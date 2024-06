Bogdan Baratky scrie despre știrea zilei la Rapid: “Comisarul Moldovan, cel mai tare… preşedinte!”

Transfer bombă la Rapid – Discreţia!

Primul sentiment pe care l-am avut când am văzut anunţul pe pagina clubului a fost unul pozitiv. Emoţia aia care insoţeşte ştirea, emoţia care nu a avut timp să fie corodată în nici un fel de raţional, a fost una caldă, frumos colorată, cu aromă de optimism. Veste bună, carevasăzică!

Apoi, al doilea gând a fost şi el unul din aceeaşi categorie. Băi nene…după sârbul Luka transferat vineri, uite că umplem ditamai poziţia în organigramă şi nu ne ştie nici vântu’, nici pământu’. Nimic n-a răsuflat pe nicăieri, am fost cu toţii surprinşi plenar. Ceea ce, stimaţi spectatori şi telespectatori, tot semn bun este. Evoluţia pacientului..aaa…clubului e bună, merge spre vindecare. E reconfortant sa constați ca Rapidul se transforma intr-un club disciplinat.

Vezi că dacă am reuşit noi să ne gândim la Moldovan şi să negociem cu el fără să transpire nimic, păi suntem în stare de orice! Daţi-mi voie să repet, că poate nu aţi înţeles cu toţii cât de importantă e ştirea asta: clubul Rapid a găsit preşedinte, a negociat cu el şi l-a numit într-o discreţie absolută! Că mi s-a făcut şi pielea de găină scriind asta…jur!

Cum ne stă bine şi cum v-am obişnuit, ne dezbrăcăm acum de emoţii şi trecem la disecţia 100% raţională a evenimentului.

Ce inseamnă venirea comisarului Moldovan la Rapid?

În primul rând, organigrama e acum completă la vârf. Şi cred că e exact momentul potivit să discutam (din nou) despre ce înseamnă rolul de preşedinte la Rapid.

Încă din primavară clubul are un Director Executiv, in persoana tânărului domn Mihail Marian. Pentru că la Rapid organigrama separă clar zona administrativă de cea sportivă. Directorul executiv are in subordine tot ce ţine de zona asta complet neatractivă pentru suporterul de fotbal, dar care, fără a reprezenta activitatea principală, e extrem de importantă în sportul profesionist de astăzi.

Nu Rapidul a inventat asta; aşa funcţionează lucrurile în fotbalul matur de mult timp. Este exact motivul pentru care, aşa cum aminteam şi în precedentul material, foştii fotbalişti nu mai au acces la astfel de poziţii de conducere.

Preşedinte la Rapid = Football Director

Separat, zona sportivă, “core business”, e condusa de un “Football Director”, sau “Director tehnic”, sau “Director sportiv”. Persoana care ocupă această poziţie raportand Directorului Execuitv (CEO). Şi având în subordine tot ce ţine de activitatea fotbalistică: strategie de lot, transferuri, academie, scouting, etc.

Aşa arată organizarea de tip corporatist în fotbalul de astăzi.

La Rapid nu există (deocamdată cel puţin), această relaţie de subordonare (în organizațiile tinere, organigrama ține cont și de experiența resursei umane avute la dispoziție). Astfel, organigrama clubului e ca o construcție bicefala, cele două jumătăți (adminstrativ și sportiv) acționând independent.

De aceea, poziția lui Moldovan poartă eticheta “Președinte”. În fapt, Comisarul este acel “Football Director” din organizațiile așezate, responsabilul de activitatea sportivă în întregul său. Un argument pentru ceea ce am descris mai sus este faptul că în poza oficială de prezentare se află acționarul minoritar Angelescu alături de Moldovan, nu directorul executiv.

Mentor pentru Daniel Sandu

Moldovan este, începând de astăzi, șeful lui Daniel Sandu (director sportiv) și (sper eu), șeful șefului Academiei. , sper că Moldovan va fi nu doar șeful sau direct, ci și mentorul său. Pentru că este cumplit de greu să descurci ițele sportive la Rapid la doar 31 de ani, cu o fragedă experiență (inclusiv de viață) în spate.

