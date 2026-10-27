Bogdan Baratky, opinie despre rasismul tolerat din fotbal și din societate. De ce fenomenul se petrece de zeci de ani și este asociat cu Rapid

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Doar că, din respect pentru timpul și inteligența cititorului, propun ca măcar de data aceasta să abordăm subiectul deschis, fără prejudecați și, mai ales, fără a mima neprihănirea. Pentru cei nefamiliarizati cu subiectul, voi începe cu informațiile de context. . Excluzând din calcul peluza rapidistă, în stadion au fost, așadar, aproximativ 30.000 de suporteri și simpatizanți FCSB, sau spectatori neutri. Da, la astfel de meciuri se prezintă în tribune și amatori de divertisment cu caracter sportiv.

2026, Romania, UE. (Zeci de?) mii de oameni explică în cor, la oră de maximă audiență, pe ce anume au, mă scuzați pe mine, boală

Nu am folosit întâmplător în paragraful anterior termenul “simpatizanți”. FCSB are foarte mulți, dar există o diferență importantă de nuanță intre “suporter” și “simpatizant”. Și chiar nu e nimic peiorativ în asta, e doar o constatare. Simpatizanții au importanța lor în viața unui club, deloc mică. Doar că, e dificil la un derby (și la un meci în general) să trezești la viață o astfel de masă. E nevoie de o scânteie pentru asta. Iar acea scânteie a fost, de cele mai multe ori, . Odată apăsat acest buton, pentru câteva zeci de secunde, succesul era garantat. Tribunele se trezeau la viață și intonau cu entuziasm șlagărul alături de peluză.

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Departe de a fi un eveniment întâmplător, fenomenul se petrece de zeci de ani în tribunele stadioanelor din România și este asociat (practic în totalitate) cu partidele în care unul dintre combatanți este Rapid. Apelativul “țigan” este, în contextul de mai sus, îndreptat împotriva suporterilor rapidiști. Acest apelativ e folosit, uneori, nu doar cu țintă colectivă. Individual, el este adresat unor persoane în cazul cărora trecutul sau prezentul rapidist sunt de notorietate. Vezi cazul lui Șumudica în această etapă, sau cazul lui Pancu atunci când antrena CFR.

Fotbalul, oglinda societății

Refrenul e unul de succes, el fiind preluat și interpretat cu patos de (mai) toate galeriile importante din țară. Evident, la momentul potrivit, adică în timpul meciurilor cu Rapid adversar. Cum se explică acest succes de public al melodioasei cântări? Explicația mea nu e deloc complicată sau sofisticată. Rapid este un club important, unul dintre cele mai vechi din România, cu o bază importantă de suporteri la nivel național. Natural în orice sport, iți propui să învingi orice adversar, mai cu seamă dacă e vorba de un club important. Așa se nasc rivalitățile sportive.

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Iar când aceste rivalități sunt adoptate de suporteri, ele iau adesea (acesta este specificul fotbalului) forma violențelor – fizice, sau de limbaj. În ceea ce privește limbajul, cu cât jignirea e mai grea, cu atât mai intens e folosită. Și ajungem astfel la fondul discuției. Asocierea cu eticheta “țigan” este, în cultura de stadion, o jignire. Doar că în stadion a apărut doar asocierea ei cu suporterul rapidist; conotația peiorativă, profund jignitoare a acestui termen vine din societate. Ba chiar din profunzimea ei.

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“S-a înecat ca țiganul la mal”, “țigănie”, “te dau la țigani”, etc sunt expresii cât se poate de rasiste, moștenite din generație în generație și adânc înrădăcinate în conștiința colectivă. De aici conotația lor jignitoare. Apelativul “țigan” este considerat în egală măsură jignitor atât de “emițător”, cât și de “destinatar”. Ambii sunt perfect conștienți de semnificația termenului; primul îl folosește în cunoștință de cauză, al doilea îl recepționează cât se poate de conștient de intenția celuilalt. Iar asta se întâmplă indiferent de etnia celui gratulat cu această expresie.

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Românul astfel numit se simte jignit de asociere, dar și țiganul e în aceesi situație, pentru că înțelege exact conotația peiorativă. Altfel, de încercam de atâta timp să înlocuim termenul „țigan”, cu „rrom”? Atenție: acest lucru este, să fim bine înțeleși, aplicabil inclusiv rapidiștilor. Fix același mecanism cu adânci rădăcini psiho-sociale îi face să resimtă ca jignitor acest apelativ și să fie deranjați atunci când li se adresează. Indiferent de etnia rapidistului.

