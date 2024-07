Bogdan Farcaș, vedeta de la ProTv, implicat într-o nouă producție controversată: “Nu este Hollywood, trăim în România”. Exclusiv

Bogdan Farcaș, vedeta de la ProTv, recunoaște că nu s-a simțit niciodată celebru. I-au trebuit două sezoane și jumătate să-și înțeleagă pe deplin personajul din Clanul, pe Ciomag și recunoaște că, de multe ori, a vrut să renunțe la actorie.

Bogdan Farcaș este implicat într-o nouă producție controversată

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, actorul Bogdan Farcaș mărturisește că nu s-a simțit niciodată celebru. Recunoaște că a suferit, pentru o perioadă, de sindromul impostorului, dar că aprecierea publicului l-a salvat. Bogdan Farcaș joacă în producția Spre punctul G, un film foarte îndrăzneț pentru România, subiectul fiind obiceiurile sexuale românești. Cunoscutul actor ne spune când s-a îndrăgostit prima dată și pe ce a cheltuit toți banii câștigați din filmele de acțiune americane.

Bogdan Farcaș vorbește despre personajul său: “Un om care își reprimă, permanent, foarte multe lucruri”

Spre punctul G, o producție foarte îndrăzneață pentru România. Cât de repede ai spus Da după ce ai citit scenariul?

-Da, este un proiect foarte îndrăzneț. Propunerea am primit-o de la Andi Gherghe pe care îl cunosc de dinainte să fie student la teatru. E un tip foarte deștept, cu foarte multe idei, care încearcă, permanent încearcă.

Existând această admirație între noi am spus Da imediat, înainte să citesc scenariul. Mi-a explicat că filmul este produs de Dan Mașca, auzisem de el și am spus clar Da pentru Andi și pentru că mi-a plăcut foarte tare ce aveam eu de încercat.

Spune-mi câte ceva despre personajul tău.

-Este un om care se ascunde în mulțime. Un om ca foarte mulți oameni care își reprimă, permanent, foarte multe lucruri. Care se ascunde, îi este frică să admită că este cine este. La un moment dat nu mai poate și revelația se produce. În spirit comic, evident.

Îți mai aduci aminte o întâmplare haioasă sau mai puțin haioasă de la filmări?

-Evident. Îmi amintesc cum fetele de la păr au stat, la un moment dat, o oră și 20 de minute să îi aranjeze o șuviță Alinei Vigoveanu, asta mi s-a părut cel mai amuzant. Nu voia șuvița aia să stea în niciun fel (râde, n. red.) Să stai atât de mult timp să tragi de o șuviță, ăla păr rebel, nu glumă.

Stăteam toți și ne uitam, o să stea șuvița sau nu. Devenise o chestie cu conotație religioasă. Oare ne ajută Cel de sus să stea șuvița, să putem filma?

Cronica unui film controversat: “Surprinde, cumva, obiceiurile sexuale ale românilor”

Având în vedere că subiectul filmului este sexul, ce așteptări ai în momentul în care va avea loc premiera?

-Eu cred așa: foarte multă lume, inițial, o să blameze filmul și o să spună “iarăși sex, nu mai există subiecte pe lumea asta”. Dar mai cred că, undeva în interior, o să îi zgâlțâie puțin pe oameni pentru că-i va apuca curiozitatea. Filmul ăsta surprinde, cumva, obiceiurile sexuale ale românilor.

Surprinde toată jena asta teribilă în care trăim și toată rușinea de a fi noi. Cred că oamenii vor fi foarte curioși. Și eu sunt curios să văd câți se vor recunoaște, asta mi se pare teribil.

Bogdan Farcaș, Ciomag din Clanul: “Este un personaj greu, complex, trăiește ascuns”

Ai avut un rol definitoriu în serialul Clanul. Cât de dificil este să realizezi un asemenea rol?

-Nu știu dacă este definitoriu, nu sunt eu în măsură să spun asta, publicul decide. Ciomag este un personaj greu, complex, trăiește ascuns. Are un aer profetic. Este un om care a scăpat de moarte și căruia i s-a schimbat complet universul, ideile și felul de a trăi. Foarte greu personaj, l-am gândit mult.

Cât de mult ți-a luat să-l “înțelegi”?

