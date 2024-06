Bogdan Baratky, emoționat de ziua Rapidului… 101! „Euforia… încântarea… dansul”

Dragă cititorule, astăzi este 25 Iunie. Poate nu ești rapidist (în fond, nimeni nu-i perfect…), de aceea semnificația zilei ar putea sa-ți scape și, sincer, nu te condamn pentru asta. Dar eu sunt aici pentru a încerca să-ți explic, dacă-mi permiți, de ce ziua Rapidului e una absolut specială. Sigur, e specială pentru că Rapidul e special. Dar uite explicația pe larg…

Îți propun un exercițiu. Gândește-te, te rog, câte branduri românești cunoști. Indiferent de domeniu. Bun… Acum, că ai schițat lista, te rog să-mi spui câte dintre ele au sărbătorit suta. De ani, desigur. Câte au rezistat probei timpului și intemperiilor istoriei. Rapidul, dragă cititorule, indiferent de simpatii subiective, este un obiect din patrimoniul cultural al acestei țări. Țară care, în forma în care se prezintă astăzi, este cu doar 5 ani mai vârstnică decât Rapidul. Iți vine să crezi?

„Eu deseori m-am gândit ce ar fi dacă Rapidul nu ar mai fi. Și am avut acest exercițiu pentru o perioadă scurtă în care Rapidul nu a mai existat. În momentele acelea pot să spun că am simțit că dacă Rapid nu mai exista, nimic nu mai este și nu mai are rost”