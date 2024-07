Bogdan Baratky explică de ce nu este un rapidist optimist înaintea noului sezon: “Paradoxal, nu?”

Paradoxal, nu? Cum să fii mai entuziasmat si încrezător când aveai de jucat cu Asalt, Tricolor, Modelu, sau Afumaţi prin subteranul fotbalului românesc?! Cum să-ţi lipsească încrederea când niciodată în ultimii 15 ani Rapidul n-a dus-o mai bine din punct de vedere financiar? Cum să n-ai aşteptări când standardul în punctualitate nu mai e calea ferată japoneză, ci ziua de salariu de la Rapid?! Vă explic imediat.

Rapidul s-a sprijinit de când se știe el pe un trepied. Un suport cu 3 picioare – 3 elemente de sprijin care i-au asigurat stabilitatea. Iar la capitolul ăsta nu e Rapidul un caz special; orice club se sprijină pe acești 3 piloni: administrativ (echipa din birouri), sportiv (lotul și echipa tehnică) și public. Particularitatea Rapidului e că toate 3 sunt în egală măsură importante și niciodată în istoria sa Rapidul nu a avut succes când unul dintre stalpi s-a clătinat.

Administrativ

După un an de “creștere negativă”, zona sportivă s-a separat la vârf de cea administrativă. Vara a adus nume noi prin birouri, începând chiar cu directorul executiv.

“Nu poți emite pretenții la titlu fără un club puternic” – e un truism al fotbalului. Încă din liga 2 Rapidul caută formula magica în birouri, împrumutând modelul Ajax pentru asta: tinerețe care vine la pachet cu inerenta lipsă de experiență. Nu pare importantă zona asta, însă e mult mai importantă decât pare. Pentru că are două roluri importante: sa producă bani pentru bugetul clubului în timp ce gestionează relația cu masa de suporteri. Și intersezonul a demonstrat că e foarte greu să jonglezi cu bilele astea încinse când iți lipsește experiența. Rapidul e club greu…la care se presupune că vii să livrezi, nu să înveți.

Administrativ…ne căutăm. Dar nu e o surpriză, în birourile din Giulești asta a fost mai mereu o stare de fapt. Și abia asta e o tradiție care se cere schimbată.

Sportiv

Strategia sportivă a fost materia la care mai mereu în trecutul recent “am rămas pe iarnă”. Rapid e, de exemplu, clubul care vara trecută și-a desenat această strategie în jurul “underului” Cîrjan, pe postul căruia a adus (în aceeași fereastră de transferuri) jucătorul cu cel mai mare salariu din lot – Valle. Pentru că…de ce nu…

Vara aceasta – Neil Lennon – care iși va implementa propriile idei. Una dintre ele fiind un nou sistem de joc care îi oferă toată banda lui Borza, îl mută inter pe Petrila și îl transformă în fundaș central pe nou-venitul Manea. Mutări curajoase, dar și pariuri in egala măsură sensibile, întrucât numiții Borza și Petrila au costat clubul 2 milioane tocmai pentru că s-au evidențiat…jucând pe alte poziții.

Sportiv…ne căutăm identitatea. ; acesta e motivul pentru care experiența sa a fost adusă să completeze elanul tânărului Sandu. Ambii pentru prima dată într-un rol de architect sportiv. Iar identitatea sportivă e greu de găsit într-un sezon în care, dacă îl vom vinde și pe Rrahmani, se va chema că am înlocuit tot axul central al echipei. Ax in care Neil încă așteaptă “șesarul” pe care îl căutăm de doi ani.

Publicul

Cel mai important pilon al clubului, pentru că e singurul care l-a susținut de 101 ori.

Giuleștiul e astăzi scena unor frământări pe care le vedem cu ochiul liber și în societate. Poate cel mai atașat, dar și tradiționalist public din fotbalul românesc se găsește într-un proces de acomodare forțată cu progresismul și consumerismul din show-biz-ul în care fotbalul se transformă tot mai mult. A pus deopotrivă vocea și buzunarul alături de eforturile acționarului în sezonul trecut, dar dezamăgirea prăbușirii de la “locul 2 e primul care pierde” la “mai jos de locul 6 nu putem cădea” a creat fisuri importante in relația club-suporteri. Care au trecut aparent neobservate și care, incorect gestionate, se vor închide greu. În plus, cu peluza ramasă fără liderul charismatic și de forța al ultimilor 11 ani, totul e in reconstrucție și la acest capitol.

Încrederea vine de la primul și al doilea stâlp. Entuziasmul de la al doilea și al treilea. De aceea 102 e un sezon greu – pentru că trepiedul e nesigur.

Tradițional, Rapid a fost un club boem si mai degrabă sărac. Și exact ăsta e sindromului boemului fără multe parale in buzunar: abundența, atunci când apare, nu-i oferă confort, ci dezechilibre funcționale. E și acomodarea cu abundența un proces. Pe care sper să îl parcurgem cu succes și înțelepciune. Și noi și clubul. Ahoe!!!