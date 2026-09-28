De ce ne e frică de Bosnia! Punctele tari ale adversarei României. Ce îl poate încurca pe Gică Hagi

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Bosnia vine la București cu un lot evaluat la 139,4 milioane de euro, pregătită pentru meciul din Liga Națiunilor împotriva României. Deși . Legendarul atacant bosniac se va retrage de la naționala Bosniei cu ocazia meciului pe care selecționata sa îl va disputa în compania Suediei, acesta fiind de fapt motivul pentru care se regasește în lotul convocat de Barbarez pentru acest calup de meciuri de Liga Națiunilor. Antrenorul Faruk Barbarez mizează pe omogenitatea și experiența jucătorilor săi, mulți legitimați în top 5 campionate europene.

Bosnia – o națională de 139,4 milioane euro

Dacă facem abstracție de Džeko, șase oameni din lotul Bosniei – Dedić (Newcastle United), Katić (Schalke 04), Muharemović (Leeds United), Kolašinac (Atalanta), Alajbegović (Juventus), Demirović (Stuttgart) – sunt legitimați în top 5 campionate europene. În teorie, Bosnia este cel mai abordabil adversar din grupa de Liga Națiunilor, deși lotul Bosniei este evaluat de Transfermarkt la 139,4 milioane euro, iar cei mai valoroși fotbaliști din lot sunt:

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Tarik Muharemović – 25 milioane euro

Kerim Alajbegović – 22 milioane euro

Ermedin Demirović – 22 milioane euro

Amar Dedić – 16 milioane euro

face parte și atacantul lui U Cluj, Jovo Lukić (2,2 milioane euro).

În precedenta etapă de Liga Națiunilor, Bosnia a jucat în deplasare, împotriva Poloniei, iar titularii aleși de Barbarez au fost Zlomislić – Smajlović, Katić, Muharemović, Kolašinac – Bajraktarević, Šunjić, Bašić, Alajbegović – Tabaković, Demirović. Adică un prim unsprezece evaluat la 94.8 milioane euro, cu o medie de vârstă de 26.2 ani și cu 5 fotbaliști legitimați în top 5 ligi europene.

26,2 ani a fost media de vârstă a Bosniei în Polonia

a fost media de vârstă a Bosniei în Polonia 94,8 milioane euro este valoarea primului unsprezece bosniac din meciul cu Polonia

este valoarea primului unsprezece bosniac din meciul cu Polonia 5 fotbaliști din primul unsprezece sunt legitimați în campionate de top 5

Comparativ, România a aliniat în Suedia o formulă de start cu doar 3 fotbaliști legitimați în campionate de top 5 (Radu, Dragușin, Rațiu, toți defensivi), iar primul unsprezece a avut o valoare cumulată de 74,6 milioane euro.

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Barbarez, sau miza pe omogenitate. Doar 4 nume noi în lot comparativ cu CM 26

Barbarez, care a condus Bosnia și la Cupa Mondială, mizează în continuare pe grupul care a dus naționala în Statele Unite. Doar 4 nume noi (care nu au făcut parte din lotul de Cupă Mondială) se află astăzi la București – Salko Hamzić (20, WSG Tirol), Zinedin Smajlović (22, Olympiacos), Kenan Busuladžić (19, Malmö FF), Nail Omerović (23, Estoril Praia). Cu toții tineri și foarte tineri, sunt oameni aduși în lot pentru viitor, nu neapărat pentru prezent. Dealtfel, doar Smajlović a făcut parte din formula de start în Polonia, așadar Barbarez mizează pe omogenitate și relații de joc sudate în timp.

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Maturitate și omogenitate in 4-4-2

Bosnia a jucat la CM 26 patru partide: 3 în grupe, fiind apoi eliminată din competiție de SUA, țara gazdă. În 3 dintre cele 4 partide, Barbarez a început în 4-4-2, ajustând așezarea în meci în funcție de scor. Cu Polonia, în prima etapă de Liga Națiunilor, Bosnia a început tot în 4-4-2, trecând la 4-2-3-1 în minutul 78. În ultimul meci de la Cupa Mondială, Barbarez a preferat un 3-5-2, revenind la 4-4-2 în repriza a doua, sub presiunea scorului și a eliminării (la 1-0 pentru SUA). Evident, 4-4-2 este sistemul lui Barbarez, iar șansele ca diseară să vedem o altă așezare a oaspeților noștri sunt foarte mici.

