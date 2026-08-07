Bogdan Baratky vede un mare câștigător după UTA – Rapid 0-0: „Victoria lui Pancu într-un meci nul”

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Rapid s-a deplasat la Arad cu încrederea cu care CFR a venit etapa trecută în Giulești, la adăpostul acelui 0 din rubrica înfrângeri în întâlnirile cu UTA. Rapidul era practic neînvins în fața arădenilor în toți anii scurși după faliment, indiferent de liga în care cele două echipe s-au întâlnit. UTA nu a reușit să bifeze victoria în fața Rapidului nici chiar în sezonul de liga 2 în care a promovat en fanfare, cu Giussy Balint la timonă.

Bogdan Baratky are un singur premiant după UTA – Rapid 0-0: Daniel Pancu

De altfel, Balint a obținut la rândul său prima victorie în fața Rapidului abia sezonul trecut, pe banca Galațiului fiind. Doi oameni mai amintesc de acei ani în cele două tabere – Benga la arădeni și Pancone la noi (a fost pe banca Rapidului în prima parte a sezonului la finalul căruia UTA a intrat în prima ligă și pandemia ne-a dat viețile peste cap).

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Pancu a făcut o modificare în primul unsprezece față de etapa precedentă (Pașcanu revenit după suspendare), dar fotbalul i-a atras atenția că echipa câștigătoare nu se schimba; Pașcanu simte ceva la încălzire, iar Grahovac prinde iar un tricou de titular. Aioani – Ciobotariu, Grahovac, Kramer, Sălceanu – Bubanja, Vulturar, Grameni – Moruțan, Kodor, Dobre. Titularii victorioși cu CFR sunt cei care încep partida de la Arad, în același 4-3-3 din etapa trecută.

Posesia Rapidului, ocaziile Aradului

Ploaia, temperatura, rivalitatea și temperamentul antrenorilor ridică ritmul de joc din primele minute. Angajamentul Rapidului nu e o surpriză în era Pancu; surprinde însă metamorfoza arădenilor, o echipă pentru care debutul de sezon a venit parcă prea devreme. Rapidul câștigă posesia reprizei, dar ca de cele mai multe ori, posesia e un criteriu confuzionant.

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Deși mingea a stat mai mult la rapidiști, ocaziile au fost arădene. Un șut periculos Roman, două mari (Odada și Tzionis) și una uriașă – Padula. Fundașul arădenilor e angajat cu minge lungă, Ciobotariu face marcaj larg, nu controlează adversarul, iar Padula trăsnește bara din careu, singur cu Aioani. Marele plus al lui Ciobi este acela că a reușit să evite contactul cu Padula după ce l-a scapăt din marcaj, pentru că penalty-ul era garantat.

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O repriză care trece în contul gazdelor, pentru că Rapid nu a avut un mijlocaș ca Roman în teren, iar Bubanja nu a arătat volumul de joc cu care ne-a obișnuit în primele etape. În ciuda tehnicii deficitare, Bubanja este cel care dă tonul pressing-ului, iar prin forță și capacitate de efort ține jocul sus.

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Daniel Pancu a câștigat clar pauza la UTA – Rapid 0-0

Prima pauză câștigată de Pancu și câștigată clar. De fapt, toată repriza e a lui Pancu, pentru că dincolo de mesajul din vestiar, a transmis prin schimbări dorință de victorie. Da, așa se înoculează mentalitate de învingător unui lot care nu e obișnuit să joace la victorie. Asta e terapia, iar Pancu o aplică cu succes. Acesta este marele merit al lui Pancu.

Ies Sălceanu și Kodor, intră Onea (fundaș stânga) și Stoilkovic vârf, iar Rapidul ia repriza pe numele său și nu mai cedează inițiativa adversarului. Rapidul are în a doua jumătate aceeași posesie din prima repriză, dar posesia e de această dată orientată spre poartă, în căutarea golului și a victoriei.

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Prima ocazie a reprizei e a lui Stojlkovic, care pătrunde în stânga, iar șutul său deviat e scos de la scurt de Tordai. Era doar minutul 50, dar a fost evident pentru toată lumea că jocul se schimbase. Pancu plusează cu Petrila în locul lui Bubanja, iar Rapidul trece în 4-2-3-1, Cu Petrila în stânga, Dobre în dreapta, Stoilkovic vârf și Morutan mijlocaș ofensiv. Sună bine enumerarea asta, este? Petrila întoarce o minge ideală pentru Moruțan (ce șut slab, Olimpiu…), ratează două ocazii rarisime singur cu portarul, dar efectiv nu pot să mă supăr. Rapidul meu joacă fotbalul pe care de atâta timp îl aștept! Nu te poți supăra, indiferent de rezultat, când ai tăi prestează un astfel de joc.

Cu coada ochiului, exact înainte de a trimite materialul spre publicare, îl văd pe Pancu într-o criză de nervi controlată (exact! în România și așa se joaca fotbalul!) în sala de conferințe. Desigur, e vorba de faza din ultimul minut, la care nu doar arbitrul care își construiește alibiul prin galben e vinovat, ci VAR-ul. Nu este doar un penalty pe care FCSB sau CFR l-ar primi oricând, este un penalty de manual.

Observația lui Baratky după UTA – Rapid 0-0: „Avem nevoie de un club puternic!”

Iar în seara asta prin faptul că Rapid nu a reușit în patru ani să construiască un club. Un club care să lupte la campionat, desigur. Este inadmisibil ca VAR să nu se sesizeze la o astfel de fază și la fel de inadmisibil este ca modelul Kovacs să prolifereze astfel în rândul arbitrilor. Gestul de a arăta galben este similar cu gestul lui Kovacs care în minutul 90 al derby-ului cu FCSB face semn că a controlat perfect o fază cu fault și henț în careu, la care lasă jocul să continue.

Dincolo de transferuri, lot și mentalitate, acesta este capitolul la care Rapid are enorm de lucru. Pentru că, așa cum am mai spus-o, un club puternic va avea la un moment dat echipă de titlu. Unul slab, niciodată.

Cu trei vești excelente plecăm de la Arad, dincolo de faptul că rămânem în continuare neînvinși în fața celor de la UTA. În primul rând, Rapidul a demonstrat că poate juca și repriza a doua, are resurse fizice si fotbalistice pentru a domina copios un adversar greu la el acasă. Apoi, , e pregătit și avem, iată, după mult timp atacant. Nu în ultimul rând, jocul la victorie, Prin tot ce a făcut, prin toate schimbările, Pancu a arătat (jucătorilor în primul rând, dar și suporterilor) că doar victoria este ceea ce contează pentru el.

Crearea unei mentalități așa cum cu toții ne dorim e un proces, poate lung, probabil greu, dar important e că a început. Și Pancu e all in. Așa cum încep să fie și suporterii, după mult timp. Recâștigarea entuziasmului e marele succes al Rapidului la acest debut de sezon.