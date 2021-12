El este „Bombiță”, viitorul star al naționalei din familia lui Sabin și Adrian Ilie: „Valencia i-a făcut ofertă, dar eu vreau să meargă la Hagi, la academie!” Exclusiv

Bogdan Ilie are doar 11 ani, însă deja calcă apăsat pe urmele tatălui său Sabin și ale unchiului , fostul mare atacant al naționalei.

FANATIK a stat de vorbă cu , care a dezvăluit că Valencia a vrut să îl ia pe „Bombiță” la academia lor.

Bogdan este fiul lui Sabin Ilie și Magda Miu, sora fostului jucător al Stelei, Iulian Miu. Cei doi sunt despărțiți de mai bine de 5 ani, iar „Bombiță” locuiește cu Magda, cea care s-a implicat foarte mult în creșterea și cariera fotbalistică a fiului ei.

Magda Miu și Sabin Ilie au format o familie timp de nouă ani de zile, iar Bogdan Gabriel este rodul poveștii de dragoste dintre cei doi. Magda și Sabin s-au despărțit în 2016, iar fostul fotbalist a recunoscut că în prezent relațiile dintre ei sunt destul de reci:

„(n.r. Cu Magda în ce relații mai ești?) Eh! În ce relații pot să mai fiu? Da’ m-ai sunat să mă întrebi de fotbal sau de asta? Bogdan e mare, vin să-l iau și atât! Asta e tot”. – Sabin Ilie

Cine este Magda Miu, fosta soție a lui Sabin Ilie

Magda Miu este sora fostului fundaș stânga al Stelei, Iulian Miu, din perioada 1996-2002 și actual oficial al CSA Steaua București.

Magda s-a despărțit de Sabin Ilie în 2016, este singură acum și se ocupă de creșterea lui „Bombiță”. Sora lui Miu și fosta soție a lui Sabin Ilie lucrează ca PR la unul din cluburile italianului Joshua Castellano.

Sabin a mai fost căsătorit cu Nicoleta Ilie în perioada în care juca la Steaua. Au divorțat și au împreună o fată de 24 de ani și un băiat de 20 ani, care a încercat să îi calce pe urme tatălui, fără succes însă.

Noul star care calcă pe urmele lui Sabin și Adrian Ilie. „Bombiță” l-a impresionat și pe Gică Hagi

Despre micuțul fotbalist-minune, cel mai în măsură să vorbească este tatăl său, fostul golgheter al Stelei din anii 90′.

Sabin, un nou fotbalist în familia Ilie?

– Este un copil foarte talentat. A făcut 11 ani pe 1 decembrie. Joacă la New Star la Petre Marin și Sorin Ghionea. Ei vă pot spune mai multe, să nu ziceți că îl laud eu. Joacă la grupa 2009 și la 2010. A ieșit cel mai bun fotbalist la turneul de la Slatina. A fost lăudat de Ilie Dumitrescu, de Hagi pentru că face lucruri care sunt înnăscute, fără să le gândească.

De ce i se zice „Bombiță?”

– Petre Marin i-a zis „Bombiță”: de la „Bombă” la „Bombiță”. El s-a dus la școala de fotbal de la șase ani. Are o forță explozivă, e stângaci dar are ambele picioare. Are o viteză de reacție extraordinară. Asta o îmbunătățești în timp dar el s-a născut cu ea. Sunt moștenite din genă. Se vede că se trage din familie de fotbaliști.

„Merg la toate turneele lui. Joacă atacant central și extremă stânga!”

Mergi la meciurile lui?

– Cum să nu! Merg la toate turneele lui! Duminica trecută am fost cu FCSB. Au pierdut cu 2-1 în ultima secundă! Când am timp și pot merg să îl văd. El a dat gol, au condus cu 1-0. La final era nervos și a început să bâzâie. Își dorește foarte multe.

Pe ce poziție joacă?

