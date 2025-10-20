Sport

Bogdan Lobonț, dat afară de la Olimpia Satu Mare! Ultimul eșec al lanternei din Liga 2 i-a fost fatal fostului internațional

Aventura lui Bogdan Lobonț la Olimpia Satu Mare a durat doar 10 luni. Fostul internațional a fost dat afară după un nou eșec usturător suferit de formația nou promovată în Liga 2.
Traian Terzian
20.10.2025 | 19:54
Olimpia Satu Mare s-a despărțit de directorul tehnic Bogdan Lobonț. Sursă foto: Zoltan Pal/SPORT PICTURES
Deși a avut o contribuție importantă în promovarea celor de la Olimpia Satu Mare în eșalonul secund al fotbalului românesc, Bogdan Lobonț a fost demis din cauza rezultatelor modeste din acest sezon.

Olimpia Satu Mare s-a despărțit de Bogdan Lobonț

Clubul Olimpia Satu Mare, aflat pe ultimul loc în Liga 2 cu doar 4 puncte acumulate în primele 10 etape, a anunțat după înfrângerea cu AFC Câmpulung Muscel, scor 0-3, despărțirea de directorul tehnic Bogdan Lobonț, cel care în ultimele săptămâni a îndeplinit și rolul de antrenor.

”Clubul CSM Olimpia și directorul tehnic Bogdan Lobonț au ajuns la un acord privind încetarea amiabilă a colaborării. Venit la Satu Mare în ianuarie 2025, Bogdan Lobonț a avut un rol cheie în promovarea echipei de fotbal a clubului în Liga 2 Casa Pariurilor.

Îi mulțumim, pe această cale, pentru dedicarea și seriozitatea cu care și-a desfășurat mereu activitatea și îi dorim mult succes în continuare! În perioada următoare, pregătirea tehnică va fi asigurată de Ritli Zoltan – antrenor principal, Botoș Piri – antrenor secund și Csorvasi Tamas- antrenor cu portarii”, se arată pe pagina de Facebook a grupării sătmărene.

Bogdan Lobonț a fost adus la începutul anului la Olimpia Satu Mare

Aventura lui Bogdan Lobonț la Olimpia Satu Mare a durat 10 luni. La începutul acestui an, fostul mare internațional era anunțat cu surle și trâmbițe în funcția de director tehnic al clubului aflat în acel moment în Liga 3.

Supranumit ”Pisica”, fostul portar a pus serios umărul la promovarea formației sătmărene în eșalonul secund. Doar că revenirea în Liga 2 a fost una dură pentru Olimpia, care în 10 etape a înregistrat doar o victorie și un egal și se află pe ultima poziție după 10 runde.

Bogdan Lobonț a refuzat revenirea la Dinamo

După ce a fost antrenor interimar la Rapid în finalul sezonului 2023-2024 și a activat ca secund al lui Neil Lennon în startul stagiunii următoare, Bogdan Lobonț a fost îndepărtat din Giulești la venirea lui Marius Șumudică, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Fostul internațional a fost dorit apoi în funcția de director sportiv la Dinamo, formație pentru care a jucat în trei perioade, însă acesta a refuzat propunerea. ”A fost o discuție cu Lobonț. Deocamdată s-a închis. La acel moment nu s-au concretizat lucrurile, n-am înțeles anumite alegeri ale lui Lobonț”, a declarat Andrei Nicolescu la acel moment.

Traian Terzian
