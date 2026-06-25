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Astăzi e ziua ta, dar înainte de a-ți spune emoționat, ca în fiecare an, „La mulți ani!”, dă-mi voie, venerabile, să fac două lucruri. În primul rand, să povestesc celor care te cunosc poate mai puțin bine, câteva lucruri despre tine. Și apoi, cu tot respectul, să iți ofer un sfat. Nesolicitat, dar poate folositor.

1923

Te-ai născut acum 103 ani, în Bucureștiul interbelic. Puține cluburi din Romania își scriu vârsta cu trei cifre și la fel de puține (din cele aflate încă în activitate) au apărut în acea orânduire istorică. Orânduire imperfectă, pe care nu îmi propun să o idealizez, dar cu siguranță diferită de cea post-belică. Din foarte multe puncte de vedere; includ aici și geneza unor entități sportive (categorie din care și tu, dragul meu, faci parte).

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Certificat de naștere

Dragul meu, roagă-i tu pe colegii de competiție să pună pe masă certificatul de naștere. Pe masa istoriei, desigur. Într-adevăr, din motive independente de tine nu ai reușit să ai (încă…) un muzeu în care să-l și expui, dar certificat de naștere ai. Parol! Uite-l aici! Pentru că te-ai născut, ca omologii tăi din lumea bună a fotbalului, din voința și dragostea unor oameni. Nu a unor instituții. Oameni care ți-au și îmbrăcat tricoul pe terenul de fotbal. Părinții fondatori…Da, tu chiar ai așa ceva!

Brand 100% românesc

Nu e haios că brandul acesta a costat (așa a spus evaluatorul) jumătate de milion de euro (TVA inclus, parcă), iar un anume Jambor un milion întreg, rotund și complet? Și cu toate că statul a reușit să reconstruiască stadionul (așa cum a reușit el, mai mic decât cel din 1939), noi nu ne-am învrednicit să-ți încropim o încăpere pe ușa căreia să scriem cu cretă de acar „Muzeu”, ca să avem unde să expunem un document cum nu sunt multe în fotbalul românesc? Chiar… E activul în bilanț? Jambor mai are 3 ani, de-aia întreb… . Puteți enumera 10 branduri 100% românești care să fi sărbătorit centenarul? Bine, accept, nu neapărat din fotbal… 5? Mă sunați voi, dacă e?

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Rapid, primul club…

… . Care azi nu mai există, e adevărat. Calificați din semifinale prin tragere la sorți într-o finală care nu s-a mai jucat…deh, războiul… Dar prima echipă românească într-o finală de cupă europeană. Este că nu știați?

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Singurul club…

…retrogradat pe motiv de insolvență. Pentru că după aceea am schimbat regulamentele, astfel încât lumea bună să poată intra la rândul ei și anume în insolvență. Chiar în neștire, cu repetiție, pentru că trebuie, nu-i așa, să ne protejăm valorile.

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Ziceam ceva de un sfat… sugestie mai degrabă, să nu te superi pe mine. Știu că după o vârstă e greu, da’ cred că n-ar fi rău să te pui la punct cu tehnologia. Ajuta, zău! Știi cum se zice: ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să ți se-ntâmple. Eu cred că în epoca tehnologiei tu ai început să te joci cu AI-ul fără să fii chiar stăpân pe subiect; altfel chiar nu pot să-mi explic cum ai ajuns în situația asta…

Entuziast dar amărât (vorba aia… născut între Gara de Nord și Grivița…) ai ajuns în prima ligă și ți-ai dorit și tu, bietul de tine, o viață mai bună. Îmbelșugată chiar, daca se poate. Dar vezi tu…în ziua de azi contează foarte mult cum dai prompt-ul. Aici n-ai fost tu suficient de explicit, să știi… Ai cerut bani și bani ai primit. Doar bani. Tu ai presupus probabil că emoția, entuziasmul, dragostea și priceperea vin la pachet. Nimic mai greșit. Inteligența asta artificială e rigidă, săraca…Și te-a pedepsit. Fără să vrea și fără să vrei.

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Așa te-ai pricopsit cu oameni care nu știu absolut nimic despre tine, despre noi, dar care ne dojenesc cu degetul când vine vorba de sezonul centenar… Mda… genul ăla de oameni… Care astăzi, în zi mare, nu te serbează și nici nu ne invită la ziua ta. Probabil pentru că vârsta ta de azi se termină în 3, nu în 5, sau în 0. De parcă copilului tău îi serbezi ziua doar la vârste rotunde…la 11 ani, sau la 17 îi scrii „La mulți ani!” la finalul listei de cumpărături… De-aia te rog…data viitoare când ceri ceva, gândește-te bine. Și fii, pentru numele lui Dumnezeu, explicit!

La mulți ani, venerabile!

Vremurile sunt cum sunt, dar asta n-are cum să te sperie. Ai trecut prin trei orânduiri, război, lovituri de stat, retrogradări, insolvență, faliment… e chiar greu să te mai sperie ceva. Și cel puțin, după seria asta de evenimente, știi că întotdeauna după ploaie vine soarele. Iar tu ai timp să aștepți, pentru că ești nemuritor, ca istoria. La mulți ani, Rapid, la mulți ani, rapidiști!