Bogdan Lobonț, impresionat de „noua” Dinamo: „Au trecut la nivelul următor”. Ce spune despre liderul SuperLigii

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Bogdan Lobonț urmărește cu atenție campionatul românesc și este impresionat de Dinamo. „Câinii roșii” sunt pe primul loc în clasament după un start de sezon impresionant. Fostul portar crede că Dinamo a trecut deja peste perioada insolvenței și a problemelor financiare, astfel că pentru dinamoviști vor urma vremuri glorioase.

Bogdan Lobonț este impresionat de forma arătată de Dinamo București

Desigur, un rol important în reconstrucția clubului Dinamo l-a avut și antrenorul Zeljko Kopic, plecat în această vară în Polonia, pentru a se lupta pentru salvarea de la retrogradare. , care are o medie de 2,30 puncte pe meci, așadar o statistică la fel de impresionantă.

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Bogdan Lobonț a remarcat îmbunătățirea jocului dinamoviștilor, astfel că Dinamo are toate șansele în acest sezon să obțină un trofeu. Desigur, campionatul este la început, iar echipe ca Universitatea Craiova, Rapid sau FCSB trebuie să fie luate mereu în considerare pentru primele locuri.

„Nu cred că și-au schimbat strategia. Și-au updatat-o. Au trecut la nivelul următor. Și ce a făcut Kopic înainte a pus o cărămidă importantă la ce înseamnă Dinamo astăzi. Doar au trecut la următorul nivel. Desigur, joacă diferit față de ce jucau cu Kopic”, a declarat Lobonț la

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Dinamo este lider în Superliga, la două puncte peste rivala Rapid București

, pe teren propriu. Partida din etapa a 10-a este programată duminică, 20 septembrie, de la ora 20:30. Dinamo este lider în Superliga, cu 20 de puncte, două peste rivala Rapid București.

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Înainte de această etapă, fanii dinamoviști au primit o veste bună chiar din partea președintelui Andrei Nicolescu. Acesta a transmis că nu există șanse ca vedeta Karamoko să plece gratis la final de sezon, în ciuda faptului că îi expiră contractul.

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„E o opțiune de prelungire automată a contractului. Putem să prelungim încă un an. Cu siguranță vom activa opțiunea. E un jucător important, de care avem nevoie. Nu știu dacă-și dorea să plece în Rusia. Noi eram dispuși să-l dăm, dar doar la un anumit preț”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.