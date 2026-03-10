Bogdan Baratky, propria proiecție despre play-off: „Crocodilul a îmbrăcat tricoul vișiniu, nu pe cel roș-albastru”

ADVERTISEMENT

Știam deja numele echipelor calificate în playoff; aseară, după ultimul meci al ultimei etape, am aflat și ordinea lor din clasament, dar și numărul de puncte de la startul acestui mini-campionat de zece etape. Avem așadar la îndemână toate informațiile pentru a ne face propriile proiecții despre playoff și deznodământul acestuia. Oare? Ei bine, dați-mi voie să vă ofer câteva date în plus, care ar putea fi utile în demersul vostru.

Cine, ce, unde, cum

Clasamentul după 30 de etape are, desigur, relevanța sa. Sezonul regulat e o competiție de anduranță, întinsă pe aproximativ 8 luni. Dar 8 luni înseamnă mult în fotbal. În 8 luni vin și pleacă jucători, se schimbă antrenori, forma echipelor fluctuează. Cele 6 echipe din playoff sunt diferite la momentul actual față de versiunile lor din Iulie 2025, Septembrie 2025, sau Decembrie 2025. Așa că vom “felia” statistica, concentrându-ne pe trei categorii de informații: meciurile dintre cele 6 calificate în playoff pe tot parcursul sezonului regulat, meciurile din 2026 și respectiv meciurile dintre cele 6 calificate disputate exclusiv în 2026. Pentru a ne face o idee cât mai corectă atât despre valoarea combatantelor, cât și despre forma lor de moment.

ADVERTISEMENT

dacă luăm în calcul doar cele 10 meciuri directe (pe prima coloană avem locul ocupat în clasamentul sezonului regulat). Patru dintre echipe își păstrează locurile din clasamentul general, dar (urmare a rezultatelor înregistrate, vezi mai jos), FC Argeș și U Cluj fac rocada în clasamentul meciurilor directe.

Universitatea Craiova domină un alt clasament

Craiova domină și clasamentul “directelor”, cu cel mai mare număr de puncte obținute (18) și cele mai multe goluri marcate (17). Rapid e pe locul 2, cu cea mai solidă apărare (10 goluri primite), FC Argeș ocupă un surprinzător loc pe podium, CFR prinde locul 4, cu al doilea atac (15 goluri marcate), dar cea mai slabă apărare (16 goluri primite), Dinamo e penultima, cu cel mai slab atac (doar 9 goluri marcate), iar U Cluj încheie plutonul cu doar 9 puncte.

ADVERTISEMENT

Interesant, dar nu concludent, pentru că meciurile astea s-au întâmplat pe parcursul a 8 luni. Apăsam butonul de zoom și punem sub lupă doar partidele din 2026. Pentru că astea sunt de fapt loturile care vor produce puncte în playoff, iar forma de astăzi e mult mai importantă decât cea din 2025. În 2026 am avut 9 etape; desigur, cele 6 au avut adversari diferiți, dar linia de clasament după cele 9 partide e cea de mai jos.

ADVERTISEMENT

E practic un clasament al formei de moment, iar CFR-ul lui Pancu, după seria incredibilă de 9 victorii din 2026, e lider detașat. Clujul domină clasamentul, pentru că U ocupă locul 2, cu 7 victorii din 9 meciuri. Craiova e foarte aproape pe 3, la 1 singur punct distanță de studenții clujeni, iar Rapid, FC Argeș și Dinamo ocupă a doua jumătate a clasamentului. Dinamo încheie plutonul pentru că cele 3 înfrângeri consecutive s-au petrecut exact în ultimele 3 etape și au reprezentat ghiuleaua care i-a scufundat în clasamentul formei de moment.

Ce spun cifrele înainte de startul playoff-ului din SuperLiga

Totuși, nici acest clasament nu ne spune toată povestea, pentru că adversarii nu au fost aceiași. Hai să vedem ce meciuri directe au avut loc în 2026. Din cele 9 victorii ale CFR-ului, doar 2 s-au petrecut cu adversari din playoff – Dinamo (ultima etapă) și U Cluj. Studenții clujeni au câștigat cu Rapid, dar au pierdut cu Dinamo și CFR, iar Craiova are doar 2 egaluri, cu Rapid și Dinamo.

