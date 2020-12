Bogdan Burcea anunță schimbări radicale după înfrângerea cu Olanda: „Nu acesta era obiectivul”

Bogdan Burcea, antrenorul naționalei de handbal a României anunță schimbări la nivel de lot după dezastrul de la Campionatul European, mai ales că Neagu&co au terminat fără niciun punct grupa principală a turneului final.

Naționala de handbal a României a fost umilită de Olanda, iar „tricolorele” termină pe locul al 12-lea (din 16 echipe) Campionatul European din Danemarca, după un meci în care jucătoarele noastre au fost la pământ din punct de vedere fizic și fără Cristina Neagu.

A fost un meci în care nu au evoluat principalele marcatoare ale naționalei României de la acest turneu final, Cristina Neagu și Lorena Ostase. Pivotul s-a accidentat în meciul cu Ungaria, în timp ce Neagu a fost menajată după ce a evoluat foarte mult în celelalte meciuri.

Bogdan Burcea, descumpănit după înfrângerea cu Olanda: „Nu am rezistat fizic și nu am avut opțiuni pe bancă”

Bogdan Burcea a apărut pur și simplu resemnat după o nouă înfrângere categorică a României, care face unul dintre cele mai slabe Campionate Europene din istorie, cu o echipă măcinată de accidentări și afectată de pandemia de coronavirus.

Astfel, antrenorul României nu a putut decât să treacă din nou pe hârtie minusurile echipei României: „Ne-au lipsit jucătoare importante la acest meci: Neagu, Buceschi, Ostase… Am încercat să dăm tot ce avem mai bun și să venim cu o replică. Cred că în unele momente am reușit, dar în ultimele 15-20 de minute nu am mai avut resurse fizice, nu am rezistat fizic și nu am avut opțiuni pe banca de rezerve. Acesta este rezultatul”, a declarat resemnat selecționerul la conferința de presă de după meci.

Singurul plus din acest meci este scos în evidență tot de către Bogdan Burcea: „Sunt mulțumit că nu mai avem și alte accidentări”, însă chiar și în aceste condiții selecționerul nu a putut trece cu vederea ratarea de departe a obiectivului stabilit înainte de EURO: „…le-am spus fetelor că nu acesta era obiectivul nostru înainte de Campionatul European”, subliniază antrenorul României.

Bogdan Burcea anunță schimbări la nivel de lot: „Urmează să discutăm cine ne poate ajuta pe viitor”

La finalul scurtei sale declarații, Bogdan Burcea anunță schimbări la nivel de lot și alte decizii importante legate de viitorul echipei naționale de handbal feminin: „Cam asta e. Am tras concluziile și în scurt timp urmează să discutăm ce s-a întâmplat la acest turneu final, cine ne poate ajuta pe viitor și care ar fi schimbările necesare”, a declarat Bogdan Burcea după înfrângerea cu Olanda, scord 24-35.

România iese pe ușa din dos de la Campionatul European din Danemarca, după încă un meci dezamăgitor al fetelor noastre, care nu au lăsat impresia că pot obține mare lucru de la acest ultim meci.

Cristina Laslo a marcat 7 goluri, iar Anca Polocoșer a avut 6 reușite, în timp ce Ana Măzăreanu a scos 7 mingi din 32 de șuturi. Cu toate acestea, a fost un meci fără istoric în care Olanda s-a distanțat decisiv spre finalul meciului, chiar de la pauză a fost (16-12)

