ADVERTISEMENT

Etapa a treisprezecea, cu 32 de goluri marcate a fost cea mai bogată în goluri în sezonul 2026 – 2027. Până în această seară, când golul marcat în prelungiri de Kamara a fost al 33 – lea al etapei, transformând astfel runda 16 în cea mai prolifică (de până acum) a campionatului. Pentru Rapid, partida a însemnat un prilej (fructificat!) de a ocupa poziția secundă în clasament și de a-și securiza (calculul lui Pancu e corect) într-o mare măsură locul de play-off.

Sepsi – Rapid, un duel Burcă – Pancu

O întălnire cu valoare simbolică și sentimentală pentru suporterii rapidiști, pentru că Burcă și Pancu au fost două dintre numele care au contribuit la renașterea clubului după faliment. Burcă, cel care alături de Andrei Nicolescu a lansat proiectul Academia Rapid în liga 4 (preluând moștenirea Mișcării CFR din liga 5), iar Pancu, în dublu rol, de ancoră și fotbalist alături de Daniel Niculae. Detaliu care poate a scăpat (în ciuda notorietății Rapidului, probabil că nu multă lume urmărește ligile inferioare), atât Pancu, cât și Burcă și-au început carierele de tehnician la Rapid.

ADVERTISEMENT

Ovidiu Burcă, președinte la Oțelul și la Rapid (în ediția de colecție Moraru), a îmbrăcat la începutul proiectului costumul de președinte de club. Imediat după ce a agățat ghetele în cui, Pancu a preluat banca Rapidului în liga 3. Evenimentul se petrecea după demiterea celui care reușise promovarea din liga 4, după bătăliile la baionetă cu CSA Steaua – Schumacher, actualul tehnician de la SCM Ramnicu Vâlcea. În primul sezon de liga 2, în sezonul pandemiei, Pancu e demis (de facto) înaintea play-off-ului (venea Dan Alexa), dar soluția clubului este numirea sa în poziția de președinte. Poziție pe care Ovidiu Burcă o părăsește elegant, preluând banca echipei a doua, din liga 3. Doi antrenori ai SuperLigii, lansați, iată, de Rapid, în liga 3.

Repriza “rezumat” care pune pe masă toate problemele Rapidului

Rapidul începe cu clasicul 4-2-3-1, cu Moruțan mijlocaș ofensiv: Aioani – Onea, Sinyan, Kramer, Latif – Vulturar, Grameni – Dobre, Moruțan, Petrila – Stojilkovic. E formula care produce fotbal, iar debutul de meci este perfect: gol în minutul 1. Sinyan recuperează o minge la mijlocul terenului, Păun se scoate din joc, Cascardo e surprins în terenul Rapidului, prilej pentru ca Petrila să declanșeze faza sa preferată – cursă în bandă, în viteză, cu mingea la picior. Centrarea e ideală, iar Dobre nu scapă prilejul de a-și îmbunătăți cifrele care îl vor ajuta (dacă nu l-au ajutat cumva deja) să negocieze cu viitorul său club. Gol de atacant, marcat cu capul, gol care îmi întărește dubiile cu privire la poziția lui Dobre. O extremă de forță care nu are assist-ul în portofoliu, dar marchează cu consecvență goluri de atacant.

ADVERTISEMENT

Început perfect, cum spuneam, dar pentru… Sepsi. Dacă vrei să ai liniștea construcției, lași Rapidul să marcheze, pentru că pasul în spate e practic garantat. Cum cedarea inițiativei nu părea suficientă pentru reechilibrarea ostilităților, Sinyan și Aioani organizează o sesiune de comunicări științifice pe tema lipsei de dialog dintre stoper și portar, iar Cmiljanić marchează cu poarta goală după ce subtilizează mingea dintre cei doi lectori. E minutul 16 și avantajul obținut în primul minut e deja istorie.

