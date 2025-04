Bogdan Baratky, reverență după victoria dulce a Rapidului în derby-ul cu Dinamo: „Jos pălăria, Franz!”

Am multe idei pe care vreau să le împărtășesc după acest dar țin neapărat să încep cu asta: Victoria asta e și a ta, ai o contribuție importantă la aceste trei puncte, vielen dank!

Bogdan Baratky după Rapid Dinamo 1-0. Derby cu absențe, așezări în oglindă

Înainte de meci l-am auzit pe Kopic spunând că Rapidul e periculos pe tranziție. Un mod sofisticat și în același timp politicos de a spune că rapidiștii nu sunt de speriat pe construcția pozițională, dar trebuie să fii atent la contrele lor. Și totuși, desi aparent Dinamo se aștepta la acest gen de joc, în prima repriză nu a reușit să îl contracareze.

Ambele trupe s-au prezentat pe Arena Națională cu absențe importante: Aioani, Manea, Petrila la Rapid, 3-3 la capitolul ăsta, dar Rapidul pare în avantaj pentru că are un lot mai ofertant decât adversarul. Stolz – Onea, Ciobotariu, Pașcanu, Borza – Christensen, Keita, Ademo – Dobre, Koljic, Micovschi. Aceasta a fost formula aleasă de Sumudică pentru derby, într-un aparent 4-3-3, deși Christensen a fost adesea poziționat mai sus decât colegul de linie Ademo.

La prima apariție ca titular, Ademo a făcut un meci bun; prezent în joc pe ambele faze, a fost extrem de util la mijlocul terenului și cred că are marjă mare de progres. În sensul că l-am simțit mai mult preocupat să nu greșească și să-și facă treaba defensiv, având în vedere importanța meciului și debutul în primul unsprezece. Cred că odată integrat ne va oferi mai mult și pe faza ofensivă, pentru că are calitate și în zona careului advers.

Probabil Sumudică a folosit această așezare pentru a răspunde în oglindă formulei lui Kopic, mizând pe valoarea individuală superioară a băieților săi. Golubovic – Opruț, Mărginean, Boateng, Sivis – Cîrjan, Gnahore, Olsen – Abdallah, Perica, Pop a fost 4-3-3-ul dinamovist, cu Cîrjan în rol de Christensen, mereu poziționat ofensiv.

Borza – jucătorul reprizei

Rapidul confirmă așteptările lui Kopic și îi oferă deliberat mingea. Posesia e a dinamoviștilor, dar deloc paradoxal repriza e controlată de Rapid. Faza cu Dobre, lansat excelent în careu de Christensen, a arătat încă din minutul 2 ce își propune Rapidul să joace. Iar planul de joc al lui Șumudică s-a dovedit corect. Dinamo a avut mingea, dar nu a fost lăsată să fie periculoasă pentru poarta lui Stolz. Tot ce a reușit Dinamo în prima repriză a fost să șuteze de doua ori spre poartă din afara careului, fară pericol și fară perspective.

Dincolo, Rapidul a fost echipa care a pus probleme și a crescut ca joc odată cu trecerea timpului. Dobre a fost extrem de activ pe toată perioada partidei, Koljic, e marcatorul, Onea e omul cu assist-ul, dar Borza este, în opinia mea, omul care și-a pus amprenta asupra primei reprize. El este cel care după un sfert de ora finalizează cu dreptul puțin pe lângă bară, la colțul lung, o acțiune bună de atac purtată cu Micovschi în flancul stâng și tot el este cel care regizează faza golului. Rapidului îi lipsește un coordonator de joc, un număr 10, iar Christensen nu e tocmai natural în acest rol.