-Foarte mult. Inițial m-am întâlnit cu , ne-am plimbat și am stabilit coordonatele personajului cu trei luni înainte să începem filmările. Eu, în primul sezon, eram cu 20 de ani mai tânăr decât în sezonul doi. Pe tot parcursul sezonului unu am stat să gândesc schimbările survenite în Ciomag pentru sezonul doi. Cred că de abia la jumătatea sezonului trei am început să înțeleg cum e el, de fapt.

Bogdan Farcaș și-a părăsit orașul natal: “Am plecat să încerc ceva nou, să mă dau cu capul de pereți”

Ai iubit actoria și ai plecat la București. Cât de greu ți-a fost să te adaptezi? Nu ți-a fost teamă de haosul de aici, de toate provocările?

-Deloc nu mi-a fost greu. Nu am plecat niciodată la București cu ideea de a mă adapta. Am plecat să încerc, totdeauna, ceva nou, să mă dau cu capul de pereți, să încerc marea cu degetul. Foarte ușor mi-a fost să mă adaptez.

De altfel nu cred că m-aș putea adapta acum în altă parte. Trăim într-o meserie superbă și destul de mică. Cel mai frumos lucru este să-ți cunoști colegii, să apuci să lucrezi cu ei. Nu mi-a fost frică deloc.

De câte ori, la început, îți doreai să te întorci acasă?

-Sigur că treceam prin tot felul de nostalgii, doruri. Ți-e dor de oameni, de colegi, mai ales când ai colegi minunați așa cum au fost cei de la Mureș. Mai ales când te atașezi de oraș și ți se întâmplă lucruri acolo.

Nu-mi doream să mă întorc, poate doar pentru o săptămână. Mereu o să-mi fie dor de Târgu Mureș, o să mă întorc și o să stau la o bere cu oamenii de acolo. O să depănăm amintiri, o să râdem, o să ne luăm în brațe și apoi o să plecăm fiecare în treaba lui.

“Nu este Hollywood, nu e Anglia, trăim în România”

În 2022 ai luat premiul Gopo pentru rolul Florin Iespas din filmul Neidentificat. Te-a schimbat acest lucru?

-Deloc. A fost o întâmplare superbă din viața mea, dar atât. Nu este Hollywood, nu e Anglia, trăim în România. Un premiu este o recunoaștere superbă a colegilor tăi care consideră că, în anul acela, tu meriți premiul. Lucru pentru care le mulțumesc. Este ceva magic recunoașterea asta.

În rest am rămas la fel, râvnim la fel la roluri, muncim la fel la roluri bine făcute. Gopo nu este Oscar. E ceva ce se schimbă totuși, cred că zâmbești mai mult.

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

-Sunt foarte multe, o groază de situații în care uiți textul, improvizezi până râd colegii. Totul este live, evident că vor fi și mici gafe. Jucam în Avarul cu o groază de actori buni. Eram toți pe scenă și, în ultima scenă în care suntem legați, un coleg a improvizat ceva și am început toți să râdem.

S-a blocat tot momentul, 9 actori stăteam cu privirea în jos și râdeam până când a început să râdă și să aplaude și publicul. S-a născut, live, un moment în care toți am râs două minute, ca adolescenții. Frumos moment și frumoasă conexiune.

Bogdan Farcaș despre celebritate: “Poate în televiziune Andreea Esca este celebră”

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a urcat la cap?

-Care celebritate, ce-i aia celebritate? Evident că nu mi s-a urcat la cap. Nu cred că în România există un nivel așa de mare de celebritate. Poate în televiziune Andreea Esca este celebră, o cunosc personal.

Să fac figuri la mama? Că-mi iau două palme instant (râde, n. red.). La prieteni? Prieteniile sunt bazate pe iubire. Relația mea cu spectatorii e bazată pe iubire. Le mulțumesc grozav pentru aplauze.

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mic?

-Toate nebuniile specific perioadei și generației mele. Am prins trecerea de la comunism la democrație și am prins o perioadă de 5 ani de haos general. Lipsa regulilor concrete. Făceam toate aberațiile cu băieții de la bloc.

De la furatul florilor din grădina botanică pe care le dădeam pe bomboane la laboratorul de cofetărie, până la toate tâmpeniile posibile generației mele. Crescuți în lipsă de curent, de apă caldă și trecuți ulterior pe curent, apă caldă și căldură, dar pe sărăcie.

Cui îi spuneai secretele tale, mamei sau tatei?

