Nu știu cum a văzut meciul Șumudică, dar Rapidul nu a jucat astăzi un meci de campionat, ci unul de Cupă, fără prelungiri. Cu alte cuvinte a fost un meci pe care era obligat să îl câștige pentru ca atmosfera să nu se inflameze și pentru a oferi timp echipei să iși revină. Echipă care trebuie să își recapete încrederea în propriile forțe, iar asta vine doar cu victorii.

Bogdan Baratky face radiografia meciului Slobozia – Rapid 1-2: „3 puncte! Jăratec şi apă vie!”

Din nou schimbare de sistem: 4-2-3-1 a fost inspirația zilei. Siegrist – Manea, Săpunaru, Pașcanu, Borza – Hromada, Christensen – Pop, Hasani, Petrila – Burmaz. Surpriza e Hasani, cel pentru care Șumudică schimbă sistemul pentru a-i face loc în primul 11. Fără luciditate la finalizare, kosovarul îi răsplătește totuși încrederea antrenorului prin atitudine si insistență.

Meciul debutează spumos, ca o sticlă de șampanie îndelung agitată, cu 3 ocazii mari ale Rapidului în primele 5-6 minute. Debut de meci după care mi se părea că retrăiesc visul urât al înfrangerii de la Ploiești. Hromada reia puțin peste din mijlocul careului în primul minut, apoi Hasani lovește transversala cu o lovitură de cap din centrarea lui Manea. În minutul 6 Hromada recuperează excelent o minge la centrul terenului, iar Hasani e egoist și alege să finalizeze pripit în locul unei pase la autorul recuperării.

Rareș Pop – omul meciului

După o fază fixă Hasani deviază pe lângă bară, dar această a patra ocazie prefațează golul. Christensen, norvegianul Rapidului inventează o pasă minunată peste aglomerația din fața careului, , ia fața fundașului și finalizează cu stângul din unghi la colțul lung. E 1-0, dar mai e mult până departe.

Alertat de eficiența lui Pospelov, Șumudică a repetat în săptămâna meciului fazele fixe defensive. Ceea ce nu s-a văzut absolut deloc în minutul 31, atunci când la primul corner (și totodată prima lor fază periculoasă), gazdele egalează profitand de indecizia colectivă a apărării Rapidului. Din nou egal, o luăm de la capăt…

Ca și în meciul cu U Cluj, sâcâit de pubalgie, Hromada rămane la vestiare la pauză, înlocuit cu Kait. Inițiativa rămâne a Rapidului, care nu concepe sa plece de la Clinceni fără 3 puncte. Hasani vine cu încă un șut slab în debutul reprizei, pentru ca peste câteva minute Borza să pună un voleu periculos lângă bară, scos greu de Rusu.

Și vine minutul 60 cu golul izbăvitor. Petrila încearcă să combine la marginea careului, pasa e deviată, dar puștiul Pop intuiește minunat continuarea fazei, preia mingea în spatele fundașilor Sloboziei și îl execută pe Rusu cu un șut care mușcă transversala înainte de a scutura plasa. Omul meciului, fără discuție, pentru calitatea sa la finalizare, ambele execuții arătând clasă și mare potențial fotbalistic. Interesant, Rareș marchează ambele goluri din stânga, după două demarcări de vârf autentic, fapt care arată inteligență fotbalistică și abilități mult dincolo de cei 18 ani din buletin.

Ultimile 20 de minute (cu tot cu prelungiri) arată teama de rezultat a Rapidului. E motivul pentru care Slobozia câștigă repriza la capitolul posesie (55%-45%), deși Rapidul, nespecific în acest sezon, are posesia per total meci (54%-46%). Cu toate că diferența de calitate dintre cele două echipe a fost mai mult decat evidentă, Slobozia domină ultima parte a reprizei în căutarea golului. Fără succes însă, singura fază periculoasă născându-se dupa o alta nesincronizare a apărării, care îl obligă pe Siegrist să iasă pentru a boxa din fața lui Ilie.

Christensen – transplant de calitate

, pentru o infuzie de prospețime, știind că Mihalcea va forța cartea atacului pe final. Micovschi intră în locul lui Rareș Pop (omul serii), Emmers îl înlocuiește pe neinspiratul Hasani, Jambor pe Burmaz, pentru ca după minutul 80 Grameni să intre în locul lui Christensen.

Dacă Rareș a fost omul cu golurile, Tobias e revelația de la mijlocul terenului. Puternic, fizic peste nivelul echipei, Christensen a ținut mijlocul Rapidului atât cât a jucat. Assist de excepție la primul gol, a împins în permanență jocul, a închis alături de Hromada în prima repriză și a impus ritmul partidei. O achiziție foarte bună, un stângaci cu viziunea jocului dar și cu potență fizică peste media campionatului.

Giuleștiul, ultima redută

Cu un început chinuit de campionat, Rapid a bifat prima victorie abia in etapa a șaptea, la Iași. A doua victorie a venit în etapa a zecea, însă tot în deplasare, la Clinceni. Rapidul nu a câștigat încă în Giulești în acest sezon și asta rămâne marea provocare pentru Rapidul lui Șumudică. Prima șansă, sâmbătă cu Oțelul. Neînvins, Dorinel vine in Giulești să iși apere recordul și locul din clasament, dar și Rapidul are nevoie să lege două rezultate pozitive. Nu va fi ușor, mai ales că trupa lui Dorinel aleargă fără probleme 100 de minute, dar Rapidul și-a câștigat astăzi dreptul de a privi cu optimism meciul din weekend.