Borza, care a crescut enorm în acest sezon, își asumă din ce în ce mai mult responsabilități la construcție, desi poziția sa e cea de fundaș lateral! Exact că la Buzău, el primește în centru, în poziție de mijlocaș central și îl deschide în dreapta pe Onea, într-o fază trasă la indigo după cea a primului gol de la Buzău. Parizianul nostru e inspirat la rândul sau și reușește a doua pasă de gol consecutivă. De data asta cu un „covrig” la firul ierbii, prin spatele apărării adverse, pentru finalizarea de atacant a lui Koljic.

Repriza se încheie cu 1-0, dar senzația e că Rapidul controlează desfășurarea partidei și poate câștiga fără probleme dacă își păstrează concentrarea. Mai ales pentru că balanță valorică trăgea clar spre Rapid.

Repriza lui Dinamo, punctele Rapidului

Repriza a doua e însă diferită. Dacă Kopic câștigă pauza. Dinamo intră mai determinată în teren, iar Rapidul scade turația, permițând adversarului să se apropie de careu. Chiar în primul minut Gnahore găsește primul șut pe poartă pentru Dinamo, prilejuindu-i prima intervenție lui Stolz. Intervenție importantă, pentru că Franz al nostru capătă încrederea de care avea atâta nevoie după faza din prelungirile meciului cu FCSB.

Desi Dinamo conduce jocul, Rapidul punctează la capitolul faze de poartă, mai întâi prin Christensen, apoi prin Keita, ambii din afara careului, șesarul nostru cu o finalizare periculoasă, scoasă în corner de Golubovic. Ocazia reprizei e însă a lui Dinamo, în minutul 83, atunci când Cîrjan pătrunde foarte bine și îl găsește cu o pasă excelentă pe Perica, blocat însă de Stolz, care e decis să arata că e portar.

Apropo de pătrunderea lui Cîrjan, dacă faza se termina cu gol, am fi retrăit „ziua Cârtiței”. Mai întâi pentru că la fel ca în meciul cu Craiova, purtătorul de balon nu e pus la pământ când trebuie, așa cum Olsen de exemplu a făcut-o cu Dobre. Apoi pentru că, la fel ca la Sfântu Gheorghe, Rapidul, în calitatea sa de furnizor oficial de underi pentru cluburile din SuperLiga, ar fi fost din nou rănită de un fost purtător de vișiniu.

Jos pălăria, Franz!

Intervenția lui Stolz la ocazia lu Perica a fost una dintre cumpenele reprizei. Cealaltă a fost intrarea lui N’Jie, dublată de accidentarea lui Borza. Flancul stâng al Rapidului a devenit vulnerabil, exact în zona în care Kopic a mutat la rândul său cu Milanov și Costin. Stolz mai blochează o deviere cu capul a lui Cîrjan, Burmaz ratează incredibil în prelungiri o șansă de 2-0, la o faza la care avea și șansa pasei la Dobre și meciul se încheie cu victoria Rapidului.

Victorie meritată, în opinia mea, construită pe valoarea superioară și pe jocul din prima repriză. Punctele sunt importante, pentru că dincolo de clasament, Rapid avea nevoie să (își) confirme faptul că poate căștiga în play-off și cu altcineva în afară de FCSB. Iar cu Dinamo victoriile sunt întotdeauna dulci.

Ce-ar fi să recunoaștem că avem o problema?

Victoria din teren, cele 3 puncte, locul din clasament, toate sunt însă umbrite de înfrângerea din stadion. Poate că imaginea Arenei Naționale cu sub 19.000 de oameni în tribune la derby și cu o emulație sub nivelul marii nu va trece neobservată. La Buzău, vizibilitatea din stadion lasă probabil de dorit, dar oficiala pe Arena Națională oferă o perspectivă excelentă. Familia Rapid e evident nefuncțională și are urgentă nevoie de consiliere de specialitate. Negarea nu ajuta pe nimeni, iar o problemă nu poate fi niciodată rezolvată dacă nu recunoști existența ei.

Fară a rezolva problemele reale, deja cronicizate și vizibile e imposibil de atins perfomanța sportivă. La fel cum Rapidul fară spirit nu există, performanța fară armonie e o himeră.