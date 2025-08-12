Bogdan Baratky face calculele după Oțelul – Rapid 1-1: „Neînvinși!”

Asta e vestea cea mare pentru noi după etapa a cincea. Cu un lot aproape neschimbat față de sezonul trecut, , iar Oțelul părea o nucă tare. Întrebați-o pe Dinamo, dacă nu mă credeți. Pe de alta parte, n-o fi având Rapidul mulți “clienți”, dar Gyuszi Balint e sigur unul dintre ei. UTA lui Gyuszi a promovat din liga 2 înaintea Rapidului, însă nici atunci simpaticul antrenor nu a reușit să găsească formula victoriei în meciurile cu giuleștenii. Asta a fost intriga meciului de la Galați, meci important pentru ambele combatante.

ADVERTISEMENT

Stolz – Braun, Ciobotariu, Kramer, Borza – Hromada, Keita – Dobre, Christensen, Micovschi – Baroan

Pentru al doilea sezon consecutiv Rapidul are în lot 3 fundași dreapta și uite că în 5 etape i-a folosit pe toți 3. Cu Onea și Manea accidentați după victoria cu Botoșani, Gâlcă începe cu Braun în dreapta, păstrând în rest formula câștigătoare din etapa trecuta. Dincolo, Galațiul propune o trupă cu fotbalișți interesanți (Bană, Patrick, Paulinho, Joao Paolo, Kazu), un Oțelul 2.0, reinventat și reconstruit după epoca Dorinel.

ADVERTISEMENT

Statistica Rapidului, repriza Galațiului

Și avem parte de o primă repriză paradoxală. Statistica spune că posesia e echilibrată, cu balanța înclinând ușor spre Rapid (53%-47%), dar senzația privitorului e că Oțelul a dominat prima jumătate a meciului. Nu doar pentru că a reușit să înscrie, ci pentru că a fost mai prezentă în zona careului nostru. Posesia Rapidului a fost mai degrabă ineficientă, deși nu putem spune că gazdele au controlat total jocul.

Debutul de meci ne arată un Bană în mare formă, implicat în toate acțiunile de atac, și un pressing consistent al gazdelor pe construcția Rapidului. La Rapid sare în ochi doar jocul cu spatele la poartă al lui Baroan, susținut insuficient de colegii săi. Dealtfel, asta a fost problema francezului ieri: a fost in contratimp cu echipa. În prima repriză, când a avut resurse fizice, a fost insuficient susținut de jocul colegilor, iar în repriza a doua, când echipa a jucat, a rămas el fară combustibil.

ADVERTISEMENT

În minutul 33 Patrick căștigă duelul fizic și de viteză cu Braun în extremă, pătrunde în careu, reluarea lui Zhelev (da de unde vine) e respinsă neconcludent de Stolz, iar Ciobanu apare nemarcat în mijlocul careului pentru 1-0. A fost momentul în care recunosc că m-am gândit că ar putea fi meciul în care Gyuszi vă sparge gheața cu Rapid, dacă încasăm gol de la un fotbalist cu 0 reușite la Rapid și care nu mai marcase în SuperLiga de când portarii apărau cu basca pe cap.

ADVERTISEMENT

Statistica Rapidului, repriza Rapidului

Veștile proaste nu se opresc aici; Hromada se accidentează și el, Gâlcă își pune mâinile în cap și se intră cu 1-0 la cabine. Până la urmă, tot răul e spre bine. Gojkovic, intrat în locul lui Hromada, se simte bine la Galați. Christensen e retras, sârbul trece pe poziția norvegianului, iar jocul se schimbă complet după pauză. Micovschi, șters, rămâne la cabine, Drilon intră în dreapta, iar Dobre se mută în stânga.

ADVERTISEMENT

Dacă prima repriză a fost câștigată la puncte de gazde, în a doua Rapidul îs face knock down adversarul, numărat în picioare de câteva ori. Dobre dă semnalul de atac în debutul reprizei, cu un șut deviat în corner, după care Christensen îl face mare pe Dur-Bozoanca. Pentru că, așa cum se spune în fotbal, dacă ar fi și finalizator, norvegianul n-ar juca în România. Borza dă în aceeași fază și cu stângul și cu dreptul din marginea careului, Dur-Bozoanca respinge în bară, iar golul pare o chestiune de timp.

Egalarea vine logic, după o fază superbă marca Dobre. Gol de autor, după o cursă minunată în care își depășește adversarul direct în bandă, îl pierde elegant pe Zhivulic în careu și îl execută la scurt pe portar. Gol de fotbalist, după o fază în care Dobre și-a păstrat și suflul și sângele rece la finalizare.

VAR cu premeditare in formă continuată

În mod normal, faza lui Dobre ar fi trebuit să rămână faza meciului. Nu au fost însă de acord domnii Bogdan Dumitrache și Iulian Călin, aribitrii VAR, așa că ne mutăm atenția pe faza din minutul 76. E minutul în care Drilon aruncă o minge la marginea careului mic, iar Zhelev (băiatul ăsta a fost implicat în toate fazele importante din meci) , iar domnii de la monitoare consideră că fundașul gălățean nu a făcut mai mult de doi pași cu mingea în mână, așa că lasă jocul să meargă.

Cu 4 penalty-uri neacordate în primele 5 etape e complicat să-ți faci calcule de obiectiv. Îți poți pune, desigur, întrebări; problema e că nu vin răspunsuri. Sau, atunci când vin, jignesc inteligența. Aflăm de la specialișți că la Craiova VAR-ul nu a intrvenit pentru că…golul nu a fost acordat de arbitru, iar VAR nu poate interveni când NU se marchează. Haios, nu? Probabil, pe aceeași logică, pentru că nu s-a marcat, VAR-ul nu a intervenit nici la Galați, lăsând astfel nepedepsit gestul atacantului rapidist care a condus la o luxație de încheietură pentru apărătorul gazdelor.

Posesia lui Gâlcă

Pe contră, Oțelul are două faze periculoase pe final, dar rezultatul rămâne cel stabilit în minutul 60, după o repriză în care Rapidul a avut mingea în 65% din timp. Insist pe posesie, pentru că aceasta e schimbarea importantă adusa de Gâlcă. Practic cu același lot din sezonul trecut, Gâlcă încearcă să joace, să facă posesie. Desigur, asta vine cu dureri, de multe ori posesia e sterilă (vezi prima repriză), dar schimbarea nu poate trece neobservată.

Aseară Rapid a avut în primul 11 doar 2 noutăți față de sezonul trecut: Kramer și Baroan. Un fundaș central și un vârf. Nu de aici vine posesia, ci din ceea ce cere antrenorul. Asta e vestea bună la Rapid în primele 5 etape. Jocul la ciupeală a dispărut, fie să nu ne mai întâlnim multă vreme cu el. Mai e mult până departe, dar semnele sunt bune și încurajatoare, iar schimbarea în joc devine din ce în ce mai consistentă. Repet ideea mea obsesivă: e timpul ca și clubul să-l ajute pe Gâlcă, pentru că subțirimea lotului își vă spune la un moment dat cuvântul.

Până una-alta, cu 11 puncte în 5 etape și fară înfrângere, Rapidul privește cu speranță derby-ul cu FCSB. În care cel mai mare adversar al Rapidului vă fi capacitatea de a face abstracție de forma de moment a adversarului. Domnule Constantin, ai legătură!