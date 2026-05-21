Bogdan Chirițoiu, omul care conduce Consiliul Concurenței de 17 ani, poate primi și al patrulea mandat. Cum a fost eliminată limita din lege

Președintele Consiliului Concurenței intră în ultimele săptămâni ale celui de-al treilea mandat, dar Bogdan Chirițoiu a lăsat să de înțeleagă într-un răspuns pentru FANATIK că ar dori să ocupe în continuare conducerea instituției. Din iulie, instituția va avea o conducere interimară timp de maximum un an.

Ce spun Bogdan Chirițoiu despre o posibilă candidatură

La sfârșitul lunii iunie, expiră cel de-al treilea mandat al lui Bogdan Chirițoiu la conducerea Consiliului Concurenței, instituție pe care o conduce de aproape 17 ani (mandate de interimar și numire în funcție). Durata unui mandat este de cinci ani. Deși nu a anunțat oficial că va candida din nou, președintele autorității de concurență a declarat pentru FANATIK că nu are restricții în privința unui al patrulea mandat.

Consiliul Concurenței este autoritatea care supraveghează concurența din economia României. Instituția investighează carteluri, înțelegeri de fixare a prețurilor, abuzurile de poziție dominantă și tranzacțiile economice care pot afecta piața. De asemenea, poate aplica amenzi companiilor care încalcă regulile concurenței.

Întrebat dacă va mai candida pentru încă un mandat sau dacă sunt limitări legate de numărul de mandate, acesta a spus: „Nu sunt restricții – abia au fost introduse acum doi ani în lege. În esență, oricine poate să candideze. Dacă și vrea, e altă discuție”, a afirmat președintele Consiliului Concurenței. Bogdan Chirițoiu a fost numit pentru prima dată președinte al Consiliului Concurenței în aprilie 2009, ulterior primind noi mandate în 2014 și 2021.

Ce prevede schimbarea legislativă din 2020

Schimbarea la care făcea referire Bogdan Chirițoiu a fost făcută de fapt în 2020, prin OUG 6/2020 adoptată de Guvernul condus de Ludovic Orban. Până atunci, legea prevedea că președintele Consiliului Concurenței putea avea maximum două mandate. Prin modificarea legislativă, această limitare a fost eliminată, astfel că mandatele pot fi reînnoite fără o limită explicită. Modificarea i-a permis lui Bogdan Chirițoiu să obțină al treilea mandat și îi permite teoretic să candideze și pentru un al patrulea.

Președintele Consiliului Concurenței este numit printr-o procedură care implică mai multe instituții ale statului. Candidatul este propus de Colegiul Consultativ al Consiliului Concurenței, primește avizul Guvernului și este audiat în comisiile parlamentare de specialitate. Numirea finală este făcută prin decret de către Președintele României. Mandatul are o durată de 5 ani și poate fi reînnoit.

Economist de formație, Bogdan Chirițoiu a absolvit Academia de Studii Economice din București și a urmat studii la Central European University din Budapesta. Înainte de a ajunge la Consiliul Concurenței, el a fost consilier prezidențial pentru politici economice în mandatul lui Traian Băsescu și a activat în zona reformelor publice și a analizelor economice, inclusiv în cadrul Societății Academice Române (SAR), unul dintre cele mai influente think-tank-uri din România anilor 2000.

În 90% din cazuri amenzile Consiliului Concurenței au fost menținute și în instanțe

Sub conducerea lui Bogdan Chirițoiu, Consiliul Concurenței a devenit una dintre cele mai active autorități de reglementare din România, aplicând sancțiuni de sute de milioane de euro. Conform unor informații primite din partea instituției, amenzile anchetate de Consiliului Concurenței au fost menținute în 90% din cazuri. Printre cele mai importante investigații ale autorității anticoncurențiale amintim de:

Amenzile pentru piața cimentului (2023). Consiliul Concurenței a amendat Holcim, Romcim și Heidelberg Materials cu peste 43 milioane euro pentru schimb de informații comerciale sensibile privind prețurile și volumele de producție. Ancheta a vizat coordonarea indirectă a politicilor comerciale într-un sector strategic pentru construcții.

Cartelul din piața ouălor (2024). Mai mulți producători de ouă au fost sancționați pentru coordonarea prețurilor și schimb de informații comerciale. Consiliul Concurenței a concluzionat că firmele au încercat să influențeze artificial prețurile într-o perioadă cu inflație ridicată la alimente.

