Bogdan Baratky vine cu vești proaste după Botoșani – Rapid 0-0: „Meciul concluziilor triste”

Un meci ciudat în seara asta la Botoșani. Dar înainte de a discuta despre meci și fotbal, vă propun să dezbatem concluziile pe care acest meci ni le livrează. Și mă tem că nu am vești bune. Pentru nimeni.

Vești proaste! În primul rând pentru Rapid

V-am împărtășit de multe ori ideea mea despre Rapidul over-achiever. Echipa care agonisește mai mult decât i-ar permite talentul și, până la urmă, valoarea fotbalistică. Doar că în seara asta Rapidul a părut o echipa consumată. Atât fizic, cât și mental.

Rapidul a mai adunat sezonul ăsta puncte și victorii lăsând posesia adversarului, dar controlând totuși jocul prin atitudine, disciplină, pragmatism, organizare. Atitudinea a fost astăzi cu plus comparativ cu etapa de Cupă de la Mioveni, dar Rapid nu a avut inițiativa în nici un moment al jocului de la Botoșani. O ipostază deloc onorantă pentru liderul clasamentului. Concluzia poate părea paradoxală dacă te uiți la statistica ocaziilor (6 în dreptul Rapidului – 5 în prima repriză), dar senzația a fost că Rapidul nu ar fi preluat controlul ostilităților nici dacă ar fi marcat.

Rapid nu a fost în nici un moment al jocului o echipa dominantă; e nerealist să te gândești la titlu jucând pe contra-atac și permițând Botoșaniului să te atace practic tot meciul, la limita harassment-ului.

În al doilea rând pentru Botoșani

Botoșaniul este, dincolo de orice dubiu, o echipă care joacă fotbal și un club renăscut după un sezon în care a cochetat cu retrogradarea la fel cum astăzi cochetează cu podiumul. În meciul cu Rapid Botoșaniul a fost vioara întâi și a dictat ritmul partidei de la început și până la fluierul final. Atitudine excelentă, disponibilitate fizică, o trupă învățată să joace fotbal. Și totuși, ocaziile au aparținut adversarului, în ambele reprize, ceea ce arată fragilitatea moldovenilor.

O trupă curajoasă, fără îndoială pregătită și antrenată, dar care își arată limitele și slăbiciunile. Oltenii pot explica oricând moldovenilor (cu lux de amănunte chiar) cum e să pierzi puncte atacând în valuri. Și ne întoarcem la paragraful precedent, pentru că Rapidul nu a exploatat aceste slăbiciuni exclusiv din propria vina. Mai simplu spus, pentru că nu a putut.

Nu în ultimul rând, pentru competiție

La Botoșani s-a disputat derby-ul campionatului din perspectiva clasamentului. Am văzut la lucru primele două clasate. Iar asta e o veste cu adevărat proastă pentru nivelul competiției – un lider dominat (copios pe alocuri) și un loc 2 care scapă cu fața curată de minim 4 ori deși controlează ostilitățile în iarbă.

Problemele lui Gâlcă

Înainte de Botoșani Gâlcă a fost nevoit să trateze efectele coșmarului de la Mioveni. Echipa a arătat atât de rău în meciul de Cupa, încât prima urgență era resuscitarea. Când judecăm modul în care Rapidul s-a prezentat astăzi la Botoșani, nu putem face abstracție de meciul anterior.

E greu să ai încredere în propria exprimare fotbalistică după ce ai arătat ridicol cu doar câteva zile înainte. Asta e și singura circumstanță atenuantă a Rapidului, pentru că încrederea odată pierdută e dificil de recâștigat.

Aioani – Manea, Kramer, Ciobotariu, Bădescu – Keita, Grameni – Dobre, Christensen, Petrila – Koljic.

Aceasta a fost formula aleasă de Gâlcă în încercarea de a consolida poziția de lider a Rapidului, la finalul unei etape în care rezultatele se aliniaseră favorabil. Cu Pașcanu accidentat și Bolgado suspendat, perechea din centrul defensivei nu era un secret pentru nimeni. Iar dilema lui Gâlcă aceeași, la locul ei: cine va fi underul?

