Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, circ și certuri de dragul celebrității: „Absolut tot ce facem noi e marketing”

De un an de zile, Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești își țin fanii pe jar. Ba sau doar prieteni, ba spun că se logodesc ca apoi să anunțe despărțirea, după cum s-a întâmplat recent. Chiar înainte de noua ruptură, manelistul spunea ca toate certurile sunt de marketing. Iar acum a ieșit la iveală adevărul.

Ce se petrece în cuplul de aur al manelelor? Fac Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești strategie de marketing din relația lor

Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești, așa zisul cuplul de aur din lumea manelelor, își țin publicul pe jar de un an de zile. La început, când primele imagini cu ei apărut, negau că ar fi împreună. Ulterior, și-au asumat relația, dar au pornit un alt joc.

Au început să-și transforme dragostea în bani și au făcut certurile lor strategie de marketing. A recunoscut chiar Bogdan de la Ploiești în urmă cu o lună, în emisiunea lui Cătălin Măruță. Manelistul spunea atunci că circul pe care l-au făcut înainte de lansarea piesei „Beau prea multe pahare” a fost atent gândit.

„Marketing. Absolut tot ce facem noi e marketing. Adică, pe noi ne distrează anumite chestii. Ne-am certat și noi de câteva ori. Nu e normal să ne certăm?

Dar tot marketing am făcut și din cearta aia. Ultima oară ne-am certat pe bune înainte să lansez eu o piesă. Și chiar ne-am certat pe bune și după mi-a venit ideea asta. Până la urmă am intrat într-un live împreună”, a spus Bogdan DLP atunci.

Totuși, manelistul declara atunci că nu o să mai repete scenariul. „Nu mai facem a doua oară. Am făcut și noi o dată în viață. Chiar a fost un sacrificiu foarte mare”, a afirmat Bogdan de la Ploiești, iar Cristina Pucean l-a aprobat.

„Eu sunt deschisă la orice propunere de-a lui. Pentru că știu că este bună”, susținea dansatoarea. În plus, hotărârile se iau „în familie”, mai ales că stau aproape tot timpul împreună. Spunem „aproape” , pentru că, după cum FANATIK a aflat, când petrec nopțile în deplasare,

Bogdan de la Ploiești s-a dat de gol. S-au despărțit sau nu?

Întâmplarea a făcut, însă, ca la scurt timp după apariția din emisiunea lui Măruță, unde chiar vorbeau despre logodnă, să anunțe din nou despărțirea. Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au publicat pe Instagram, folosind același fundal, un text identic prin care au comunicat că au pus punct.

Coincidență sau nu, manelistul a lansat, după aceea, piesa „Liberă”. Dansatoarea chiar s-a filmat ascultând-o și a distribuit clipul pe TikTok. Apoi a venit și vestea cea mare, Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești și-au mai dat o șansă.

Bogdan de la Ploiești, despre Cristina Pucean: „Îi place să se certe mult cu mine”

Tot în această perioadă, solistul a fost invitat la Întrebat dacă există ceva care îl deranjează la partenera sa, a afirmat că este singur.

„În momentul ăsta, când filmăm noi, nu am parteneră. Doar că partenera aia pe care o știți voi se ceartă mult cu mine. Îi place să se certe mult cu mine. E tot Gemeni și face aceleași lucruri ca și mine. Din cele mai mici motive din lume se întâmplă treaba asta.

Cred că asta ne-a îndrăgostit la un moment dat, iar acum cred că asta o să ne despartă. Doar că acum sunt singur. Și nu vreau să vorbesc despre fantome. Nu e frumos să vorbim despre fantome”, a spus Bogdan de la Ploiești despre Cristina Pucean.

În plus, manelistul a dat de înțeles că nici nu este dispus să treacă peste greșelile iubitei. Iar peste infidelitate nu ar trece niciodată. „I-aș ierta absolut orice. Să facă ce vrea. Glumesc. Nu trec nici dacă-mi dai milioane de euro. Dacă o persoană pe care o iubesc, unde am ajuns la un punct anume de încredere, de amintiri… Nu pot să accept asta.

Dar nu mi-e frică. Nu mă gândesc la treaba asta niciodată. Consider că ne putem despărți ca oamenii. Putem să ajungem la un comun acord. După aia e liberă să facă orice. Eu femeia cu care merg de mână o bag aici la sacou, dacă aia e jerpelită, se vede urât și sacoul. Nu știi cum e sacoul?”, a susținut artistul.

Bogdan de la Ploiești: „Câteva milioane le cheltui în fiecare zi din viața mea numai pe șpagă”

Cum strategiile de marketing de până acum s-au dovedit a fi un real succes, Bogdan de la Ploiești se bucură de succes și financiar. Astfel că, iubitul Cristinei Pucean nu ezită să-i facă fericiți și pe altul. A precizat că oferă zilnic bacșiș, pe care el l-a numit șpagă, până la 1000 de lei.

„Dau șpagă tuturor. Pentru că eu nu o consider șpagă. Consider că atâta timp cât îmi oferă un zâmbet și știu că se bucură de prezența mea, pe unde calc eu, consider că e bine să-mi rămână imaginea mea curată.

Poate unii nu merită. Mie îmi place să le ofer oamenilor. Eu le dau în fiecare zi. Câteva milioane (n.r. lei vechi) le cheltui în fiecare zi din viața mea numai pe șpagă. La spălătorie dai șpagă. La restaurant dai șpagă”, i-a spus Bogdan DLP Biancăi Drăgușanu.