Începând de astăzi, Rapidul are nu doar Președinte (cu prerogativele de mai sus), ci propune și un partener de discuție cu greutate pentru Mr. Lennon (sau orice alt antrenor cu experiența) și o contrapondere la orice “greu” din vestiar. Ambele misiuni extrem de dificile (fără pic de ironie spun asta) pentru un tânăr de 31 de ani, chiar purtând titulatura de Director sportiv.

Încă doua idei care asezonează foarte bine contextul numirii lui Modovan.

Știți când am fost 101% sigur ca Dani Coman nu va fi Președinte la Rapid? Atunci când am citit declarația lui (discuta cu CFR Cluj la momentul acela) care suna cam așa:

“Indiferent unde voi merge, vreau să fiu Președinte, nu team manager sub titulatura de președinte. Dacă voi avea putere de decizie, voi merge, dacă nu, nu voi merge, indiferent de echipă”. Și a ajuns, deloc intâmplător, zic eu, la FC Argeș.

Filmul ăsta (al președintelui cu puteri depline) nu (mai) ruleaza la Rapid. Și nici nu va mai rula în epoca Șucu. Îndrăznesc chiar să spun că nu va mai rula în general la cluburile finanțate privat.

A doua idee zice așa: FRF derulează în prezent un curs de formare și licențiere a directorilor sportivi. Este o primă ediție a programului și e dedicată cluburilor de primă ligă. Pe lângă reprezentanții cluburilor din Superliga, FRF a alocat 5 locuri pentru foști “internaționali”. Pentru a “sprijini tranziția în cariera a fotbaliștilor”. Cei 5 sunt Moți, Keseru, Tamaș, Daniel Niculae și… Viorel Moldovan. QED. Premonitorie succesiunea ultimelor două nume, nu-i așa?

Comisarul luase așadar decizia de a “face tranziția” de la antrenorat spre fotoliul de Director Sportiv, iar oferta Rapidului a venit mănușă.

N-aș încheia fără a aminti faptul că Moldovan are în CV experiențe interesante ca antrenor.

Chiar dacă nu sunt spectaculoase, ele asigură o excelentă bază pentru ceea ce astăzi presupune rolul de Director Sportiv (sau Director de Fotbal).

După promovarea cu Rapid din 2014, Moldovan devine pentru câteva luni selecționer U21, de unde intră ca secund în staff-ul lui Anghel Iordănescu. Naționala e o trambulină pentru Franța, acolo unde antrenează Auxerre in 11 meciuri. Pentru cine crede că experiența franceză nu e una de succes, amintesc că acolo Comisarul a făcut in 11 meciuri de 3 ori mai multe puncte decat Rapidulețul în 10 meciuri de playoff.

Urmează doua sezoane la Chindia, unul de liga 2 cu promovare (locul 2 dupa Clinceni) și unul de liga 1, cariera sa pe banca tehnică încheindu-se după un sezon de liga 2 la Petrolul (în 2021).

Imagine si reprezentare

Important, prin “transferul” lui Modovan Rapidul rezolvă și problemele de rapidism și respectiv reprezentare. Moldo și-a încheiat cariera de jucător chiar la Rapid, purtând tricoul vișiniu timp de două sezoane. Și s-a lipit frumos de Giulești.

A fost reprimit cu căldură la revenirea ca antrenor, iar el a răsplătit Giuleștiul cu o promovare. Tip echilibrat, mă aștept ca Moldovan să facă uitată componenta nefastă a rapidismului implementat în club în ultimii 3 ani – tovarașia. Cu tact, diplomație, dar și cu fermitate dacă va fi cazul.

Cu Moldovan președinte avem certitudinea că un eventual trofeu va fi sărbătorit la stadion cu suporterii, iar tentația de “a lua Rapidul pe numele său” nu va exista. Motiv pentru care îi strig din toată inima un călduros “Bine ai revenit in Giulești, Comisare!”