– Atacant central la 2010, iar la grupa 2009 joacă extremă stânga. Acolo e și băiatul lui Claudiu Niculescu care e atacant central. E și Mario, băiatul lui Rică Neaga. Joacă extremă dreaptă. Eu îl văd pe Bogdănel atacant-playmaker. Eu îl văd număr zece pentru că el vede jocul ca un fotbalist de 18 ani. Și asta zic de acum doi ani. Scapă și singur cu portarul, se face că dă la poartă și pasează. Nu îl învață nimeni! El le face!

De ce a renunțat la fotbal celălalt fiu al său: „Tot așa era talent când era mic”

Tu l-ai îndrumat spre fotbal?

– Cum să nu! Mă jucam cu el de când era mic. Și cu celălalt băiat. Tot așa era talent când era mic și la 17 ani i-am zis: Tată, fotbalul nu e…. cât ai fi de talentat, fără disciplină, seriozitate și muncă, talentul devine inutil! Și i-am zis să se apuce de altceva dacă nu se ține de fotbal.

Nu te-ai gândit să îl iei la Clinceni?

– Pentru Bogdănel m-au întrebat și cei de la Valencia. Că ei joacă între ei în campionat! Dar eu nu pot să iau copilul. Și-a făcut prieteni aici și așa mai departe.

Sabin Ilie: „Hagi îl știe de acum trei ani! Doar la academie la el l-aș da!”

L-a lăudat și Hagi și Ilie Dumitrescu…

– Hagi îl știe de acum trei ani. Doar la academie la el l-aș da! New Star au chiar parteneriat cu echipa lui Gheorghe Hagi. Dribla printr-o zăpadă…mai mare ca el! Poate peste câțiva ani o să îl ceară Hagi. Eu m-aș bucura mult. De ce să nu îl dau? La Academie la Ovidiu totul se face la un nivel profesionist. Școala e foarte importantă pentru un copil.

Ce-a moștenit de la tine și de la Adrian Ilie?

– Cu siguranță talentul! E foarte talentat și nu zic că e al meu. Are viteza de la Adrian. Petre Marin e cel mai indicat să vă spună.

Adrian Ilie apreciază mult calitățile lui: „Ține mult la el!”

Cât de apropiat ești de „Bombiță”?

– Păi cum să fie? O relație tată și fiu! Merge cu mine în vacanță. Acum pleacăm în vacanță. Merg la meciuri când pot. Am fost în cantonament la turneul de la Brașov. Îl învăț cât pot eu! O să îl iau și la meci la Clinceni. Un copil, fără să îl învețe nimeni nimic, a filmat cu telefonul, în fața televizorului, tot meciul Academicii cu Dinamo!

Adrian Ilie e încântat de el?

– Cum să nu! Ține mult la el! Noi facem Revelioanele și sărbătorile împreună. Realizează și știe cine a fost tata, cine a fost unchiul lui. Mai ales că Adrian a jucat unde a jucat. Știe toți jucătorii de la Barcelona, de la PSG. Știe pe unde au jucat toți prietenii noștri.

Petre Marin, despre băiatul lui Sabin Ilie, „Bombiță”: „E unul dintre cei mai buni copii din București!”

FANATIK l-a contact pe pentru a confirma ceea ce Sabin Ilie a spus despre fiul său, Bogdan. Fostul mare jucător al FCSB, care deține școala de fotbal pentru copii cu vârste între 6 și 14 ani alături de Sorin Ghionea, a vorbit în termeni laudativi despre „Bombiță”.

„Este un copil foarte talentat și căruia îi place foarte mult fotbalul. Premisele și perspectivele sunt foarte bune deocamdată. Cred că viteza o are de la Adrian Ilie dar eu nu sunt adeptul comparațiilor. Are o tehnică foarte bună și lovește mingea cu ambele picioare.

Chiar te rog să spui așa. Astea sunt cuvintele mele: Un copil foarte talentat, pasionat. Unul dintre cei mai buni la grupa lui de vârstă, la 2010. Îi place mult dar să știi că nu e regulă dacă a fost tata fotbalist sau mama sportiv. Au mai venit și alți copii și nu erau așa talentați și au renunțat”, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK, Petre Marin.