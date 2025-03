Bogdan Lobonț a prefațat derby-ul Dinamo – FCSB și a ajuns la o concluzie: ”Are prima șansă”

le-a lăudat pe pentru rezultatele pe care le-au obținut în actualul sezon. Fostul mare portar al naționalei României (86 de selecții) a fost impresionat atât de parcursul european al roș-albaștrilor, cât și de progresul din campionat al ”câinilor roșii”.

Bogdan Lobonț a prefațat derby-ul Dinamo – FCSB

Lobonț se așteaptă la un derby interesant între cele două rivale bucureștene. , este programat să se desfășoare duminică, pe 30 martie, de la 20:30. ”Pisica” o vede pe campioana en-titre cu prima șansă în lupta pentru titlu.

”Se anunță interesant. La ceea ce am urmărit, cred că FCSB are cel mai echilibrat lot în ceea ce privește vârsta și experiența pe compartimente. Dinamo vine tare din spate, cu entuziasm.

Un plus mare îl are efortul pe care l-a făcut Andrei Nicolescu în ultimul an și jumătate la club. A întâlnit dificultăți majore. E un lucru de apreciat ce a făcut el acolo.

FCSB are ceva probleme din punctul de vedere al accidentărilor, dar e un lucru normal, ținând cont de numărul de partide jucate în acest moment. Chapeau! Bravo, felicitări pentru ceea ce au făcut în Europa. Înseamnă că se lucrează bine în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea jucătorilor, transferurile făcute.

Au fost foarte focusați și au făcut foarte bine mișcările pe care le-au făcut, iar rezultatele lor nu sunt întâmplătoare, la fel cum nici cele ale lui Dinamo nu sunt întâmplătoare. Ca să mă întorc la întrebare, cred că va fi un meci interesant. Abia aștept să-l urmăresc.

Lobonț: ”Cred că FCSB are prima șansă”

Toate cele șase echipe au șanse reale să câștige campionatul. Diferența e mică între prima și ultima. Sunt mai mulți factori care influențează câștigarea campionatului în acest sezon. Cred că FCSB are prima șansă”, a declarat Bogdan Lobonț, conform .