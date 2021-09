Bogdan Lobonț, fericit după România U20 – Portugalia U20: „Îmi continui visul!”

Tehnicianul se bucură pentru victorie și spune că meritul le aparține antrenorilor care i-au pregătit bine pe jucători, el și staff-ul său spunându-le doar câteva planuri tactice înainte de meci, dar și motivându-i pentru a obține victoria.

Bogdan Lobonț spune că își trăiește visul și vrea să facă performanță pe banca tehnică a naționalei U20 a României.

Bogdan Lobonț, fericit după debutul pe banca tehnică a României U20

după debutul său pe banca tehnică a României U20, „tricolorii” reușind să învingă naționala Portugaliei U20, scor 2-1: „Băieții trebuie felicitați, toate laudele trebuie să se îndrepte spre ei.

Noi le-am dat doar câteva idei, ei s-au prezentat foarte bine. Jucătorii s-au văzut pentru prima dată, mai puțin cei de la Farul care se cunosc bine”.

„Ei au un talent extraordinar și niște calități impresionante, pe asta trebuie să marșeze ei. Ei sunt ca un burete, e o plăcere să ai asemenea jucători la dispoziție și e meritul celor care i-au antrenat.

Nu sunt niște puști, sunt jucători care sunt la primele echipe, fac parte din loturile primei echipe, nu-i consider puști. Nici nu ne așteptăm de la ei să facă ce fac jucătorii consacrați, dar au un viitor bun înainte”, a mai spus Bogdan Lobonț la finalul meciului.

„E o continuare a visului meu!”

și spune că își continuă visul pe care l-a avut de când s-a apucat de fotbal, și anume acela de a reprezenta cu mândrie echipa națională, lucru pe care l-a făcut din postura de jucător și pe care îl face acum ca selecționer:

„E o continuare a visului pe care l-am avut de când m-am apucat de fotbal. Am visat să ajung la echipa națională, am ajuns și acum am ajuns să antrenez, deci îmi continui visul frumos”.

„Noi trebuie să avem încredere în echipa națională, e singura echipă pe care o iubește toată țara, iar jucătorii trebuie să întoarcă dragostea fanilor.

Le ținem și noi pumnii băieților și toate gândurile noastre se îndreaptă spre reușita lor”, a mai spus Bogdan Lobonț la finalul meciului.