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Daca ar fi să alegem un prim 11 pentru turneul din SUA, acesta ar fi: Vasilj – Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac – Bajraktarević, Bašić/Šunjić, Tahirović/Bašić, Alajbegović – Džeko, Demirović. În Polonia, Barbarez a început în formula: Zlomislić – Smajlović, Katić, Muharemović, Kolašinac – Bajraktarević, Šunjić, Bašić, Alajbegović – Tabaković, Demirović. Așadar, cu excepția portarului, doar două nume nefamiliarizate cu primul unsprezece în SUA – fundașul dreapta Smajlović și Tabaković.

Bosnia, mai periculoasă decât pare

Este cât se poate de clar că Romania și Bosnia se află în momente complet diferite. Dacă Hagi caută încă o formulă ideală și un sistem de joc, Bosnia vine cu un sistem de joc pe care îl joacă de ani de zile, într-o formulă omogenă, cu jucători maturi.

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De altfel, această idee este verificată și de datele Wyscout. Am comparat statisticile Bosniei împotriva Poloniei cu cele de la Cupa Mondială, doar pe eșantionul minutelor jucate în modulul de bază (4-4-2). Toți indicii din imagine s-au îmbunătățit, sugerând o maturizare jocului. Desigur, comparația nu este una perfectă, dar este relevantă din perspectiva consecvenței naționalei Bosniei în a interpreta eficient modulul antrenat de Barbarez.

Minusul oaspeților de astăzi esta acela că deși au avut o posesie mai bună, un pressing mai agresiv și un ritm de pasare mai bun față de CM 26, eficiența ofensivă a lăsat de dorit, atât ca număr de șuturi pe poartă, cât și ca xG (mult inferior celui polonez). Cu alte cuvinte, deși meciul a fost echilibrat la posesie, Bosnia a ajuns rar în zone de finalizare periculoase (13 pase către careu, numai 2 reușite – 15%).

Alajbegović, Bajraktarević, Mahmić – jucătorii periculoşi pentru România lui Gică Hagi

Tot Wyscout ne spune că Alajbegović este principalul pericol în duelul individual, Bajraktarević (cel care i-a luat tricoul de titular lui Man la echipa de club) este omul cu centrarea, iar Mahmić poate fi surpriza din postura de rezervă.

este amenințarea din flancul drept al României. Rațiu, atras de multe ori de ofensivă va avea nevoie de sprijin, pentru că situațiile de unu contra unu îi oferă bosniacului condiții ideale de exprimare.

17 driblinguri, 9 reușite și un gol a reușit Alajbegović la CM 26

Bajraktarević este principala sursă de centrări a naționalei Bosniei. Cu Polonia a dat nu mai puțin de 7. Mijlocaș ofensiv de meserie, Mahmić este rezerva cu care Barbarez schimbă sistemul de joc al Bosniei. Odată cu intrarea sa, oaspeții de astăzi pot trece într-un 4-2-3-1 cu mai multă imaginație la mijlocul terenului. La CM și-a trecut în cont două goluri în 90 de minute cumulate. Cu Polonia a avut două șuturi și 0,18 xG în 16 minute, adică jumătate din xG-ul Bosniei în meci.

Dincolo de aspectele legate de valoarea individuală a adversarului, omogenitatea și experiența internațională a Bosniei ne vor crea cu siguranță probleme. Adversarii joacă de mult timp în aceeași formulă, există automatisme construite pe omogenitatea lotului și a primului unsprezece. Ne așteptăm la un adversar care va folosi clasicul 4-4-2 și care ne va “servi” încă de la început un pressing agresiv. Dacă vor avea nevoie să înscrie, pot schimba în 4-2-3-1, iar dacă vor fi nevoiți să apere un avantaj, știu să joace și sistemul cu 3 fundași centrali.