Amenzile din sectorul farmaceutic (2023). Companii farmaceutice și distribuitori de medicamente au fost amendați pentru restricționarea comerțului paralel cu medicamente. Ancheta a analizat limitarea exporturilor către alte state UE pentru a controla prețurile și disponibilitatea produselor.

Investigația pe piața echipamentelor agricole (2024). Mai mulți distribuitori și importatori de utilaje agricole au primit sancțiuni pentru înțelegeri privind prețurile și împărțirea clienților. Ancheta a vizat practicile comerciale dintre dealerii unor branduri internaționale de utilaje.

Amenzile pentru serviciile de arhivare (2022). Consiliul Concurenței a sancționat companii de arhivare fizică și electronică pentru coordonarea ofertelor la licitații publice. Ancheta a descoperit înțelegeri privind participarea la contracte finanțate de instituții publice.

Anchetele în curs: ROBOR și semințe

Două dintre cele mai importante investigații pe care Bogdan Chirițoiu încearcă să le finalizeze înainte de expirarea mandatului său din iunie 2026 sunt dosarul ROBOR și ancheta privind piața semințelor agricole. Ambele au o încărcătură economică și politică uriașă și pot produce amenzi de zeci sau chiar sute de milioane de euro. Investigația privind ROBOR vizează suspiciuni de coordonare între bănci în stabilirea indicelui utilizat la creditele în lei. Ancheta a fost deschisă după acuzații publice privind manipularea costurilor de finanțare pentru populație și companii. Deși sistemul bancar a negat constant existența unor înțelegeri anticoncurențiale, dosarul a rămas unul dintre cele mai sensibile din ultimul deceniu.

În paralel, ancheta privind piața semințelor a devenit un dosar strategic pentru agribusiness-ul românesc. Investigația începută în 2022 vizează mari companii internaționale și distribuitori locali, fiind analizate sisteme de discounturi, politici comerciale și presupuse practici de fixare a prețurilor. Surse din piață susțin că există presiuni pentru finalizarea rapidă a investigației înainte de schimbarea conducerii Consiliului Concurenței.

„Este cumva normal să ne dorim să închidem aceste anchete înainte de expirarea mandatului, pe 30 iunie. Sunt investigații foarte avansate și ne dorim să facem ultimii pași. Dar nu ne grăbim, investigația legată de semințe a început în 2022, nu se poate spune că ne-am grăbit”, ne-a precizat un reprezentant al Consiliului Concurenței.

Criticii lui Chirițoiu se opun unui nou mandat

Tocmai aceste ultime două investigații aflate în lucru încă la Consiliul Concurenței i-au atras critici lui Bogdan Chirițoiu din partea adversarilor din politică, dar și a mediului de afaceri.

În ultimii ani, Bogdan Chirițoiu a fost contestat public mai ales de senatorul PSD Daniel Zamfir, unul dintre cei mai vocali critici ai conducerii Consiliului Concurenței. Zamfir l-a acuzat în repetate rânduri pe Chirițoiu că ar fi protejat băncile în ancheta privind ROBOR și că nu a intervenit suficient în crizele RCA și energie. În 2023, la audierea din Senat, Zamfir i-a cerut direct demisia: „Dacă dumneavoastră spuneți că nu aveți ce să faceți, dați-vă demisia!”. PSD și ALDE au încercat inclusiv modificarea legislației pentru . În 2019 și apoi în 2023 au existat inițiative legislative care vizau direct poziția acestuia.

Legat de investigația pe piața semințelor, distribuitorii autohtoni se plâng că au fost favorizați furnizorii internaționali. „Suntem amendați cu sume care probabil vor trece de peste 20 de milioane de euro, amenzi pentru toți distribuitorii implicați. Însă, furnizorii, companiile mari internaționale, care au venit cu contractele de fixare de prețuri sunt amendate mai puțin. Una dintre companii are o amendă de 5 milioane de euro. În plus, sistemul de fixare de prețuri a fost stabilit de contractele lor cu fermierii, noi eram doar intermediarii”, a declara acționarul unei companii care deja a primit notificări că va fi amendat cu 1,3 milioane de euro dacă nu recunoaște faptele. Bogdan Chirițoiu ne-a transmis că ancheta s-a desfășurat corect și că toate firmele se pot apăra în fața . atunci când vor fi propuneri de amenzi.