ADVERTISEMENT

Rapidul are o victorie (cu Dinamo), 1 egal (Craiova) și 1 înfrângere (U Cluj), în timp ce Argesul a bifat o victorie cu Dinamo și 1 înfrângere cu U Cluj. În fine, Dinamo a câștigat cu U Cluj, a terminat la egalitate cu Craiova, dar a pierdut cu Rapid și CFR. Raportat la clasamentul final, Dinamo a avut cel mai dificil program (4 meciuri din 9 cu echipe de playoff), CFR, FC Argeș și Craiova au întâlnit doar 2 adversare din primele 6, în timp ce Rapid și U Cluj au avut 3 adversare de playoff.

Ce va influența ierarhia finală în play-off

Nu știu daca sunt mai clare lucrurile acum, oricum fiecare microbist e dator să își facă propriile analize si sa interpreteze informația cu propriile filtre. Dau eu startul concursului de speculații, dacă tot am făcut disecat performanța celor 6.

Odată țintarul bătut în cuie, cred că ierarhia finală vă fi stabilită de modul în care staff-urile tehnice au reușit (sau nu) să obțină vârful de formă în playoff, de șansă (accidentări, suspendări, etc), dar și de forța cluburilor în afara gazonului. Pentru că (mă gândesc că suntem adulți maturi și responsabili, nu are sens să ne alintăm) de modul în care VAR trage liniile la offside, cheamă sau nu centralul să revadă o fază în careu, indică sau nu circumstanțe de cartonaș roșu poate depinde titlul sau calificarea în cupele europene.

Dincolo se asta, presupunând că totul se vă desfășura în condiții ideale de competiție, iată pronosticul meu (afectat, evident, de subiectivismul care îmi ciobește analiza, oricât aș încerca să nu se întâmple asta).

FC Argeș, surpriza din play-off

Este surpriza campionatului și a playoff-ului. Nou-promovata care s-a autodepășit și a realizat performanța (deloc mică!) de a se califica în playoff. Cred că, mai ales din punct de vedere mental, FC Argeș a atins deja nivelul maximul de performanță. Văzând că se poate, clubul și-a stabilit acest obiectiv ambițios la un moment dat, pe parcurs. Coman a reușit să capaciteze toate energiile în direcția asta și astfel au reușit să fructifice conjunctura favorabilă. După calificare, reculul s-a simțit instantaneu, cu Slobozia. Îmi vine greu să cred că lotul poate fi mobilizat încă o dată, pentru o performanță superioară. Mai ales în contextul ofertelor vehiculate pentru antrenor. Poate și pentru unii jucători.

O nou promovată își propune menținerea în prima ligă în primul sezon, iar Argeșul și-a atins obiectivul la începutul lunii martie. Nu cred că vor conta în lupta pentru cupele europene dar, lipsiți de presiune, pot face oricând surprize punctuale. Nu se vor putea însă recompune pentru a-și seta un obiectiv înalt, după ce au atins deja unul aproape inimaginabil la debutul sezonului.

Universitatea Craiova, principala favorită la titlu

Mi se pare în continuare principala favorită la titlu. Are trei argumente: lotul (atât numeric, cât și valoric), jocul (dominant, ofensiv, eficient) și…clubul. Amintiți-mi, vă rog, erori majore de arbitraj în defavoarea Craiovei (cu excepția deciziei de la duelul Armstrong – Bancu). Când în 30 de etape ai 1-2 decizii care te nedreptățesc, clubul merită o bulina albă, iar dacă și lotul și jocul te ajută, ești candidat la performanță. Clasamentul formei de moment arată o Craiova în scădere de turație. Chiar meciul din ultima etapă, din Giulești, poate fi un argument în acest sens. Desigur, meciul de Cupa cu CFR poate fi o explicație, dar aici intervine programarea vârfului de formă de care vorbeam mai devreme. Daca Coelho și-a potrivit bine pașii, ofer oltenilor cea mai mică cotă la câștigarea titlului.

CFR Cluj, revenire de senzație

Din punctul meu de vedere, o surpriză mai mare decât FC Argeș. Din multe motive, înainte de Crăciun nu dădeam nici o șansă CFR-ului să prindă playoff-ul. Nu am avut încredere în antrenorul Pancu (antrenor totuși fără o experiență semnificativă la nivel de club), am considerat diferența de puncte imposibil de recuperat, mai ales în contextul CFR-ului din 2025 și (mai ales!) nu am avut încredere în club. și Slimani (în contextul unei contabilități oricum suferinde), am considerat că fandaxia s-a mutat în Gruia, iar fandaxia e incompatibilă cu performanța. M-am înșelat.

