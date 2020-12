Bogdan Burcea, discurs incredibil: ”S-ar putea ca mâine să nu fiu aici! Mulţumiri organizatorilor pentru turneu”

Selecționerul echipei naționale de handbal feminin a României, Bogdan Burcea, a avut un discurs incredibil după eșecul în fața Ungariei și a anunțat că s-ar putea să nu vină la întâlnirea online cu presa la finalul partidei de marți, 15 noiembrie, cu Olanda.

România a pierdut meciul cu Ungaria, scor 24-26, după ce a condus la pauză cu 14-13. În partea secundă lipsa de imaginaţie de pe atac ne-a costat foarte mult şi nu am reuşit să obţinem victoria.

În urm,a acestui insucces, ”tricolorele” au rămas cu zero puncte și vor încheia pe ultimul loc grupa principală.

Discurs incredibil al lui Bogdan Burcea după înfrângerea cu Ungaria

”Le felicit pe fete, au avut atitudine, dar am avut mult ghinion. Nu este rezultatul pe care ni-l dorim. Anca Polocoşer este destul de rău. A fost un cot în figură şi se simte foarte rău”, a declarat Bogdan Burcea după eșecul în fața Ungariei.

”Au fost câteva lucruri pozitive după acest turneu: am arătat o defensivă bună în unele momente, am făcut câteva jocuri bune care ne dau speranţă, dar e greu să vorbim de lucrurile pozitive. Am spus când am aflat. Va fi un program foarte dificil. Singurul lucru pe care trebuie să ne concentrăm este sănătatea jucătoarelor”, a continuat selecționerul.

”Este teribil să joci la finalul turneului două meciuri în mai puţin de 24 de ore. Sper ca toate fetele să încheie sănătoase turneul. EHF a luat această decizie. Nu ştiu dacă s-a luat cea mai bună decizie cu această programare.

Nu ştiu dacă EHF a întrebat pe cineva. Repet, pentru noi, obiectivul este ca toate jucătoarele să fie sănătoase. S-ar putea ca mâine să nu fiu aici, la conferinţa de presă. Mulţumesc organizatorilor pentru ceea ce au făcut”, a încheiat Bogdan Burcea discursul incredibil de la finalul partidei cu Ungaria.

În meciul cu Ungaria, a ieșit în față evoluţia foarte bună din prima repriză a portarului Denisei Dedu, care a avut un procentaj de peste 50%, dar şi prestația Lorenei Ostase, pivotul naţionalei având 8 goluri din 9 aruncări.

După înfrângerea în fața Croației, în primul meci din grupa principală, selecționerul echipei naționale de handbal feminin a României, Bogdan Burcea, a luat o decizie radicală și a anunțat că vrea să înceapă o reconstrucție din temelii a primei reprezentative.

