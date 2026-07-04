Semnal de alarmă pentru Daniel Pancu la Rapid. Bogdan Baratky, analiză dură după primul amical din cantonament: „Presiunea se transmite jucătorilor!”

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Joi seară, Rapidul a deschis seria amicalelor din cantonamentul austriac cu o partidă de gală, în compania celor de la Dinamo Kiev. Surprinzător (și îmbucurător), rezultatul a fost 3-1 pentru Rapid. Desigur, se spune că rezultatul e neimportant în amicale, dar chestia asta nu e nicidecum valabilă la Rapidul lui Pancu.

Bogdan Baratky trage un semnal de alarmă pentru Daniel Pancu la Rapid. Rezultatele din amicale nu cont…

: e extrem de ambițios, competitiv și bun motivator. E profilul de executiv pe care l-ai aduce într-o companie în care vrei să faci turn-around management. Își face urgent simțită prezența, dinamizează colectivul, schimbă starea de spirit. Îi place să câștige, are lucruri de demonstrat sieși și celor din jur. Cu atât mai mult în Giulești, unde numărul celor care vor să îl vadă demonstrând depășește cu mult capacitatea stadionului.

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„Pancone” și-a început cariera de antrenor la Rapid, în Liga 3. Ei bine, în pauza de iarnă a acelui prim sezon. Rapid a disputat nu mai puțin de 8 partide amicale, în România și Turcia: 3-0 cu Carmen (L4), 3-0 cu CSM Oltenița (L3), 2-0 cu Chindia (L2), 2-1 cu Zvezda Perm (Rusia – L3), 4-0 cu Kairat Almaty (Kazahstan – L1), 3-0 cu Vatanspor (Germania – L6), 1-0 cu Antalyaspor (Turcia – L1), 5-0 cu Înainte Modelu (L3). 8 meciuri, 8 victorii. Primul meci oficial al sezonului… Progresul – Rapid 3-1. După meciul cu Progresul chiar „Pancone” spunea că poate nu ne-a prins chiar bine seria asta de victorii în amicale.

Sezonul s-a încheiat cu bine, Rapidulețul a promovat în Liga 2. În vară, 5 amicale. 1-0 cu Csikszereda, 2-0 cu Yeni Malatyaspor, 2-1 cu Gaziantep, 3-3 cu Hapoel Haifa în Regie și 6-2 cu Metalul Buzău. 4 victorii și 1 egal. Mai susține cineva că rezultatele nu sunt importante în amicale cu Pancu antrenor?

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La al doilea mandat în Giulești, Pancu e sub o presiune enormă, pe care deocamdată o maschează/gestionează bine. În primul rând, e sub presiunea timpului. Campionatul e după colț, practic. Apoi, e sub presiunea lotului, care trebuie reconstruit și omogenizat. Fără discuție e sub presiunea stării de spirit din lot, din vestiar, din club, din birouri și din tribune. Nu în ultimul rând, e sub presiunea rezultatelor obținute la CFR și a divorțului deloc amiabil de verișorii noștri din Cluj. Ah… era să uit: e și sub presiunea pe care singur și-o induce. Ei bine, toată această presiune se transmite, sau se va transmite, asupra lotului. Depinde de abilitatea și maturitatea lui „Pancone” ca presiunea asta să se transforme într-un element benefic pentru jucători.

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Ideile lui Daniel Pancu în jocul Rapidului

Până atunci, efectul Pancu se vede în antrenamente și amicale. Primul amical din Austria a avut ritm și intensitate, în condițiile în care adversarul a fost unul serios. Dincolo de rezultat, ideile și experimentele lui Pancu sunt importante.

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Rapidul a început în formula Aioani – Onea, Ignat, Kramer, Pop – Bubanja, Hromada, Grameni – Dobre, Jambor, Petrila. Un 4-3-3, cu Pop fundaș stânga de conjunctură (interesant!), Hromada închizător, Bubanja și Grameni interi. Dreptaci în dreapta, stângaci în stânga. Am văzut un Rapid cu atitudine și generos în efort. Bubanja a jucat practic pe poziția lui Christensen (din 4-3-3, când norvegianul era folosit inter) și a amintit de Muhar (fizic și mișcare în teren). Nu are abilitatea lui Tobias, dar compensează cu forță, pressing, efort și joc defensiv. E clar că Pancu își dorește forță și fizic la mijlocul terenului.

