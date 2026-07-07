Bogdan Lobonț, încredere totală în portarii români: „Pot face pasul spre primele 5 campionate”. Ce spune despre transferul lui Radu Drăgușin la fosta sa echipă, Fiorentina

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Mai multe personalități importante din familia Rapidului au fost prezente la pe care fotbaliștii le vor purta în noul sezon. Printre acestea s-a numărat și Bogdan Lobonț, care a vorbit despre portarii români, situația de la Rapid, transferul lui Drăgușin la Fiorentina, fosta sa echipă, dar și despre Campionatul Mondial.

Ce spune Bogdan Lobonț despre portarii momentului din România

Echipa națională a României nu a dus niciodată lipsă de portari buni. Fie că a fost vorba de Bogdan Stelea, Florin Prunea, Bogdan Lobonț, Ciprian Tătărușanu, Costel Pantilimon sau Florin Niță, „tricolorii” au fost mereu „blindați” pe această poziție.

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Nici în prezent Gică Hagi nu se poate plânge, întrucât îi are la dispoziție pe Ionuț Radu, Ștefan Târnovanu, Otto Hindrich, Răzvan Sava, Marian Aioani sau Horațiu Moldovan, însă doar primul dintre ei evoluează în primele cinci campionate. „Pisică” crede că mai mulți portari români au calitate pentru a ajunge în primele cinci campionate ale lumii, însă au nevoie de o pregătire ca la carte: „Avem profile interesante de portari români, care pot face pasul mai departe, nu doar spre Serie A, ci spre toate cele cinci mari campionate din Europa. Contează cine îi pregătește din toate punctele de vedere pentru a putea face acest pas”, a declarat Bogdan Lobonț

Cum vede Bogdan Lobonț noul capitol de la Rapid, cu Daniel Pancu pe banca tehnică

Bogdan Lobonț a fost, pentru o scurtă perioadă, antrenor interimar la Rapid. El a preluat echipa în play-off după ce Cristiano Bergodi a părăsit formația din Giulești în sezonul 2023/2024, însă în următorul sezon a devenit secundul lui Neil Lennon, pentru puținele etape pe care nord-irlandezul le-a petrecut în Giulești.

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După trei sezoane în care giuleștenii au dezamăgit în play-off, Bogdan Lobonț crede că acum Rapidul are toate ingredientele pentru a avea succes și a obține măcar o calificare în cupele europene: „Încet, încet… începe campionatul. Primul meci pe 17. Cred că o să fie un sezon interesant și cu siguranță toate echipele sunt mult mai pregătite decât sezonul precedent. Vreau să văd un fotbal spectacol, cu atât mai mult în ceea ce privește fosta mea echipă, Rapid. Daniel Pancu va avea ceva diferit față de celelalte sezoane. Toată suflarea rapidistă se așteaptă la rezultate mult mai bune decât în sezonul precedent.

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Așteptăm primele meciuri să vedem ce aduce Daniel. El are un pedigree de rapidist, se identifică cu Rapid, a evoluat pentru Rapid în România, deci are toate ingredientele la dispoziție pentru a putea face rezultate bune. Îi țin pumnii, pentru că vreau să se întâmple acest lucru”, a mai spus Bogdan Lobonț în cadrul evenimentului.

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Bogdan Lobonț a analizat transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina, una dintre fostele sale echipe

De-a lungul carierei, Bogdan Lobonț a evoluat în străinătate la echipe precum Ajax, AS Roma, dar și Fiorentina, pentru o scurtă perioadă. Radu Drăgușin, unul dintre cei mai importanți fotbaliști români din prezent,

Fostul portar internațional este de părere că stilul italian este mult mai potrivit pentru stoperul în vârstă de 24 de ani și că, deși pare un pas în spate, această mutare are mult mai multe beneficii decât lucruri negative: „M-a surprins pe loc transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina, dar cred că este clubul perfect pentru el. Dacă este să vorbim despre beneficiile pe care le are această mutare, cred că sunt mai multe decât cele negative. La Tottenham nu prea a avut minute, iar el cred că este mai bun în fotbalul italian. A jucat la Juventus U23, la Sampdoria, la Genoa… campionatul îl cunoaște. Cred că i se potrivește mai mult Serie A decât Premier League”, a fost opinia fostului portar.

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Cu cine ține Bogdan Lobonț la Campionatul Mondial

Deși nu a evoluat în La Liga, favorita lui Bogdan Lobonț de la Campionatul Mondial este Spania. Selecționata lui Luis de la Fuente va avea o misiune dificilă în optimi, acolo unde va întâlni Portugalia lui Cristiano Ronaldo.

„Dacă e să ne uităm la rezultate, fără a privi partidele în totalitate, le putem considera surprize. Dacă ne uităm pe ceea ce s-a jucat în teren, nu cred că putem să vorbim despre surprize. Practic, a fost vorba despre realitatea din teren. Va fi dificil următorul meci al Spaniei, dar eu cred că va merge mai departe”, a explicat Lobonț.