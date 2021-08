Bogdan Ionescu de la Insula Iubirii, adevărul despre divorțul de Hannelore Ulrich: „M-a înșelat cu un prieten de-ai mei”

Bogdan Ionescu de la Insula Iubirii a dezvăluit motivul pentru care el și Hannelore Ulrich. Cei doi și-au unit destinele la scurt timp după ce au revenit din Thailanda, însă mariajul nu a ținut foarte mult.

Astfel, cei doi au ajuns să divorțeze, iar Bogdan Ionescu a spus cum au stat, de fapt, lucrurile între ei. Acesta regretă unele lucruri din căsnicia cu Hannelore, despre care a vorbit în cadrul unui interviu.

Bogdan Ionescu de la Insula Iubirii, adevărul despre divorțul de Hannelore Ulrich

Bogdan Ionescu de la a spus adevărul despre divorțul de fosta lui soție, Hannelore Ulrich. Cei doi au făcut nunta la câteva luni după ce au revenit din Thailanda, acolo unde au avut loc filmările emisiunii.

Căsnicia lor nu a durat foarte mult și au ajuns să meargă pe drumuri separate. Bogdan Ionescu a dezvăluit cum au stat lucrurile în relația lor și de ce au pus punct poveștii de dragoste începută în emisiune.

La șase luni după nuntă, Bogdan Ionescu a descoperit că partenera lui de viață este infidelă. S-au despărțit pentru o scurtă perioadă, după care au reluat relația.

Din păcate, Bogdan a descoperit că soția l-a înșelat și cu unul dintre prietenii lui. Acesta a rupt legătura cu amândoi, care au rămas împreună până în ziua de astăzi.

„După ce ne-am întors de la «Insula Iubirii», am stat vreo două luni, după care ne-am împăcat și am avut nunta. Dar după șase luni de la nuntă m-a înșelat cu un tip din București.

Eu am descoperit (n.r. – infidelitatea) cu ajutorul unei prietene de-ale ei, care mi-a sugerat să mă uit în telefonul ei. Așa am descoperit că avea un bilet de avion pentru a pleca în București.

(…) După aceea ne-am despărțit și nu a vrut să divorțăm la notar timp de un an. Am stat căsătoriți în tot acest timp, după care ne-am regăsit și ne-am împăcat. Cred că am făcut-o (n.r. – ne-am împăcat) din singurătate și din prostia mea.

După aceea m-a înșelat, din nou, cu un prieten de-ai mei și acolo s-a terminat. De atunci, pentru mine Hannelore nu mai există, și nici el. Deci, persoana cu care ea este acum împreună a fost prietenul meu”, a declarat Bogdan Ionescu pentru .

Relația cu l-a marcat profund pe Bogdan, care nu a mai avut încredere în femei după divorț, întrucât fosta soție l-a dezamăgit.

Ce face Bogdan Ionescu în prezent

Bogdan Ionescu a avut câteva relații după divorțul de fosta soție și a învățat să fie fericit de unul singur. Acesta are de gând să-și refacă viața cu altă femeie, la un moment dat.

„Am avut câteva relații în ultimii trei ani, dar nimic care să se materializeze în ceva mai mult. Dar sunt împlinit și sunt fericit cu mine.

Și cred că asta e cel mai important, să găsim fericirea în noi și apoi să o împărtășim cu altă persoană. Aș vrea să mă recăsătoresc, dacă găsesc persoana potrivită”, a mai spus Bogdan Ionescu pentru sursa citată.

Bogdan lucrează în industria HoReCa, fiind organizator de evenimente. „Nu mai am firma de tractări, nu mai am absolut nimic din ce aveam în trecut.

Mă simt foarte bine cu ceea ce fac. E fix ceea ce-mi doream, dar mi-a luat ceva timp să descopăr ceea ce-mi place”, a mai spus Bogdan Ionescu.