Cum era evident că Botoșaniul va juca agresiv, cu pressing avansat, Gâlcă a vrut să întărească mijlocul. Deci Bădescu în stânga. Alegere riscantă, pentru că Petrila nu e chiar expert în defensivă, iar . Până la urmă, Bădescu a făcut un meci corect defensiv, duelul său cu Mailat nefiind nici pe departe unul dezechilibrat.

Petrila, ocazie de-a dreptul uriașă

Botoșaniul a jucat exact cum ne așteptam cu toții; surpriza a venit dinspre Rapid, care nu a reușit să găsească antidot pentru agresivitatea pozitivă a gazdelor, deși e evident că plusul la capitolul calitate individuală aparține oaspeților. Și totuși, ocaziile au fost multe și clare în dreptul Rapidului.

Prima, cea a lui Petrila de-a dreptul uriașă. Pasa inteligentă a lui Dobre îl lasă pe Claudiu singur cu poarta goală, Și nu, nu cred că relaxarea e de vină, ci lipsa de încredere de care vorbeam mai sus. Koljic, Manea și din nou Petrila (de data această cu capul) ratează și ei ocazii mari.

Capitol la care se înscrie și nesincronizarea Manea – Koljic la centrarea ratată a primului. Statistica spune că posesia reprizei e aproximativ egală (chiar un mic plus pentru Rapid), dar senzația de privitor e că gazdele au avut totuși inițiativa. Raportul ocaziilor e însă zdrobitor în favoarea Rapidului, care a ratat nepermis de mult. La fel de paradoxal, Rapid a bifat repriza cu cele mai multe ocazii clare din acest sezon, de-a lungul a 45 de minute în care nu a părut că se află în control.

Repriza a doua începe la fel ca prima, cu un Botoșani agresiv în căutarea golului. De data asta gazdele își adjudecă și posesia, cu multe faze periculoase, cu prezență constantă în treimea Rapidului, dar fără ocazii mari de gol. Nimic care să se poată compara cu șansele irosite de oamenii din atacul nostru în primele 45 de minute. Mai mult, ocazia reprizei ne aparține, după o pătrundere a lui Dobre care insistă să finalizeze la lung, refuzându-i assistul lui Petrila. De înțeles totuși…

Pedagogul Gâlcă

Să ridice mâna, vă rog, acela care a crezut că Petrila își va reveni după scamatoria din prima repriză. După o astfel de ratare, în 99.9% din cazuri poți fi sigur că meciul e încheiat pentru jucător. Îl poți schimba imediat, îl poți scoate la pauză, sau îl poți înlocui la alibi în minutul 60.

Gâlcă a ales a patra opțiune: Petrila a terminat meciul în teren. Posibil și pentru că nu are încredere în soluțiile de pe bancă, dar sigur genul ăsta de abordare a cimentat relația dintre el și fotbaliști.

Petrila în teren 90 de minute e un semn de încredere necondiționată dinspre antrenor spre fotbalist. Gâlcă a trăit suficient de mult fotbal încât să fi știut că Petrila nu va produce nimic la Botoșani, dar încrederea e o investiție. Și Rapidul mai are două bătălii de dat în campionat.

Până la final Gâlcă folosește toate schimbările și fiecare dintre ele are o semnificație. Bădescu nu poate ține încă ritmul 90 de minute, iar agresivitatea Botoșaniului cerea o contrapondere dinspre mijlocașii Rapidului.

Asta e explicația dublei schimbări Onea-Vulturar la Bădescu-Grameni. Apoi, în minutul 75 Gojkovic intră în locul unui Christensen șters pe tot parcursul meciului. Iar asta e o veste cu adevărat proastă pentru acest final de sezon, pentru că norvegianul leagă deja 3 astfel de meciuri. Micovschi și Jambor intră aproape de prelungiri iar asta, în condițiile în care Koljic era demult epuizat fizic, arată lipsa de încredere a antrenorului în opțiunile de pe bancă.

Încă lider, dar gâfâind, Rapidul are un final complicat de sezon. La Botoșani s-a ratat un moment favorabil, dar nu e loc de regrete după 19 etape care ne-au adus primul loc în clasament. Cu FCSB, în ultima etapă, e derby, deci motivarea va veni. Până atunci, cu Oțelul trebuie să fim atenți, pentru că trupa lui Balint e capabilă de surprize. Iar jocul nostru dă semne că am fi predispuși la așa ceva. Pe cai deci, că (încă) se filmează! Încă două duble, vă rog!