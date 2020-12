Bogdan Burcea, decizie radicală după înfrângerea în fața Croației: ”Altfel nu va exista viitor”

Selecționerul echipei naționale de handbal feminin a României, Bogdan Burcea, a luat o decizie radicală după înfrângerea în fața Croației și vrea să înceapă o reconstrucție din temelii a primei reprezentative.

Fetele noastre au pierdut în fața Croației, scor 20-25, și au avut un joc dezamăgitor după un debut entuziasmant.

Întrebat de reporterul FANATIK, cum a reuşit să întoarcă meciul de la 4-8 pentru România, selecţionerul Croaţiei, Nenad Sostaric, a declarat că obiectivul echipei a fost să le obosească pe jucătoarele de pe linia de 9 metri: Laslo, Neagu şi Buceschi

Înfrângerea în fața Croației l-a făcut pe Bogdan Burcea să ia o decizie importantă

”Trebuie să începem o reconstrucţie, să girăm aceste tinere jucătoare, altfel nu va exista viitor şi nu vor fi prezenţe la următoare turnee finale. Însă cred că România are această putere, chiar dacă avem resurse limitate din punct de vedere uman”, este decizia luată de Bogdan Burcea după înfrângerea în fața Croației.

”Cred că sunt nişte jucătoare care vin din urmă, însă trebuie să avem răbdare cu ele, să avem încredere în ele, să facem tot posibilul să evolueze la cluburi, după care în mod sigur rezultatele vor apărea şi la echipa naţională”, a mai spus selecționerul.

”Este o perioadă de tranziţie pentru echipa naţională, mult mai devreme se impuneau anumite reguli în România pentru a putea susţine jucătoarele. Trebuie fie să te duci la rezultat până în ultima clipă şi să mizezi pe aceiaşi oameni, fie să îndrumi jucătoarele unde să meargă şi apoi să le promovezi la echipa naţională.

Sunt sportive ca Neagu, Buceschi, cu foarte multe finale, şi-au făcut datoria, încearcă în continuare să ajute echipa naţională clar, însă trebuie să creştem, să construim şi viitoarea echipă naţională”, a continuat Burcea.

”Este apogeul unei generații”

”Din păcate jocul a fost lipsit de consistenţă, nu am arătat nimic care să ne facă să sperăm la un rezultat pozitiv aşa cum am făcut la meciurile anterioare. Abordarea nu a arătat unitate şi apărare. Am sesizat o stare de agitaţie pe care din păcate nu am reuşit nici la pauză să o punem la punct, iar rezultatul a fost nerefast, nedorit, însă real. Asta este.

Spuneam în urmă cu două zile că aceste sportive ne-au obişnuit cu un nivel foarte bun, trebuie să admitem totuşi că este apogeul unei generaţii, şi merită felicitări şi aprecierea tuturor pentru aceste lucruri. Şi la acest turneu final, indiferent de condiţii, nimeni dintre noi nu s-a prezentat aici să piardă şi să scriem istorii negative, recorduri negative”, a afirmat tehnicianul.

”Este foarte greu, se vede cu ochiul liber că nu am reuşit înainte, în pregătire, să facem tot ceea ce ne-am dorit, să acoperim tactic tot ce ar fi trebuit sau să impunem prin prezenţa noastră, însă cred că mentalul în acest moment este important pentru ele.

Trebuie să subliniem chiar dacă puţine sau aproape deloc, lucruri bune. Trebuie să ridice fruntea sus, să se autoevalueze corect din punct de vedere al prestaţiei şi să facem tot posibilul ca astfel de evoluţii să nu mai apară în următoarele meciuri”, a încheiat Bogdan Burcea.