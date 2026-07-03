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Bogdan Chipirliu, elev model! Fotbalistul Stelei a dat BAC-ul la 33 de ani: „E foarte greu să-l mai iei dacă nu-l dai la timp!”. Video

Bogdan Chipirliu a fost ocupat în această săptămână! Golgheterul Stelei București a susținut probele de Bacalaureat la limba română, matematică și biologie
Ciprian Păvăleanu
03.07.2026 | 15:03
Bogdan Chipirliu elev model Fotbalistul Stelei a dat BACul la 33 de ani E foarte greu sal mai iei daca nul dai la timp Video
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Bogdan Chipirliu s-a învoit de la Daniel Oprița și a mers să dea BAC-ul. Foto: Colaj FANATIK
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La 33 de ani, Bogdan Chipirliu, principalul marcator al Stelei București, și-a dat BAC-ul. Fotbalistul roș-albaștrilor recunoaște că nu a avut timp să susțină examenul maturității până acum și a tot amânat momentul, însă, după 15 ani, și-a făcut în sfârșit curaj.

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Bogdan Chipirliu și-a luat inima-n dinți și a susținut examenul de Bacalaureat! Prima reacție a atacantului Stelei

Bogdan Chipirliu a susținut în această săptămână cele trei probe ale examenului de Bacalaureat. Deși a ajuns la vârsta de 33 de ani, fotbalul i-a ocupat tot timpul atacantului de la Steaua, așa că în sfârșit a găsit un moment oportun în care să-și poată susține testul maturității.

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„Am plecat la o vârstă fragedă de acasă. Am tot spus că îl voi da, dar l-am tot amânat. Mi s-a părut cel mai dificil la matematică. Când nu dai BAC-ul la timp este foarte greu să-l mai iei după. Eu, când eram la liceu, eram ok cu matematica. Între timp se mai schimbă lucrurile. 

În viață este bine să ai BAC-ul luat, să mai faci și o facultate, poate te ajută pe viitor. M-au mai recunoscut câțiva. Nu foarte mulți, dar m-au recunoscut unii. (n.r. – I-ai cerut voie lui Daniel Oprița?) I-am spus, nu a fost niciun fel de problemă. M-a încurajat, a spus să merg, să-l iau”, a declarat Bogdan Chipirliu pentru sport.ro.

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@sport.ro.oficial Chipirliu, golgheterul Stelei, a dat BAC-ul la 33 de ani #fyp #Steaua #bac #fotbal ♬ sunet original – sport.ro

Și Andrei Borza de la Rapid a dat BAC-ul zilele trecute

Bogdan Chipirliu nu este singurul fotbalist cunoscut care și-a dat examenul de Bacalaureat în această sesiune. Andrei Borza, fundașul stânga al celor de la Rapid, nu a mers împreună cu formația giuleșteană în cantonamentul din Austria doar pentru a-și susține, la rândul său, examenul de bacalaureat la liceul „Lazăr Edeleanu”, din Năvodari.

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Ulterior, după ce a dat toate probele, tânărul internațional român li s-a alăturat colegilor săi în stagiunea de pregătire. Din păcate pentru el, deja a ratat cel mai tare amical al verii, cel cu Dinamo Kiev, pe care formația lui Daniel Pancu l-a câștigat cu 3-1.

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„Mă duc acum în cantonament, merg cu forțe proaspete. La BAC a fost foarte bine. Am văzut niște comentarii foarte urâte, că am rămas repetent, că nu știu ce. Voiam să clarific acum. Eu am terminat liceul acum doi ani. Nu am luat BAC-ul atât de mult în serios, am zis că facultatea nu e de mine. Așa că am mers nepregătit la BAC (n.r. în 2024) și nu l-am luat. Un an mai târziu am vrut să-l dau din nou, m-am pregătit și nu am putut (n.r. să fie prezent la examen), că am ales să mă duc la meci, am jucat cu Oțelul Galați. Anul acesta m-am pregătit, am zis că este foarte importantă facultatea. Nu se știe pe ce cale te duci. Merg la UNEFS (n.r. Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București), cred”, a declarat el, conform gsp.ro.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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