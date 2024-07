Bogdan de la Ploiești, detalii despre scandalul cu Florin Salam: “L-am tratat ca pe un rege”

Industria manelelor este zguduită de unul dintre cele mai mari scandaluri din ultima vreme. Bogdan de la Ploiești și Florin Salam și-au aruncat vorbe dure la o nuntă la care au fost invitați să cânte. Acum, după ce apele s-au mai liniștit, iubitul Cristinei Pucean a venit cu câteva lămuriri.

Bogdan de la Ploiești, adevărul despre scandalul dintre el și Florin Salam

Bogdan de la Ploiești este în centrul atenției zilele acestea. Artistul și Florin Salam și-au aruncat vorbe dure la o nuntă la care au fost invitați, iar scandalul a escaladat în mediul online.

Totul ar fi pornit în momentul în care . Manelistul a considerat că nu este un gest potrivit, așa că a spus la microfon care este părerea lui despre ”Regele Manelelor”.

În acel moment, Florin Salam s-a supărat și i-a cerut lui Bogdan de la Ploiești să plece de la nuntă. Într-un final, iubitul Cristinei Pucean a fost data afară de la eveniment. Seria replicilor dure a continuat și după acest moment.

Florin Salam a făcut un live pe TikTok în care le-a explicat fanilor cum a pornit totul și cum de a ajuns să fie dat afară de la eveniment Bogdan de la Ploiești. Manelistul nu a avut deloc cuvinte frumoase la adresa colegului său de breaslă. Din contră, l-a desființat din câteva replici.

Acum, după ce Florin Salam și-a exprimat părerea în online, a venit timpul ca Bogdan de la Ploiești să spună versiunea sa. Artistul știa că toată lumea așteaptă răspunsul lui. Tocmai de aceea, le-a povestit tuturor ce s-a întâmplat, de fapt.

Bogdan de la Ploiești dezminte zvonurile cum că ar fi fost dat afară de la nuntă de ”Regele Manelelor”

Iubitul Cristinei Pucean a început prin a spune că îl apreciază pe Florin Salam și că este regele României. Însă, asta nu înseamnă că îi permite să îl calce în picioare la evenimente.

”Florin Salam este regele României, pe bune. Îl respect și l-am respectat încă de mic, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne lăsăm înjosiți și călcați în picioare.”, a spus Bogdan de la Ploiești.

Bogdan de la Ploiești a mai spus și că a ținut cont de toate dedicațiile pe care și le-a dorit Florin Salam. Artistul a vrut să sublinieze faptul că nu a fost alungat de la eveniment. Acesta și-a anunțat ultima melodie, după care

”L-am respectat și am dat toate dedicațiile pe care și le-a dorit, cu toate că a încercat să mă înjosească fiind o petrecere cu oameni la care el cântă de obicei. L-am tratat exact ca pe un rege. N-am încercat niciodată să fac vreo contră cu el. (…)

Eu am anunțat ultima melodie. Dacă m-a oprit cineva, acela am fost tot eu, din respect față de oamenii mei. Așa am fost educat, să nu stricăm vreodată vreo petrecere.”, a mai spus iubitul Cristinei Pucean.