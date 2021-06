Bogdan Deac, învins de Levon Aronian la Superbet Chess Classic. Mamedyarov mai are nevoie de o remiză pentru a câștiga turneul

Bogdan Deac a deschis cu 1. e4, iar Levon Aronian și-a arătat intențiile pentru a obține un joc pe contre. A ales Apărarea Siciliană, dar partida părea să meargă spre o remiză. Doar că jucătorul român a greșit pe final și în cele din urmă s-a văzut învins.

Liderul competiției rămâne Shakhriyar Mamedyarov, care a remizat cu piesele albe în fața lui Anish Giri. Mamedyarov a deschis cu 1.d4, iar olandezul a ales Apărearea Grunfeld. Niciunul dintre jucători nu a fost dispus să își asume riscuri, iar remiza îl apropie pe azer de titlul la Bucharesst Chess Classic.

Au fost remize și în celelalte partide disputate duminică în cadrul competiției. Constantin Lupulescu a rezistat cu piesele negre în fața lui Teimour Radjabov. Iată rezultatele complete din partidele disputate duminică.

Rezultatele înregistrate duminică la Superbet Chess Classic. Deac, învins de Aronian. Lupulescu a remizat cu Radjabov

Bogdan Deac – Levon Aronian 0-1

Shakrhiyar Mamedyarov – Anish Giri 1/2-1/2

Wesley So – Maxime Vachier Lagrave 1/2-1/2

Teimour Radjabov – Constantin Lupulescu 1/2-1/2

Alexander Grischuk – Fabiano Caruana 1/2-1/2

Prima mutare în runda de duminică, a opta, a fost făcută, simbolic, de actița Maia Morgenstern și de fostul fotbalist Daniel Pancu. Luni se dispută ultima rundă din cadrul competiției și va avea loc și festivitatea de premiere. .

Shakryiar Mamedyarov are 5,5 puncte după primele opt runde și are nevoie de o remiză în partida de luni pentru a-și asigura primul loc la . Levon Aronian, Alexander Grischuk și Wesley So încă păstrează șanse să îl detroneze pe azer.

Clasamentul Superbet Chess Classic după runda 8. Shakhriyar Mamedyarov rămâne pe primul loc

Mamedyarov va juca în ultima rundă cu piesele negre împotriva lui Maxime Vachier Lagrave. Bogdan Deac are tot negrele, contra lui Fabiano Caruana. Iar Constantin Lupulescu joacă împotriva lui Wesley So cu piesele albe. Iată programul complet al ultimei runde, care începe de la ora 15:00.

Maxime Vachier Lagrave – Shakhriyar Mamedyarov

Anish Giri – Alexander Grischuk

Levon Aronian – Teimour Radjabov

Constantin Lupulescu – Wesley So

Fabiano Caruana – Bogdan Deac

Florin Gheorghiu, Ludovic Orban și Gică Popescu, invitații speciali de luni, când se joacă ultima rundă la Superbet Chess Classic

Marele maestru Florin Gheorghiu, cel mai bun șahist român din istorie, va face prima mutare, onorific, în partidele de luni, alături și de Gică Popescu, fostul căpitan al echipei naționale de fotbal a României.

De asemenea, la eveniment va fi prezent și președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. Acesta din urmă va fi prezent și la ceremonia de premiere, care va avea loc luni seară.

Superbet Chess Classic este prima etapă din Grand Chess Tour 2021, circuit pornit la inițiativa lui . Premiile totale ale competiției sunt de 325.000 de euro, iar Superbet este sponsor principal.