ADVERTISEMENT

Urmează o jumătate de oră de joc după care concluzia e una singură: cu certitudine Rapidul este echipa mai valoroasă (ocaziile create depun mărturie în acest sens), dar Sepsi pare trupa mai antrenată, cu un joc colectiv mai lucrat. Aproape toate cifrele reprizei aparțin lui Sepsi, însă șansele de gol sunt clar ale Rapidului – Petrila bară și șut puțin pe lângă la “scurt”, Stojilkovic și (mai ales!) Grameni, ocazii cu capul din careu. .

ADVERTISEMENT

Sepsi are de partea sa inițiativa, posesia și duelurile câștigate, dar fragilitatea defensivă și valoarea rapidiștilor din ofensivă pun ocaziile în dreptul oaspeților. Cumva corect în acest context, scorul pauzei rămâne totuși egal. După o repriză în care Patrila a fost excelent, Sinyan și Aioani protagoniștii unei gafe, Latif de-a dreptul slab (moale și indecis în defensivă), iar Moruțan neinspirat.

Pancu câștigă categoric pauza, dar pierde schimbările

Concluzia pauzei câștigate nu vine doar din golul înscris din nou pe debut de repriză, ci mai ales din jocul solid prestat după gol. În minutul 47 Petrila (de departe omul meciului, cu gol și pasă de gol) marchează după o pasă marca Lupu Moruțan, care îl lasă singur cu portarul. După o minge recuperată printr-o colaborare Moruțan – Grameni, ambii cu contribuție la câștigarea posesiei.

ADVERTISEMENT

Urmează o serie de 4 ocazii mari de gol ale Rapidui, de data asta, spre deosebire de prima repriză, pe fondul unui joc solid. Mai întâi, Stojilkovic șutează în bară după o fază la care Karamoko încearcă, complet neortodox, să respingă cu șoldul. În minutul 64, același Stojilkovic îl dezbracă de haină pe Pancu, după ce ratează singur cu portarul la un nou “assist” al lui Petrila. Omul meciului, da? Ratare care vine din superficialitate, sau din exces de siguranță. În fine, în minutul 70 Dobre plasează slab din careu și îi oferă lui Lazar șansa de a-și salva echipa.

În minutul 76, după ce Rapid putea în patru rânduri să închidă meciul, Pancu face o dublă schimbare care înclină terenul spre careul lui Aioani – ies Moruțan și Petrila (arcul și săgeata), intră Kamara și Doumbia, iar Grameni primește o poziție mai avansată. Burcă înțelege mesajul, își cravașează elevii și urmează obișnuitul final cu emoții pentru Rapid. Sepsi preia inițiativa (și o menține până la final) și are două ocazii mari de a marca, ambele prin Păun. Mai întâi la o lovitură de cap din careu (inexpicabilă lipsa de marcaj), apoi un șut care zguduie vinclul (din afara careului), la o fază tratată cu mare superficialitate de Kamara. În al doilea minut de prelungiri același Kamara profită de ezitarea lui Lazar, îi “fură” mingea la 40 de metri de poartă și înscrie în poarta goală.

Victorie meritată, după un meci spectaculos, în scenariul giuleștean clasic

În ciuda ocaziilor gazdelor, . Dar asta nu înseamnă că o victorie meritată nu se putea transforma într-un egal spectaculos, pur și simplu pentru că Rapid nu știe să închidă meciuri pe care le are la îndemână. Un meci în care Petrila a făcut de toate, Moruțan a fost bun când a avut spațiu și slab în dueluri fizice, Onea a fost sub nivelul cu care ne-a obișnuit în ultimul timp, iar Latif a “reușit” cea mai slabă prestație la Rapid.

Un meci care ar trebui să aducă liniște în Giulești, pentru că e greu de crezut că participarea în play-off mai poate fi pusă sub semnul întrebării. Și, în același timp, un meci care demonstrează că Stojilkovic are nevoie de un coleg care să pună presiune pe el și să îl ajute să se concentreze, iar la mijloc e nevoie de alternative la Grameni și Vulturar, care să nu fie eminamente defensive și să aibă o relație de amiciție cu mingea. Dar, nu-i așa, totul e bine când se termină cu bine, mai ales când câștigi în deplasare, cu 3 goluri marcate și 5-6 ocazii mari ratate.