Bogdan Burcea „tună” după Euro de coșmar: „Că suntem noi sau alții, echipa trebuie restructurată”

Bogdan Burcea, selecționerul naționalei de handbal feminin, a reacționat după prestația rușinoasă a României la Campionatul European. Învinse de Olanda, scor 24-35 „tricolorele” au ajuns pe locul 12, din 16 echipe, cea mai slabă clasare din istorie.

Într-o conferință de presă susținută la Kolding, antrenorul în vârstă de 48 de ani a pus această contraperformanță pe seama a ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani la echipa națională, în general și în handbalul feminin românesc, în special.

Burcea a primit un val de critici pentru parcursul pe care l-a avut România la turneul final. Unul dintre cei mai vehemenți contestatari ai selecționerului este antrenorul lui Rostov-Don, Per Johansson.

Reacția lui Bogdan Burcea după ce România a terminat pe locul 12 la Euro

Cu Bogdan Burcea selecționer, România a înregistrat o victorie și cinci înfrângeri la Campionatul European de handbal feminin din Danemarca.

„În primul rând, cred că este prematur să vorbim despre note. Avem statistica la îndemână. Atât eu cât și Robert vom convoca o Comisie Tehnică. Le suntem datori, ei ne-au propulsat în aceste funcții și trebuie să dăm raport. Avem responsabilitatea acestui rezultat, dar cred că este consecința a ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în handbalul românesc. Putem să luăm bun că niște jucătoare au avut oportunitatea să se exprime, să se dezvolte pe parcursul turneului, să capete o încredere mai mare. Eu spuneam și după meciul cu Germania, ne place sau nu ne place, trebuie să privim către viitor. Trebuie să susținem tineretul. Noi trebuie să ajutăm din toate punctele de vedere ca fetele să poată evolua și astfel cred că putem spre viitor cu încredere.

Eu, personal, nu mă declar mulțumit de rezultatele naționalei, dar există și fete care au prins experiență. Este puțin ceea ce am realizat. Handbalul feminin românesc a hrănit România cu performanțe. Este normal ca oamenii să aibă pretenții. La acest European nu puteam să ne apropiem. Din păcate, lipsa de inspirație din anumite momente ne-a văduvit. Nu a fost să fie. Le mulțumesc atât fetelor, cât și staff-ului. Am încercat să oferim altceva, vorbind de rezultate, dar am avut și un rezultat intermediar, că anumite fete au reușit după un an și jumătate să stea în teren, să ofere și lucruri pozitive. Acest lucru ne oferă să evaluăm corect situația pentru viitorul apropiat.

Că vom fi noi, că va fi altcineva la echipa națională, putem oferi niște concluzii corecte despre ceea ce înseamnă handbalul românesc astăzi. Eu, personal, clar nu aș abandona această echipă. Nu mă dau la o parte, dar în orice situație, putem oferi niște concluzii oricărui antrenor va prelua această echipă. Știm ce trebuie să facem pe viitor. Turneul preolimpic, calificările la Mondiale, trebuie să fie obiective intermediare. Echipa trebuie restructurată, plaja de jucătoare este limitată, obligatoriu trebuie să ne gândim la viitor. Trebuie construită urgent o strategie urgent.

Vi s-a părut că sunt vreodată dorit la cârma reprezentativei? Acest turneu final este o consecință nu numai a ceea ce s-a întâmplat acest an: lipsa pregătirii, lipsa meciurilor, Covid, o grămadă. Dar ne asumăm rezultatele. Sunt unic responsabil. Dacă nu admitem că sunt probleme reale și de mâine nu începem să construim, această echipă ar putea dispărea. Anul trecut l-am criticat pe Ryde, mi-am spus opinia. Anul ăsta fac la fel, sunt foarte critic cu mine. Important este ce se va face în perioada următoare apropo de starea în care ne aflăm și care este o consecință a ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani la echipa națională. Fetele s-au luptat și au făcut-o cât au putut mai bine”, a declarat Bogdan Burcea, selecționerul naționalei de handbal feminin a României.

Robert Licu, „secundul” lui Burcea, a încercat și el să justifice eșecul „tricolorelor”.

„Este clar că rezultatele dau oglinda prezenței noastre aici. Pierzând atât de multe meciuri… nu e ceea ce ne dorim de la handbalul feminin românesc. Aceste discuții erau cu mulți ani în urmă. Încă de atunci spuneam că este important să fii în elită, să fii aici. Încă este foarte bine pentru handbalul românesc că suntem aici. Făcând o paralelă cu vremurile mai vechi, se cereau medalii, dar nu eram atât de conștienți că dacă nu facem cele necesare vor dispărea și prezențele la turneele finale. Mi-aș dori ca handbalul feminin să nu o ia pe urma handbalului masculin.

Trebuie să avem o vedere de ansamblu unde ne aflăm, să putem construi ceva. Au fost niște borne alarmante în ultimii ani. Mi-aș aduce aminte de dubla cu Feroe și sunt niște situații la care trebuie să te gândești. Timpul este scurt până la turneul preolimpic. Probabil ne vom întâlni doar câteva zile. Este foarte greu să dăm un răspuns. Este clar că atâtea zile cât vor fi acolo, va trebui să facem totul să ne prezentăm mai bine decât la această competiție. Suntem la sfârșit de contract. Poate urma orice.

Decizia nu ne aparține nouă. Asta nu mă face să mă gândesc zi și noapte la ce s-ar putea întâmpla. Decizia aparține Federației. A fost foarte greu ca șefii să fie prezenți. Bula aceasta nu a permis acest lucru. Cred că am văzut un singur conducător de la o singură națiune. A fost foarte greu, se cereau anumite condiții care trebuiau respectate odată cu echipa. Pozitiv, putem lua experiența jucătoarelor tinere”, a declarat Robert Licu, antrenorul secund al echipei naționale de handbal feminin a României.

Rezultatele României la Campionatul European