Bogdan Lobonț, convocat la meciul legendelor Ajax – Barcelona! Nume stelare pe listă

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Ajax Amsterdam organizează un meci demonstrativ în onoarea lui Johan Cruyff, pentru a comemora 10 ani de la moartea acestuia. În Johan Cruyff Legacy Match se vor întâlni legendele lui Ajax Amsterdam cu cele ale Barcelonei, iar din lot va face parte și Bogdan Lobonț. Meciul a fost programat pe 15 noiembrie la ora 15:30 și va fi transmis în direct de o televiziune locală din Olanda.

Data nu a fost aleasă la întâmplare. , după care avea să devină o legendă a Barcelonei. Partida va avea caracter caritabil, iar banii obținuți din vânzarea de bilete vor fi donați Johan Cruyff Foundation, care susține proiecte sportive pentru copii.

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Ce legende vor juca pentru Ajax? Până acum, cei de la Ajax Amsterdam au publicat o listă actualizată cu 21 de foști fotbaliști, cu mențiunea că vor fi anunțate și alte nume. Pe listă se află, alături de Bogdan Lobonț, fotbaliști ca Ronald de Boer, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Edwin van der Sar, Klaas-Jan Huntelaar, Jan Vertonghen, Ryan Babel, Shota Arveladze, Mido, Aron Winter, Richard Witschge, Urby Emanuelson, Siem de Jong, Simon Tahamata, Dani, Vurnon Anita și Hedwiges Maduro.

De menționat că există mulți jucători care au evoluat pentru ambele echipe, atât pentru Ajax, cât și pentru Barcelona, astfel că echipele oficiale vor fi anunțate atunci când loturile vor fi definitivate și toți invitații vor anunța dacă participă, sau nu.

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Bogdan Lobonț a câștigat două campionat cu Ajax Amsterdam și a rămas în istoria clubului olandez

Bogdan Lobonț a evoluat pentru Ajax Amsterdam în perioada 2000–2006, timp în care a bifat 49 de apariții în campionatul Olandei și alte 14 în Liga Campionilor. Fostul portar al naționalei României a câștigat alături de Ajax două titluri de campion, în 2002 și 2004, precum și Cupa și Supercupa Olandei, ambele în 2002.

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Johan Cruyff este considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie și a evoluat pentru Ajax în perioadele 1964–1973 și 1981–1983. Câștigător de trei ori consecutiv cu Ajax a Cupei Campionilor Europeni între 1971 și 1973, Cruyff a primit trei Baloane de Aur în 1971, 1973 și 1974. A ajuns ulterior la Barcelona și a scris istorie atât ca jucător, cât și ca antrenor. Cryuff a murit la doar 68 de ani pe 24 martie 2016.