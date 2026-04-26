Bogdan Baratky, uimit înainte de Dinamo – Rapid! Conferința lui Gâlcă a „dinamitat” derby-ul

La conferințele de presă se spun în general banalități. Mai ales la cele organizate cu prilejul meciurilor, înaintea etapei. Toată lumea vine din obligație, ca la un concurs de platitudini, iar pereții sălilor de conferințe se scorojesc cu entuziasm sub asaltul declarațiilor lemnoase. Ceva îmi spune că Gâlcă nu a fost mister popularitate în școala și sigur nu carisma l-a făcut cunoscut, dar credeți-mă, trebuie neapărat să discutăm despre declarațiile sale de sâmbătă.

Bogdan Baratky, uimit de conferința lui Costel Gâlcă înainte de Dinamo – Rapid. Ce declarații l-au surprins

În cazul în care nu ați urmărit conferința, permiteți-mi să vă fac un rezumat. Cu citate exacte, dar și cu o traducere liberă a acestora. Pentru prima dată de la venirea sa în Giulești, am văzut un Gâlcă dispus să-și descarce sufletul și să-și pună pe masă deschis nemulțumirile și frustrările. Pentru că da, concluzia aceasta este: Gâlcă a părut azi un om profund mâhnit și nemulțumit de postura în care, în mod nemeritat, se regăsește.

“Înțeleg și supărarea suporterilor, înțeleg multe lucruri” – e prima afirmație care te invită să urmărești cu atenție dialogul cu reporterii. “Eu mi-aș fi dorit mult mai mult (…) am avut multe opțiuni să dăm pasu’, să fim mult mai sus…e important la o echipa tot…jucătorii pe care-i aduci în iarnă, jucătorii pe care-i aduci în vară, ceea ce vrei să construiești… Și cred că în permanență trebuie să crești, de la an la an, la fiecare șase luni, să fii mult mai exigent cu jucătorii, cu staff-ul, cu cine vreți…”

Hopaaa! Dragă Costel (o spun cu simpatie și empatie)…de ce nu am avut discuția asta până acum? Nu crezi că ne-ar fi ajutat și pe noi (“înțeleg supărarea suporterilor”) și pe tine (“eu mi-aș fi dorit mai mult”)? Dar ce vrea să spună poetul? Ceea ce spunem și noi, anonimii din tribune și fotolii de luni bune: aveam o șansă uriașă și nesperată de a realiza ceva important în acest sezon. Conjunctura și contextul ne-au fost favorabile, totul ne-a ajutat. Mai puțin noi înșine. N-am adus ce trebuie în vară și am continuat pe aceeași idee în iarnă. În loc să creștem de la un sezon la altul, sau măcar în pauza de iarnă, am spart fereastra de oportunitate în mii de bucăți prin acțiunile și inacțiunile noastre.

Confesiunea lui Gâlcă înainte de Dinamo – Rapid: „Atât poate clubul în momentul ăsta”

“Mă doare că n-avem mai multe puncte…puteam să fim acolo, dar sunt multe cauze…așa că…e prea mult de discutat…”. Regretul (“puteam să fim acolo”) se împletește cu reproșul direct (“multe cauze, prea mult de discutat”). “Jucătorii (n.r. – care au venit în iarnă) ne-au ajutat cât au putut ei. (…) Nu-i ușor…tre’ să analizăm mult mai multe lucruri…și după aceea o să înțelegem”.

Nu nou-veniții din iarnă sunt de vină, spune Gâlcă. Ei au făcut tot ce ținea de ei, în condițiile date. Unul a venit după o pauză de aproape un an (Paraschiv), celălalt după accidentări lungi și grele (Moruțan). Nu te poți aștepta ca astfel de jucători să aibă impact imediat în joc; ei au nevoie de timp și răbdare. În condițiile astea, au dat tot ce puteau, nu am ce să le reproșez; nu este vina lor că nu pot mai mult în acest moment. Dacă înțelegem fotbalul, e clar ce spun eu aici. , mesaj clar pentru suporteri.

“Atâta poate clubul în momentul ăsta”. Poate cea mai dură și mai directă declarație a conferinței. Și cea mai plină de adevăr și semnificații. Lotul și locul din clasament, spune Gâlcă, reflectă capacitatea clubului de a produce fotbal. Și îi mulțumesc sincer lui Costel Gâlcă pentru că (în sfârșit!) a confirmat poate cea mai importantă idee pe care autorul acestor rânduri încearcă de mult să o transmită.

Gâlcă, mesaj clar pentru conducere. Nemulțumit de transferurile realizate de Rapid

“Nu am putut să iau ceea ce vreau de la început…să conving să vină ceea ce-mi trebuie de la început…pentru că cu siguranță echipa arăta altfel…vă spun… Eu mi-am dorit și am solicitat alte transferuri. Regret că nu le-am primit; cu ele am convingerea că echipa și jocul ar fi arătat altfel”. Urmăriți figura și tonul lui Gâlcă spunând asta; exprimă doar regret și mâhnire.

“E important ca an de an, sau la fiecare șase luni să știi ce vrei…vrei să crești, vrei să te bați la campionat, atunci trebuie să aduci plus valoare. Nu sunt de acord cu jucător nou să fie rezervă…nu există așa ceva…cel puțin din punctul meu de vedere nu există așa ceva…trebuie să aducem jucători mult mai buni”.

E un deget acuzator îndreptat ferm spre club. Dragă club, hotărăște-te! Ce vrei de fapt? Vrei performantă? Vrei să crești? Vrei mai mult decât anul trecut? Trebuie să aduci plus valoare! Nu “omogenitate”, plus valoare! Nu poți pretinde că vrei mai mult când transferi rezerve; dacă vrei performanță, crești calitatea lotului cu titulari peste valoarea pe care o ai deja. Nu am făcut asta nici la începutul sezonului (“an de an”), nici în iarnă (“la fiecare șase luni”).

Manifestul lui Gâlcă. E foarte greu de crezut că, după un asemenea discurs, va mai continua și din vară la Rapid

Sâmbătă nu am asistat la o banală conferință de presă. A fost ceva între protest public și manifest. Dar mai cu seamă, e confirmarea unei fracturi profunde între antrenor și club. Un antrenor care simte că decontează de unul singur dezamăgirea și neîmplinirea. Și care simte (ba nu, știe!) că nu a fost susținut așa cum spera și știa că ar fi fost normal. Gâlcă a tăcut până acum, confirmând că este o persoană decenta și rezonabilă. Și jucător de echipă. Dar a greșit. Trebuia să auzim acest discurs în iarnă, când încă se mai putea face ceva.

Acum e tardiv, dragă Costel. Și pentru tine și pentru noi. Și mai ales pentru Rapid. Iți înțeleg dezamăgirea, pentru că o trăim cu repetiție deja, dar e o situație pe care ai girat-o, cu sau fără intenție. E foarte greu de crezut că după un asemenea discurs . Sau poate tocmai de aceea am asistat la această depoziție plină de mâhnire, regrete și reproșuri cu greu mascate.

La înscăunare, astă vară, am spus că Gâlcă are nevoie de Rapid poate mai mult chiar decât Rapidul de Gâlcă. Cred în continuare asta. Și mai ales în acest context, nu înțeleg de ce Gâlcă a dat cărțile pe față atât de târziu; de ce am asistat la acest episod eliberator abia acum. Regretele nu ajută și și nu rezolvă nimic, din păcate.