Ei bine, această formă de “rasism verbal” este, în fapt, una tolerată din perspectivă socială. Chiar dacă, teoretic, îmbrățișam valori înalte și chiar formalizam aceste valori în legislație și regulamente. Iar aceasta este mai mult decât o simplă opinie; este un fapt pe care îl pot documenta, cel puțin în ceea ce privește fotbalul.

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UEFA: “Respect. Say NO to racism”

Pentru că mi-am propus să vin pregătit în fața dumneavoastră, l-am rugat pe prietenul meu chat GPT să identifice toate partidele din ultimii 10-15 ani din SuperLiga în care s-a activat protocolul anti-discriminare. Ca o paranteza cât de cât relevantă, eu însumi am participat, în calitate de spectator, la peste 100 (o sută) de partide în care acest protocol s-ar fi activat singur, de capul domniei sale, dacă ar fi avut conștiință proprie. În câteva zeci chiar de mai multe ori.

15.03.2014 — Steaua – Gaz Metan Mediaș. Arbitrul: George Rădulescu

Meciul a fost oprit în minutul 25, după scandări antimaghiare ale spectatorilor din Ghencea. Partida a continuat, Steaua a primit o amendă de 30.000 de lei.

22.08.2014 — Concordia Chiajna – Dinamo. Arbitrul: István Kovács

Meciul a fost oprit aproximativ două minute în prelungiri, pentru scandări antimaghiare ale fanilor dinamoviști. Flavius Stoican a protestat împotriva întreruperii și a fost eliminat. Jocul s-a reluat și s-a încheiat 0–0.

03.12.2015 — Dinamo – CSMS Iași. Arbitrul: Iulian Călin

Meciul a fost oprit în jurul minutului 33, iar echipele au fost trimise la vestiare pentru aproximativ zece minute, după scandări antimaghiare ale galeriei dinamoviste. Partida a fost reluată.

26.08.2016 — Dinamo – Gaz Metan Mediaș. Arbitrul: Andrei Chivulete

Meciul a fost oprit în minutul 6, pentru scandări rasiste ale suporterilor dinamoviști. După aproximativ un minut și apelul crainicului, partida s-a reluat. Dinamo a primit ulterior o amendă de 5.000 de lei.

05.10.2019 — FCSB – Dinamo. Arbitrul: István Kovács

Meciul a fost întrerupt în minutul 32, iar echipele s-au retras la vestiare pentru aproximativ zece minute. Relatările consemnează scandări rasiste împotriva lui Florinel Coman și scandări antimaghiare.

01.04.2022 — FCU Craiova – CS Mioveni. Arbitrul: István Kovács

Meciul a fost oprit în minutul 10, pentru aproximativ trei minute, după scandări xenofobe împotriva arbitrului. Jucătorii au mers în zona băncilor de rezerve. Jocul a continuat.

16.05.2022 — FCU Craiova – Sepsi. Arbitrul: Adrian Cojocaru

Au existat două întreruperi în același meci, prima în minutul 19, a doua spre minutul 90, pentru scandări antimaghiare ale galeriei gazdelor. Au fost transmise avertismente, însă partida s-a încheiat pe teren, 0–5.

22.08.2022 — Universitatea Cluj – Sepsi. Arbitrul: Sebastian Colțescu

Meciul a fost suspendat aproximativ zece minute, iar echipele au fost trimise la vestiare, după scandări xenofobe ale fanilor Universității. Partida a fost reluată.

6.11.2022 — FCSB – Rapid 3–1, arbitru Sebastian Colțescu

Partida a fost întreruptă temporar în minutul 34, iar la solicitarea arbitrului s-a transmis un anunț prin care spectatorilor li se cerea să înceteze scandările rasiste și xenofobe. Acest meci trebuie adăugat în inventar.

29.01.2023 — Sepsi – FCU Craiova. Arbitrul: Andrei Chivulete

După avertizare și retragerea echipelor la vestiare, arbitrul a încheiat anticipat partida în minutul 26, în urma reluării scandărilor antimaghiare din sectorul oaspeților.

03.05.2024 — Farul – Sepsi. Arbitrul: Adrian Cojocaru

Meciul a fost oprit în jurul minutului 42, timp de două–trei minute, pentru scandări xenofobe ale galeriei Farului. Au fost făcute anunțuri la stație, iar jucătorii gazdelor au intervenit pentru calmarea suporterilor. Partida a continuat.

24.10.2025 — Csikszereda – Petrolul. Arbitrul: Horațiu Feșnic

Meciul a fost întrerupt pentru scandări xenofobe ale fanilor Petrolului. Paul Papp a mers la galerie pentru a solicita încetarea lor. Partida a continuat și s-a încheiat 1–1.