-În adolescență nu le spuneam nimănui, că de aia erau secrete. Când am crescut și am devenit om la casa mea care plătește gaz, curent și întreținere, le spuneam ambilor. Deciziile la mine în casă au fost luate cu amândoi. Formăm o gașcă, haita Fărcaș.

Bogdan Farcaș rememorează prima iubire: “La fiecare vorbă cădeau minim patru lacrimi”

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Prima dată a fost la 12 ani, într-o tabără, la Căprioara. Era o unguroaică pe care o chema Noemi. Mi-a dat numărul de telefon. Ne-am întors din tabără unde am dansat, am vorbit despre rock. Ne plăceau Metallica și Alice Cooper.

Am sunat-o după tabără, într-o seară și am început să plâng la telefon că sunt îndrăgostit. La fiecare vorbă cădeau minim patru lacrimi și, după trei minute de plâns, mi-a zis Noemi “bănuiesc că vrei să vorbești cu fata mea”. Și pe fiică și pe mamă le chema la fel. Când mi-a dat-o la telefon toate sinceritățile se evaporaseră, am spus doar bună și am închis (râde, n. red.). Am rămas prieteni și azi.

Bogdan Farcaș povestește despre primii bani: “Ca orice moldovean care descoperă banii pentru prima dată, i-am cheltuit pe toți în mod stupid”

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Evident că da. Am terminat Facultatea de teatru și am venit actor la Târgu Mureș. Pe vremea aia salariile erau foarte mici. Primul meu salariu a fost de 205 lei pe, adică îmi trimitea tata bani să fiu actor la Teatrul Național. Îmi plătea tot ca să mă susțină în meseria asta.

La un an sau doi după ce m-am angajat au început să vină tot felul de filme străine în București. Cu Wesley Snipes, , , categoria C, E, slăbuțe rău. Am câștigat o groază de bani la vremea respectivă.

Și eu, ca orice moldovean care descoperă banii pentru prima dată, “am mâncat” primele cinci filme (râde, n. red.). I-am cheltuit pe toți în mod stupid și ridicol, ca orice tânăr care are senzația că veniturile astea nu se vor termina niciodată.

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

-Înainte găteam ciorbe și alte nebunii. Acum gătesc fast food. Fii-miu mă numește regele fast food-ului. Sunt mândru că băiatul meu preferă hamburgerii mei în detrimentul celor din oraș. Fac tot felul de chestii cu smântână, niște cartofi pe care doar eu îi fac, îmi place enorm să gătesc.

Bogdan Farcaș a vrut să renunțe: “Mereu mi s-a părut că nu sunt destul de bun, că oamenii nu mă plac”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Ce s-a întâmplat, cum ai reușit să mergi mai departe?

-De fiecare dată când am vrut să mă las de meseria asta a fost cel mai greu moment din viața mea. Cred că orice artist trece prin faza că nu mai e bun, că totul este o întâmplare, se numește sindromul impostorului. Am vrut, de câteva ori, să mă las de actorie pentru că mereu mi s-a părut că nu sunt destul de bun, că nu am ce spune. Că oamenii nu mă plac și că este o meserie pe care o fac degeaba.

Am vrut să mă las de două ori în Mureș, în București am pățit la fel. Am reușit să depășesc momentul pentru că, de fiecare dată când eram decis să renunț, apărea ceva care mă trăgea înapoi.

O apreciere, o laudă, un proiect și mă întorceam. Cred că oamenii ar trebuie să-și susțină artiștii, toți au nevoie de apreciere. Toată încrederea lor stă în aprecierea publicului. Artiștii au nevoie să audă Bravo.

Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce lucru sau întâmplare ai renunța?

-La nimic. Este ridicol să mă gândesc la trecutul meu. Ceea ce sunt astăzi e doar trecutul meu, sunt rezultatul întâlnirilor și deciziilor mele. Îi mulțumesc trecutului meu că m-a adus aici, astăzi și că pot da acest interviu.

Unde te putem vedea când se redeschide stagiunea, din toamnă?

-În primul rând la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești unde am multe spectacole și o premieră a lui Vlad Cristache. La Sala Gloria în București, la teatrul George Ciprian din Buzău. Pregătim o premieră anul acesta, ceva superb. Se numește Navigatorul, ne-am apucat deja de lucru, o comedie care se va juca la Luceafărul, în București. Pe 17 august mă puteți vedea la Constanța.