Bogdan Dinu, șansă imensă la istorie. Dacă îl învinge pe Daniel Dubois, va lupta pentru titlul mondial WBA! Unde se vede meciul

Disputa cu Dubois este cel mai important meci din cariera lui Dinu. Meciul Dinu vs Dubois va fi transmis în România, atât la TV cât și online, pe Sport Extra, sâmbătă, 5 iunie, după ora 21:00.



Bogdan Dinu poate intra în cărțile de istorie

Până în ziua de astăzi, nici un boxer român de categorie grea nu a luptat pentru un titlu mondial al unei versiuni consacrate din boxul profesionist. Pentru un titlu mondial plin, adevărat, nu pentru titluri zonale, locale sau regionale de tip International, Global etc. Așadar expresia “Bogdan Dinu poate face istorie”, nu este o găselniță de presă ci este un fapt real.

În perioada interbelică, boxul românesc nu a avut nici un greu cu mari performanțe, nici la amatori nici la profesioniști. Cel mai prolific pugilist de categorie superioară al acelei perioade a fost Motzi Spakow, fugit în Australia imediat după război, dar el era cel mult un semigreu. Gogea Mitu a fost doar o invenție de marketing a italianului Umberto Lancia care a încercat să-l managerieze. În ciuda tuturor inepțiilor scrise despre Gogea în ultimii 50 de ani, cariera sa de boxer însumează câteva minute de prezență în ring cu prilejul unor meciuri demonstrative.

La finele anilor ’70 a ieșit la rampă greul Mircea Simon. Medaliat cu argint la JO de la Montreal, Simon a fugit în SUA unde în perioada 1978-1979 a adunat 14 meciuri, (12-0-2) după care a abandonat boxul profesionist și a revenit în țară. După 2000 au apărut Cristian Ciocan și Bogdan Dinu. Ciocan a fost campion european WBO, i-a înfruntat pe Fury și Povetkin dar nu a boxat niciodată pentru un titlu plin al unei versiuni consacrate. O poate face Bogdan Dinu, care, sâmbătă 5 iunie, are șansa vieții. Buzoianul îl înfruntă la Londra pe britanicul Daniel Dubois pentru titlul interimar WBA. În traducere, cine câștigă devine challenger obligatoriu la centura mondiala a categoriei pe care, în acest moment, o deține Trevor Bryan.

Turnul Babel din Buzău

Ca să pregătească meciul cu Dubois, Dinu și-a luat antrenor englez, preparator fizic mexican și partener de antrenament american. “Ross Woodgrove se numește antrenorul”, spune Dinu. “Are experiență în boxul profesionist, a antrenat în Anglia, în Cipru, și în trecut i-a fost antrenor o perioadă și lui Flavius Biea, de la Timișoara. Pe lângă faptul că mă antrenează, Ross e și cutman, adică poate rezolva anumite probleme de natură medicală care pot să apară fie la antrenament, fie în timpul meciului.

Preparatorul mexican a lucrat cu Lucian Bute, așa am ajuns la el. Bute mi l-a recomandat și am ținut cont de recomandarea lui. Văzând ce se petrece cu mine, îmi dau seama că am făcut bine acceptând să mă las pe mâna lui. Mă simt pregătit extraordinar de bine față de celelalte meciuri și m-a asigurat că pe 5 iunie voi fi în vârf de formă.

În fine, ca parteneri de antrenament i-am avut până la un punct pe , și pe Ștefan Lătescu de la Scorpions Iași iar în prezent fac sparring cu americanul Jarrel Miller. Eu și Miller am avut același manager, pe Greg Cohen, asta pe lângă managerul meu de aici, Sorin Florea.

Așadar, managerii au hotărât că e bine să mă pregătesc cu Miller care are experiență în boxul profesionist și știe o gramadă de tertipuri specifice. Contează să te pregătești cu un sportiv profesionist. E adevărat, eu am și boxat contra lui Miller în 2018 dar am fost adversari doar în ring, după aceea ne-am dat mâna și am rămas în relații bune”.

Daniel Dubois, 14 K.O.-uri din 15 victorii!

Adversarul lui Dinu, englezul Dubois, are 23 de ani, a fost campion național la amatori și este renumit pentru forța cu care lovește. Înainte de a trece la profesionism, Daniel Dubois a adunat 75 de meciuri la amatori. Face box de la vârsta de 9 ani și este considerat unul dintre pugiliștii de mare viitor ai Marii Britanii. A făcut parte din lotul olimpic și ar fi trebuit să boxeze la Jocurile Olimpice de la Tokyo care debutează pe 23 iulie, însă, în 2017 a trecut la profesioniști unde a adunat 15 victorii și o înfrângere. A boxat ultima dată în noiembrie 2020, când a pierdut prin K.O. în runda a 10-a din 12, în fața compatriotului său Joe Joyce. Din cele 15 victorii, 14 au fost obținute prin K.O.

Bogdan Dinu nu s-a arătat impresionat de cele 14 K.O.-uri ale lui Dubois și spune că și-ar dori ca meciul să se dispute cu public: “Îmi doresc să fie public, chiar dacă boxez în Anglia și Dubois va fi favoritul tribunei. Cu public e altă atmosferă și, sincer, mi-aș dori public. Cât despre K.O.-urile lui Dubois, depinde și cu cine a boxat, și cum a fost tratat, probabil mulți l-au desconsiderat iar alții i-au intrat în joc. Eu consider că mi-am făcut un cantonament de calitate, cu o echipă profesionistă și o să ajung să-i pun eu probleme, nu el mie”.

Carte de vizită Bogdan Dinu

La 34 de ani, Bogdan Dinu a adunat 22 de meciuri în boxul profesionist. A câștigat 20, 16 prin K.O, și a pierdut alte 2, la americanul Jarrell Miller, actualul său partener de antrenament, și la bulgarul Kubrat Pulev. E boxer profesionist din 2008, iar ca amator a avut niște performanțe deosebite. A fost campion mondial de cadeți în 2003 și medaliat cu bronz la mondialele pentru juniori din 2004. Lansat în lumea boxului de antrenorul Constantin Voicilaș, Dinu se declară un admirator al tripletei Vaștag-Bute-Doroftei:

”Antrenorul român căruia îi datorez ascensiunea este Constantin Voicilaș, primul meu antrenor, cel care mi-a pus mănușile de box în mâini și care a avut grijă de mine în toată cariera de la amatori. Am un respect deosebit pentru el și pentru Titi Tudor care m-a antrenat la lotul național și, de asemenea am mulți boxeri pe care îi admir. Dacă insiști să nominalizez pe câțiva i-aș numi pe Vaștag, Doroftei, Bute, față de care am un respect enorm atât ca om cât și ca sportiv, și frații Simion”.

Bogdan Dinu vs. Daniel Dubois se vede în România la Sport Extra

Gala de la Londra, în care boxează Bogdan Dinu, va fi transmisă în România de postul TV Sport Extra. Gala va începe după ora 21:00, ora Romaniei, iar meciul Dinu vs Dubois este capul de afiș. Postul TV Sport Extra transmite, între altele, evenimente marca One FC, Bellator și , se regăsește în grilele tuturor operatorilor de cablu din țară. Luna trecută Sport Extra a transmis, tot de la Londra, gala de box cu main event-ul Michael Conlan vs. Ionuț Băluță.