamara, trecând într-un fel de 4-3-3, deși Bubanja a jucat foarte avansat. Nu m-aș hazarda să spun că a rămas tot 4-2-3-1, pentru că orice putem spune (apreciativ) despre Vladan, mai puțin faptul că are abilitați de mijlocaș ofensiv. Așa cum a spus și Pancu după meci, Bubanja a primit misiunea de a-l tampona pe Lungu, pentru a deregla construcția Oțelului. În plus, Bubanja a venit cu volumul său de joc excepțional, cu pressingul și cu jocul fizic atât de necesar în lupta cu gălățenii.

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Problema acestei schimbări (de jucător și de sistem) este că flancul drept a fost fragilizat. Ne apăram pe două linii, cu Stojlković și Bubanja în față, ceea ce îl trimite pe Moruțan în dreapta. Cum Moruțan nu are calitate defensivă, Onea a fost expus de câteva ori în debutul reprizei. Dar Pancu a reacționat bine și la asta. În minutul 58 intra Manea și Doumbia, ies Onea și Vulturar. Manea un fundaș mai bun defensiv în condițiile date, iar Doumbia vine cu plusul fizic, de forță în condițiile unui meci de luptă și în contextul unei evoluții sub potențial a lui Vulturar.

Deși Rapidul a punctat la capitolul cornere, în minutul 71 bifăm primele șuturi pe poarta Galatiului, ambele periculoase. Dobre trimite violent de la 25 de metri, Dur Bozoanca respinge în față, iar Stojlkovic reia slab din poziție excelentă, confirmând o presupunere pe care o doream infirmată: nu finalizarea este principala sa calitate.

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Echilibrul se rupe în minutul 78, când Patrick vede (absolut meritat) al doilea galben, pentru intrarea la Manea. Din acest moment Rapidul ia meciul pe cont propriu, irosește câteva faze periculoase și reușește să își adjudece punctele la ultima fază, dintr-un corner excelent bătut de Moruțan și finalizat de Pașcanu, fundașul golgeter.

O victorie de aur

Victoria e victorie și 3 puncte sunt întotdeauna excelente. Dar aceste 3 puncte de la Galați cântăresc parcă mai mult decât altele. În primul rând pentru că Galațiul e pentru Rapid un teren la fel de greu ca Oblemenco. Foarte greu și rar plecăm de aici cu toate punctele. Apoi pentru că după seria Dinamo-Craiova-Poli aveam nevoie de confirmări și de optimism pentru a pregăti viitorul apropiat.

Pancu însuși avea nevoie de încredere – vezi declarațiile despre schimbările sale inspirate din ultimul timp. Iar echipa avea nevoie să-și păstreze poziția in clasament pentru a putea crește și progresa. La Rapid s-a schimbat în primul rând atitudinea față de joc. Este marele plus adus de Pancu. Dacă partida s-ar fi încheiat 0-0, nu ar fi fost meciul nul din sezonul trecut, cu joc tern și fără nerv. Atmosfera din grup este probabil vestea cea mai bună a serii, meleul bucuriei de după gol confirmând că lucrurile stau net mai bine decât în playoff.

Urmează două meciuri în Giulești, cu Voluntari și FC Argeș, iar Rapid are acum nu doar dreptul, ci chiar obligația de a se gândi la încă 6 puncte. Puncte care ne-ar ajuta să ne îmbunătățim și jocul, pentru că numai atunci când jocul de construcție va completa atitudinea și atmosfera vom putea să ne gândim cu adevărat la lucruri importante în acest sezon.