Bogdan Chipirliu, entuziasmat după “dubla” din Steaua – Petrolul 2-1: “În Ghencea te simți fotbalist”. Ce au spus Oprița și Nae Constantin

, la derby-ul din Casa Pariurilor Liga 2 dintre Steaua și Petrolul Ploiești, câștigat de „militari” cu scorul de 2-1.

Bogdan Chipirliu a reușit o dublă cu Petrolul și e golgheterul Ligii 2: „Sunt omul meciului”

Atacantul Stelei l-a devansat în clasamentul golgheterilor pe Sory Ibrahim Diarra, cel care a și marcat în poarta echipei lui Daniel Oprița. Astfel, Chirpiliu a ajuns la cota 13 în campionat, în timp ce vârful din Mali are 12 reușite:„Sunt omul meciului, în primul rând sunt foarte fericit că am revenit de la 0-1 și am întors rezultatul. Nu știu dacă ei au avut 2-3 ocazii, maxim. Consider că am dominat jocul în proporție de 70%.

Suntem foarte fericiți, am bătut echipa de pe primul loc. I-am făcut fericiți pe suporteri, știam că își doresc această victorie. Mergem la Cluj să câștigăm.

Ne-am dori să jucăm tot timpul într-o astfel de atmosferă, te simți fotbalist și îți dă altă motivație. Sincer, nu văd o promovată clară în acest moment. Primele patru au șanse și nu i-aș exclude nici pe cei de la Chiajna. În play-off, dacă câștigi două-trei meciuri, te poți trezi pe primul loc”, a spus Bogdan Chipirliu la finalul meciului pentru .

Daniel Oprița, fericit după victoria cu Petrolul: „Am meritat să câștigăm, am presat și am avut ocazii de gol”

Fost antrenor la Petrolul, Daniel Oprița a fost în extaz la finalul partidei împotriva liderului clasamentului: „Ne așteptam să avem un meci greu. Am jucat cu liderul și sunt foarte bucuros că am reușit să revenim”.

Deși echipa a avut probleme și a fost dominată o bună parte din joc de Petrolul, care a mai ratat câteva ocazii mari, în repriza a doua roș-albaștrii au arătat o cu totul altă față: „În prima repriză am intrat timorați, parcă miza jocului și publicul și-au pus amprenta. Dar am discutat cu jucătorii și l-am spus că astea sunt meciurile adevărate, pe care trebuie să le câștigi, astea sunt derby-urile.

Degeaba câștigi meciurile mai puțin importante. Le-am mai spus că nu trebuie să plecăm învinși de pe stadionul nostru. Am meritat să câștigăm, am presat și am avut ocazii de gol. Jucătorii au arătat caracter, s-au bătut. E o victorie meritată. Îi felicit pe jucători”. – Daniel Oprița, la Digi Sport.

Nae Constantin, exasperat de ratările jucătorilor săi: „Situațiile cele mai mari le-am avut noi”

Antrenorul celor de la Petrolul Ploiești, Nae Constantin, a fost extrem de nemulțumit de lejeritatea cu care jucătorii săi ai irosit șansele avute la scorul de 1-0 pentru „găzari”: „Multe nu sunt de spus. Am pierdut trei puncte. Luptăm în continuare și sunt sigur că putem mai mult decât am arătat astăzi. Cred că și cu puțină șansă puteam câștiga, pentru că situațiile cele mai mari le-am avut noi.

Din păcate, în joc greșelile se plătesc și astăzi ne-au costat. La pauză le-am spus să fie atenți, să nu comită greșeli, pentru că doar așa se pot câștiga sau se pot pierde meciuri. Din păcate, am comis-o.

Nu am apucat să văd faza penalty-ului. Arbitrul aia a văzut, aia a dat. E târziu acum să ne legăm că a fost sau nu a fost. Jucătorii nu s-au relaxat și eu am spus mereu că promovați vom fi doar când terminăm în primele două locuri”, a spus și Nae Constantin, la finalul partidei Steaua – Petrolul.

Eugeniu Cebotaru, scandalizat de penalty-ul acordat Stelei de arbitrul Rareș Vidican: „Nu avea nicio treabă cu mâna”

Mijlocașul ploieștenilor a fost extrem de nervos la finalul partidei și consideră că a fost o lovitură de la 11 metri inventată: „E foarte foarte dureros. Nu ai voie să dai așa un penalty. Mingea m-a lovit în umăr și în sân. Nu avea nicio treabă cu mâna. Eu nu am înțeles reacția arbitrului. Se vedea și din reacția lui că nu era sigur ce să dea. A influențat rezultatul acestui meci.

Eu l-am rugat frumos să intre în vestiar și să se uite la fază. L-am întrebat ce o să facă dacă eu am dreptate și a spus că o să-și ceară scuze. Dar scuzele sunt mici de tot. E un moment greu, dar acum se vede caracterul. Trebuie să ridicăm. S-a pierdut doar un meci, nu lupta”.