15.02.2026 — Farul – Rapid. Arbitrul: Szabolcs Kovács

Meciul a fost oprit spre minutul 90, pentru scandări rasiste ale fanilor Farului împotriva rapidiștilor. Partida a fost reluată

08.03.2026 — Rapid – Universitatea Craiova. Arbitrul: Horațiu Feșnic

Meciul a fost oprit în minutul 80 pentru scandări rasiste, cu avertizarea spectatorilor.

25.07.2026 — Dinamo – Universitatea Craiova. Arbitrul: István Kovács

Meciul a fost oprit în minutul 35, după ce Steven Nsimba a reclamat manifestări rasiste din tribuna a II-a. Arbitrul a discutat cu căpitanii și a solicitat anunțul la stație.

11.09.2026 — Csikszereda – Dinamo. Arbitrul: George Roman

Meciul a fost întrerupt pentru scurt timp în prima repriză, după scandări antimaghiare ale galeriei dinamoviste. Au urmat avertizarea și anunțul la stație. Partida a continuat.

09.10.2026 — Sepsi – Dinamo. Arbitrul: Viorel Flueran

Meciul a fost oprit în minutul 83, pentru aproximativ două minute, din cauza scandărilor antimaghiare ale suporterilor dinamoviști. Cătălin Cîrjan a mers la galerie, iar arbitrul a avertizat că repetarea manifestărilor va conduce la suspendare. Jocul a continuat.

Din cele 17 episoade identificate (nu am pretenția că le-am găsit pe toate), 13 au avut ca obiect xenofobia (de fiecare dată a fost vorba despre maghiari). Iar 4 rasismul. Așadar, în mod evident suntem deranjați de xenofobie și luptăm împotriva ei. Din acest motiv înregistrăm și singurul meci suspendat de un arbitru în România (Chivulete, la acel Sepsi – FCU Craiova).

Rasismul a fost sesizat în 4 situații, două dintre cu țintă individuală: Nsimba și respectiv Baiaram. Dintre acele sute de meciuri în care apelativul “țigan” a fost folosit la nivel de galerie împotriva unui alt grup de suporteri (Rapid), arbitrii au intervenit în numai două situații (Colțescu la un meci cu FCSB și Szabolcs Kovacs la un meci disputat la Ovidiu). Remarcabil este faptul că Horațiu Feșnic a reacționat atunci când un mic grup de suporteri rapidiști de la tribuna 2 (nu una dintre cele două galerii din peluze) l-a agresat verbal pe Baiaram, dar nu a sesizat sâmbătă că mii de oameni își urlau (în repetate rânduri) durerea provocată de boala pe care au avut-o și despre care erau convinși că o vor avea mereu. Mitul fatalității eterne în folclorul românesc, gen.

Așadar, dintre toate derby-urile cu Steaua, Dinamo, FCSB, Craiova (oricare dintre ele), etc din ultimii 10-15 ani (protocolul antirasism a fost oficial introdus de UEFA în 2009), . Spun asta cerându-mi scuze că nu includ acel Farul – Rapid de la Ovidiu în categoria derby-urilor.

Jurnalismul este prima ciornă a istoriei

Asta e definiția pe care Philip Graham (Washington Post) o dădea jurnalismului. Mai aproape de noi în timp și spațiu, Cristoiu îl parafrazează și definește jurnalistul ca istoric al clipei. Aparent, povestea asta a rasismului e mai mult o chestiune amuzantă, iar istoria are demnitatea ei; nu se ocupă cu momente și schițe, nici măcar în ciornă. Desigur, fac excepție acele momente când suntem luați în vizor pe persoană fizică individuală, sau facem parte din grupul țintă:

“Toată lumea fumează, toate locurile sunt ocupate de suporteri bosniaci, din când în când se mai întoarce câte unul la noi și începe să zică iar refrenul de început, „Țiganii, țiganii”…” – spunea comentatorul partidei de la Zenica, om cu experiența a zeci (nu spun sute, cum aș fi tentat, să nu ne luăm din detalii) de derby-uri în care Rapid a întâlnit Steaua, FCSB, Dinamo, Craiovele… Meci după care întregul corp jurnalistic a condamnat comportamentul publicului de la Zenica, de parca nu s-ar fi întâlnit de zeci de ori cu exact aceleași probleme în țara natală. “Răspunsul ultrașilor bosniaci a fost afișarea a nenumărate bannere cu noi țigani, cu noi cerșetori, cu noi săraci, cu noi cu fier vechi…” – povestește același jurnalist. Surpinzator, daca ștergi cuvântul “bosniaci” din text, poți lipi relatarea pe aproape orice cronică a unui derby în care evoluează Rapid.

