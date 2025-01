Bogdan Baratky îi dă dreptate lui Marius Șumudică și propune un deznodământ surpriză pentru Boupendza după Rapid – Poli Iași 2-1: „Nimeni nu știe mai bine decât el!”

Etapa 22 e prima pe care Rapidul o încheie pe loc de play-off. E și ăsta un argument pentru concluzia deja trasă de suporterii rapidiști – sezon sub așteptări, la mare distanță de speranțele născute din sumele cheltuite și liniștea financiară a Giuleștiului. Dar, citită într-o cheie optimistă, e și o veste buna: pentru prima dată clasamentul confirmă că Rapidul poate conta în lupta pentru locurile fruntașe.

Care e talentul tău ascuns, Rapidule? Să intru mereu în criză de atacanți!

După curiosul (un club recunoscut pentru seriozitate si punctualitatea plăților întârzie achitarea unui bonus contractual, întârziere care, previzibil, aprinde fitilul scurt al unui fotbalist…hmmm…temperamental), Șumudică avea înaintea meciului probleme în ofensivă. Probleme deloc atipice pentru Rapid, club blestemat parcă să caute încontinuu atacanți. Cu Jambor împrumutat și Ankeye blocat undeva pe ruta Genoa-București, Rapidul rămâne subit și fără atacantul adus cu doar trei luni și jumătate în urmă.

Acesta este contextul în care Rapidul lui Șumudică era nevoit să dea asaltul la locul 6. Cam ca o plecare în cantonament cu zbor de noapte. Alta metaforă n-am găsit.

Reciclarea ideilor

Siegrist – Manea, Săpunaru, Pașcanu, Braun – Grameni, Hromada, Christensen – Micovschi, Burmaz, Petrila.

Nu nu este primul 11 din meciul cu Iași, ci formația trimisă în teren de Șumudică la debutul său în Giulești, înfrangerea cu U Cluj. Identic, de la mijloc in sus, cu trupa care astăzi era obligată să învingă Iașiul: Aioani – Onea, Ignat, Pașcanu, Borza – Grameni, Hromada, Christensen – Micovschi, Burmaz, Petrila. Și nu cred că e o întâmplare.

La debut, Șumudică a vrut să joace ofensiv, să-și sufoce adversarul. Cred (e o părere personală), că acel meci cu băieții lui Sabău a creat filosofia “punctului lui Dumnezeu”. Acel 0-2, sau mai degrabă modul în care Clujul a contracarat un Rapid avântat, dar deloc stăpân pe mijloacele sale, l-a făcut pe Șumudică să abordeze rezervat partidele, la siguranță.

Astăzi, la finalul unei etape care s-a jucat în favoarea sa, Rapidul era obligat să joace totul pe cartea atacului. De aceea cred că nu întâmplător Șumudică a revenit la primul 11 din partida cu U. Pentru că e o formulă ofensivă, dar care oferă și echilibru în același timp.

Repriza care a adus punctele

Primele aproape 30 de minute i-au dat dreptate antrenorului. O jumătate de oră dominată categoric de Rapid, cu o echipă oaspete care practic nu a intrat in careul nostru. Ofensivă continuă, ocazii și un gol (marcator Petrila) care ar fi trebuit să aducă descătușarea echipei. Jocul pe care tribuna îl așteapta. În apropierea minutului 30, fără somație, complet neașteptat, ieșenii încep să joace. De nicăieri. O bară a lui Gheorghiță și o finalizare periculoasă a lui Gheorghe prefațează golul. Tailson marchează din mijlocul careului, la o fază la care Hromada a coborât cu întârziere să acopere spațiul din fața fundașilor centrali.

Rapidul reacționează după primirea golului, se dezmeticește și reintră în avantaj după o faza fixa. Corner, Ignat e ținut la bara a doua, penalty-ul e clar, iar . 2-1, un scor cât se poate de corect după modul in care s-a desfășurat jocul în prima repriză. O repriză scăpată de sub control de Rapid doar 7-8 minute, suficient pentru ca oaspeții să conteste superioaritatea cvasi-totală a Rapidului.

Repriza secundă – radiografia lotului

Repriza a doua propune un joc mai echilibrat (e meritul ieșenilor, intrați mult mai bine în joc în a doua jumătate), dar tot cu Rapid conducând dansul. Indecizia, pripeala si calitatea ofensivă sunt cauzele care privează Rapidul de un scor mai clar.

Christensen nu e mijlocaș ofensiv, nu are abilitatea necesară, dar chiar și-așa, jocul ar fi fost rezolvat dacă Rapidul ar fi avut în teren un 9 pe măsura ambițiilor sale. Burmaz a ratat încă o șansă de a demonstra că poate fi el atacantul de care Rapid are nevoie, cu o prestație care nu l-a pus deloc pe gânduri pe noul coleg din tribuna – Ankeye. Ca să închidem capitolul vârfului de atac, nu sunt deloc convins că Șumudică nu l-ar dori în lot etapa viitoare pe Boupendza. Dar deloc. Nimeni nu știe mai bine decât Șumudica (antrenat cu Alibec, Budecu, Morais, etc) că intransigența e un medicament care se administrează în doze mici, mai ales unor pacienți de tip Boupendza. Nevindecabili, gen.

Clasamentul – oglinda lotului

Deși pe hârtie lotul Rapidului e unul generos, nu e deloc o întâmplare că după 22 de etape Rapid se zbate la limita pay-off-ului. Grameni (stângaci, ca și Christensen) e condamnat să joace pe o poziție incomodă, într-o zonă nefamiliară, Hromada e un închizător care nu pasează înainte, Burmaz e un vârf bont, iar Gojkovic nu reușește să convingă că ar putea primi un tricou de titular.

Cum spuneam, vestea bună este că am pășit în play-off. Atitudinea a fost bună, dorința de a juca ofensiv s-a văzut, dar nu putem trece cu vederea faptul că puteam fi egalați la ultima fază de o echipă venită în Giulești practic fără bancă de rezerve. Cu un prim 11 decent, oaspeții au sperat până la final, chiar dacă Săndoi nu a putut contribui pe final cu prospețimea atât de necesară. Mi-a plăcut Gheorghită, un vârf masiv care nu s-a mișcat deloc rău și care, chiar rapidist fiind, a trecut pe lângă gol la bara din prima repriză.

Etapa viitoare în Giulești vine Craiova, echipa cu pretenții care va căuta să găsească la noi punctele pierdute cu Dinamo. Și, realist vorbind, strict pe joc, sunt de acord cu Șumudică – avem șansa a doua. Dar meciul se joacă în Giulești, acolo unde nimeni nu e favorit. Totul se joacă. Cu atitudinea de azi și cu ceva inspirație, o vom scoate noi la capăt, sunt sigur de asta.