Crocodilul a îmbrăcat tricoul vișiniu, nu pe cel roș-albastru, așa cum ne imaginam cu toții. Diferența față de FC Argeș e aceea că playoff-ul nu e o realizare care să demobilizeze clubul, mai cu seamă că redresarea financiară cere medicamentul numit “cupe europene”. Iar combinația asta de necesitate stringentă, ADN de performer și piele de crocodil face din CFR un adversar extrem de periculos.

Daniel Pancu, un antrenor imprevizibil

Sunt totuși două elemente care mă fac să cred că CFR nu se va implica totuși în lupta pentru titlu, ci cel mult în bătălia pentru cupele europene. În primul rând, e extrem de greu (mi-e și frică să spun imposibil) să dublezi seria asta deja incredibilă de zece victorii în campionat. E mai degrabă probabil că vă apărea un cât se poate de firesc recul sportiv, mai ales că atingerea obiectivului playoff (care părea și el utopic la un moment dat), poate induce o stare de relaxare, chiar și temporară.

Iar al doilea element pe care îl am în vedere e Pancu. La fel de imprevizibil ca și fotbalistul Pancu, antrenorul își va da examenul de maturitate în momentele de cădere ale echipei. Gândiți-vă doar la declarațiile despre șansele de a nu continua ca antrenor din vara și despre incompatibilitatea cu un club la care a bifat 10 victorii consecutive. Un fel de sezon 2 al serialului Rădoi – Craiova…

Universitatea Cluj, performanță fantastică

Cu 7 victorii în 9 partide în 2026, U Cluj este o altă performeră a finalului de sezon. Cu participarea în playoff aparent compromisă, U s-a salvat prin aducerea lui Bergodi și prin revitalizarea golgeterului Lukic. O echipă matură care a ajuns deja în cupele europene, deci știe rețeta. E totuși posibil ca acest forcing de final să își spună cuvântul în playoff. O nucă tare cu siguranță; rămâne de văzut ce va cântări mai greu – entuziasmul, sau uzura.

Dinamo, printre premiante

Când se discuta despre jocul echipelor fruntașe, aveam mereu două premiante – Craiova și Dinamo. Craiova, o echipă de lot și antrenor, Dinamo una mai degrabă de autor – Kopic. Timpul a demonstrat că jocul a fost dublat de eficiență la olteni, nu și la Dinamo. În evidentă scădere de turație pe final de sezon regulat, Dinamo trebuie să își regăsească entuziasmul care să o ajute să compenseze lipsurile din lot (vârful de atac, de exemplu).

Cred că în cazul lui Dinamo, totul depinde de modul în care intră în competiție. Un rezultat bun o poate duce în lupta pentru cupe europene, în timp ce un eșec în Giulești poate adânci criza apărută în ultimele 3 etape, cu debut (tot) la un meci cu Rapid.

Rapid, moment favorabil înainte de startul playoff-ului

I-am lăsat pe ai mei la final, pentru că sunt, în mod evident, cât se poate de subiectiv când analizez traseul Rapidului. Și nimeni nu-i profet în țara lui.

Senzația e că Rapidul e într-un moment favorabil (spre deosebire de Dinamo) și, la fel ca în cazul câinilor, playoff-ul depinde de rezultatul primului meci. Rapidul a demonstrat că știe să joace cu echipe laborioase și combinative ca Dinamo sau Craiova și poate profita de un eventual recul al clujencelor, cu al căror stil de joc nu suntem deloc confortabili.

Trei importante necunoscute la Rapid. Dacă Gâlcă a programat vârful de formă în playoff, ar trebui să ne aflăm pe o pantă ascendentă. Nu mizez pe asta, dar sper, recunosc. Apoi, mai sper în integrarea celor două piese importante transferate în iarnă – Paraschiv și Moruțan. Mai ales ultimul, într-o astfel de competiție trebuie să își demonstreze valoarea.

Nu în ultimul rând, clubul. Dacă după ce am contabilizat cu toții penalty-urile neacordate și deciziile nefavorabile am găsit și soluția pentru ca aceste “accidente” să nu se repete și în playoff, avem o șansă să ne bucurăm în luna Mai. Nu zic să devenim crocodili, dar măcar fazani să nu fim. Dacă nu, nu…