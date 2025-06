Bogdan Drăcea a înjurat un spectator la un spectacol de stand-up. Vedeta PRO TV, confesiuni de poveste: „Nu a fost nimic amuzant”

Bogdan Drăcea a vorbit despre culisele spectacolelor de stand-up comedy și a scos la iveală câteva dintre cele mai dificile situații cu care s-a confruntat ca actor de comedie.

Bogdan Drăcea, confesiuni despre stand-up și viitorul său profesional

Vedeta din show-ul „Săriți de pe fix” de la PRO TV spune că odată ce a descoperit microbul televiziunii și-ar dori să rămână pe sticlă. Succesul emisiunii de divertisment prezentată de Cabral l-a făcut să își dorească și el să prezinte ceva, dacă se poate tot la .

Invitat în podcastul lui , Bogdan Drăcea a povestit cum a ajuns în București, când avea puțin peste șapte ani. Venirea în Capitală s-a datorat mamei sale, care muncea din greu să îl crească singură, după ce tatăl lui a murit când avea doar patru ani.

„Sunt născut și puțin crescut în Drobeta-Turnu Severin. Am crescut acolo până pe la șapte ani. La jumătatea clasei a doua am ajuns în București. Eu am fost mereu cel mai mic în orice clasă. Am venit la București, dar nu dintr-un motiv fericit.

Tatăl meu a murit la patru ani, iar maică-mea avea vreo trei joburi. Lucra în bancă, făcea și asigurări seara și mai vindea și produse Avon și Oriflame. A avut o oportunitate să plece. A avut curajul, m-a luat și ne-am mutat în București, într-o lume pe care nu o știa nici ea, nici eu”, a declarat Bogdan Drăcea

Printre altele, Drăcea a trecut în revistă un episod de care azi îi e rușine, când a fost la cură de îngrășare: „O dată am crezut că o să mor de la cât am mâncat. Am mâncat o supă cremă și niște paste. N-am murit, a fost ok, atunci a fost un șoc. Nu l-am băgat în stand-up, că îmi era rușine să povestesc lumii cât de prost am fost”.

„Ceva de care n-aș mai vrea să îmi aduc aminte e un moment în care m-am enervat pe un om”

În continuare, Bogdan Drăcea a dezvăluit o situație extrem de tensionată de la unul din show-urile sale. Și-a ieșit din minți și a înjurat pe cineva din public, deoarece făcea gălăgie în permanență în timpul monologului său.

„Ceva de care n-aș mai vrea să îmi aduc aminte e un moment în care m-am enervat pe un om, la stand-up, era în sală, chiar în fața mea. Era o seară la Club 99. Eu sunt foarte liniștit și acum, nu prea vorbesc cu publicul, sunt timid de felul meu și nu vreau să mă bag în seamă.

Ăsta din fața mea vorbea cu cineva, tot vorbeau, îl auzeam din ce în ce mai tare. S-a întors și a vorbit cu unul din spate și am zis: cât de nesimțit ești? M-am enervat și l-am înjurat, dar nu a fost nimic amuzant. I-am zis, da tu nu vezi că deranjezi pe toată lumea? Taci din gură du-te-n… Dar era foarte deranjant și pentru ceilalți oameni”, a povestit Drăcea.

De asemenea, în tonul momentului de sinceritate relatat mai sus, vedeta de la PRO TV i-a mărturisit lui Măruță dilemele și dorințele sale legate de carieră.

„Nu știu care e drumul meu, asta mă îngrijorează și pe mine. Nici acum nu știu exact ce vreau să fac. Eu doar m-am agățat de chestiile care mi-au plăcut. Cred că cel mai mult îmi place televiziunea. Mi-ar plăcea să am un format al meu, dar doar la PRO TV. Nu-ți trebuie și ție un om la emisiune?”, i-a mai spus Drăcea lui Măruță.