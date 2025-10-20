Bogdan Lobonț, dat afară de la Olimpia Satu Mare! Ultimul eșec al lanternei din Liga 2 i-a fost fatal fostului internațional

ADVERTISEMENT

Deși a avut o contribuție importantă în promovarea celor de la Olimpia Satu Mare în eșalonul secund al fotbalului românesc, Bogdan Lobonț a fost demis din cauza rezultatelor modeste din acest sezon.

Clubul Olimpia Satu Mare, aflat pe ultimul loc în Liga 2 cu doar 4 puncte acumulate în primele 10 etape, a anunțat după înfrângerea cu AFC Câmpulung Muscel, scor 0-3, despărțirea de directorul tehnic Bogdan Lobonț, cel care în ultimele săptămâni a îndeplinit și rolul de antrenor.

”Clubul CSM Olimpia și directorul tehnic Bogdan Lobonț au ajuns la un acord privind încetarea amiabilă a colaborării. Venit la Satu Mare în ianuarie 2025, Bogdan Lobonț a avut un rol cheie în promovarea echipei de fotbal a clubului în Liga 2 Casa Pariurilor.

Îi mulțumim, pe această cale, pentru dedicarea și seriozitatea cu care și-a desfășurat mereu activitatea și îi dorim mult succes în continuare! În perioada următoare, pregătirea tehnică va fi asigurată de Ritli Zoltan – antrenor principal, Botoș Piri – antrenor secund și Csorvasi Tamas- antrenor cu portarii”, se arată pe pagina de Facebook a grupării sătmărene.

Bogdan Lobonț a fost adus la începutul anului la Olimpia Satu Mare

Aventura lui Bogdan Lobonț la Olimpia Satu Mare a durat 10 luni. La începutul acestui an, fostul mare internațional era al clubului aflat în acel moment în Liga 3.

Supranumit ”Pisica”, fostul portar a pus serios umărul la promovarea formației sătmărene în eșalonul secund. Doar că revenirea în Liga 2 a fost una dură pentru Olimpia, care în 10 etape a înregistrat doar o victorie și un egal și se află pe ultima poziție după 10 runde.

Bogdan Lobonț a refuzat revenirea la Dinamo

După ce a fost antrenor interimar la Rapid în finalul sezonului 2023-2024 și a activat ca secund al lui Neil Lennon în startul stagiunii următoare, Bogdan Lobonț , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Fostul internațional , formație pentru care a jucat în trei perioade, însă acesta a refuzat propunerea. ”A fost o discuție cu Lobonț. Deocamdată s-a închis. La acel moment nu s-au concretizat lucrurile, n-am înțeles anumite alegeri ale lui Lobonț”, a declarat Andrei Nicolescu la acel moment.