“„Țiganii, țiganii!”, Scene intolerabile în tribune” – este un titlu apăsat de după meciul din Bosnia, pe care ar fi trebuit să îl vedem după orice derby local, dacă subiectul și mai ales semnificațiile sale ne-ar fi preocupat. “Români bătuți și făcuți „țigani” în Bosnia” este un alt titlu produs de acel meci, titlu care arată involuntar exact mecanismul psiho-social despre care vorbeam, dar și acceptarea sa tacită. Titlul induce audienței conotația jignitoare a apelativului, în perfectă armonie cu percepția cititorului care cu siguranță nu își imaginează că e vorba de un compliment făcut oaspeților români de niște gazde amabile.

“Suporterii gazdelor nu doar că au fluierat imnul României, dar au folosit în mai multe rânduri insulte rasiste, scandând în tribune „ţiganii, ţiganii”.” Explict, autorul materialului percepe acest „ţiganii, ţiganii” ca insultă rasistă și îl prezinta ca atare. Cu toții înțelegem așadar că “țigan” este un apelativ cu conotații rasiste. Cu toții însemnând deopotrivă cei care îl folosesc, destinatarii lui, dar și presa, instituția care imortalizează clipa înainte de a se transforma în istorie.

Sper că cititorii acestui material gustă acest spectacol al ipocriziei și înțeleg că termenul “ipocrizie” este folosit în scop strict descriptiv, dar cu conotații absolut pozitive.

Nu cumva lipsește cineva din această poveste? Ba da. Cluburile și liga

Dacă problema ne-ar preocupa așa cum pretindem că ne preocupă, am observa luări de poziție ale cluburilor și ale LPF. Și, ce e drept, ele există. Nu la nivel instituțional, deși emitenții dețin poziții oficiale în organigrame, ci mai mult sub forma opiniei.

„O găinărie a fost ceea ce au încercat să facă, să oprească jocul. Cântecul pe care-l au ai noștri face parte din folclorul meciurilor. OK, trebuie schimbat. Dar aia e poreclă. (…) Cei mai mulți țigani suporteri îi avem noi. Pentru că suntem cei mai mulți în România.”

Cumva, opinia domnului MM Stoica pare să explice și modul în care subiectul e acoperit în România, dar ciudat este că “țigan” e folclor și poreclă doar în interiorul granițelor. Imediat ce părăsim incinta, el se transformă în ofensă și jignire. Ba chiar opinia explică și de ce protocolul nu se activează în SuperLiga. Practic, Colțescu e cel care a greșit; toți colegii săi au interpretat povestea corect, pe logica domnului Stoica. Râdem, glumim, poreclim… mna… ca pe stadion, știți cum e…

Suporterii rapidiști cer clubului să intervină pe subiect. Îndrăznesc insă să cred că primele care ar trebui să intervină sunt chiar cluburile ai căror suporteri practică acest tip de folclor. Dar stai… cum s-ar putea cluburile amesteca în probleme care țin de ansamblul creațiilor, obiceiurilor și tradițiilor populare ale unei comunități, transmise între generații, în mare parte oral sau prin practică. Da…mi-am permis să ofer definiția folclorului; în general, nu cel de stadion.

Serios vorbind, cluburile nu doresc să intre în coliziune cu nucleul dur al propriilor suporteri. Sau, probabil ar face-o, dar pe teme serioase, cum ar fi modificarea unei sigle. Adică măcar să merite, dacă tot o facem…de ce să ne punem oamenii-n cap pe teme de tradiții ale comunității transmise oral… În fond, când am analizat motivele pentru care multinaționalele de top se țin departe de fotbal, am găsit pe listă greșelile de arbitraj, în nici un caz micile glumițe nevinovate de stadion cu parfum folcloric.

Revenind la clubul Rapid, desigur că ar trebui să aibă o poziție. E elementul comun al tuturor acestor cazuri. Presupunerea mea este că exact această capcană a mecanismului social determină clubul să fie reținut, pentru că nu știe exact cum să pună problema. Și procrastinează, sperând (în van, desigur) că altcineva va rezolva chestiunea, sau ea va binevoi să se rezolve de la sine. Dar dacă măcar cineva preocupat de profitabilitatea afacerii ar fi atent la subiect, ar intelege că exact acest mecanism pervers de asociere bazat pe prejudecăți ancestrale dăunează imaginii clubului și atragerii de suporteri. Ok… clienți, ca să vorbim aceeași limbă.

Tocmai de aceea protestul ar trebui să atace problema de fond (aceea a prejudecății), implicând toate instituțiile din fotbal: Federație, ligă. Și nu numai din fotbal. Să nu lăsăm să pară că înțelegem perfect conotațiile ofensatoare ale oricărei porecle referitoare la minorități, cu excepția uneia singure. Adică să reușim performanța de a practica discriminarea în rasism.