Într-o repriză în care Dinamo a construit mai mult, am văzut efort colectiv pe faza defensivă (inclusiv la Petrila și Dobre), rolul de lider în care a intrat Kramer și câteva devieri interesante ale lui Jambor.

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Rapidul ofensiv

Repriza a doua a fost și mai interesantă, nu doar pentru că au apărut golurile. Kamara a intrat în extrema stângă (în locul lui Petrila), Burmaz vârf (în locul lui Jambor), Moruțan în dreapta (în locul lui Dobre). Pancu a schimbat însă și așezarea; Rapidul a trecut într-un 4-2-3-1, cu Omar (intrat în locul lui Grameni) mijlocaș ofensiv. Iar Hromada și Bubanja au fost cei doi mijlocași centrali. Interesant, dacă în prima repriză Bubanja a fost folosit inter dreapta, în repriza secundă a intrat mijlocaș central-stânga. Sunt curios cum ar arăta linia de mijloc din prima repriză cu Grameni în dreapta și Bubanja în stânga, pentru a-și folosi amândoi mai mult piciorul de șut. La fel de interesant, Ignat (menținut 90 de minute în teren), în pereche cu Pașcanu, a jucat fundaș central stânga, după ce în prima repriză, cu Kramer alături, a fost central-dreapta. Asta și pentru că Rapid nu are în lot fundaș central de picior stâng.

În formula asta Rapidul a pus mult mai multe probleme ofensive adversarului. Primul gol e o demonstrație de joc colectiv, la care au luat parte Kamara, Pop, Moruțan și Omar (autorul golului, apărut excelent în poziție de al doilea vârf la centrarea lui Olimpiu). În stânga, Pop a părut să aibă o chimie mai buna cu Kamara decât cu Petrila, cei doi formând o banda spectaculoasă și ofensivă. Iar golul 3, reușită de autor, arată calitățile individuale ale lui Kamara – viteză și finalizare. Petrila (dacă va rămâne la Rapid) va avea concurență serioasă sezonul ăsta. Tape, pustiul ivorian e o surpriză plăcuta. Mijlocaș central, intrat în repriza a doua, a arătat că merită să îl urmărim cu atenție în următoarele partide. Calități fizice bune, vârstă bună, poate fi o soluție de viitor pe un post critic la Rapid în ultimele sezoane.

Singurul minus al reprizei a fost mutarea lui Omar în poziția de fundaș dreapta după nici 20 de minute, atunci când Onea a fost înlocuit. Intrat excelent în joc la pauză, prezent, activ, marcator al primului gol, Omar a fost sacrificat într-o poziție în care nu va juca probabil niciodată în campionat, în condițiile în care Rapid nu are nici o altă opțiune de mijlocaș ofensiv. Într-adevăr, în pregătire trebuie să vezi la treabă tot lotul, e firesc, dar Omar, mai ales după cum intrase în joc, merita să rămână toată repriza pe postul sau, pentru a înțelege că este un fotbalist important pentru Rapid în acest sezon.

Rezultat de moral, prestație încurajatoare, preocupările rămân

Una peste alta, un meci cu multe concluzii pozitive și cu câteva idei pe care merită să le aprofundăm în următoarele amicale. Rezultatul face bine la moralul unui lot greu încercat în ultimele sezoane, dar preocupările rămân. Întăririle vin mai greu decât ar dori Pancu (care probabil privește zilele astea cu invidie spre fosta sa echipă), iar plecări sigur vom mai vedea.

În plină campanie de transferuri, (posibil Serie A, Venezia), mutare care ar putea aduce culoare în obrajii palizi ai bugetului de transferuri. Campionatul începe în două săptămâni, dar fereastra de transferuri se închide abia în septembrie. Așadar, după amicalele din Austria vom avea o serie de amicale pe puncte, în campionat. O preocupare în plus pentru Pancu.