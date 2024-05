Bogdan Lobonț, întrebat despre întâlnirea dintre Dan Șucu și Marius Șumudică! Ce răspuns a avut tehnicianul

Rapid va juca pe terenul lui CFR Cluj, duminică, 5 mai, de la 21:30. Giuleștenii speră să obțină prima victorie din această ediție a play-off-ului în partida din etapa cu numărul 8.

Mariuș Șumudică, întâlnire cu Dan Șucu

După rezultatele slabe obținute de Rapid în ultimele meciuri, a început să se vorbească tot mai mult despre posibilul înlocuitor al lui Bogdan Lobonț pentru postul de antrenor principal.

Așa cum a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK, , acționarul majoritar al Rapidului, și așteaptă să vadă ce decizie va lua omul de afaceri în zilele următoare.

Bogdan Lobonț, înainte de Rapid – CFR Cluj: ”Nu m-a deranjat întâlnirea dintre Marius Șumudică și Dan Șucu”

Întrebat despre întâlnirea dintre Dan Șucu și Marius Șumudică, Bogdan Lobonț, actualul tehnician al formației giuleștene, nu s-a declarat deranjat și a spus că el face tot ce este posibil pentru ca Rapid să obțină punctele dorite.

”Nu m-a deranjat. Nu. De ce? Pentru că nu m-a deranjat. Am spus de la prima conferință că nu am nicio presiune. Știu cine sunt, ce pot să fac și nu am nicio presiune.

Să fie clar că Bogdan Lobonț și staff-ul lui fac maximum din cunoștințele pe care le au. Când faci maximum, nu ai cum să ieși cu imaginea afectată”, a declarat Bogdan Lobonț.

Menajat Bogdan Lobonț de Dan Șucu? Ce părere are tehnicianul

Totodată, ”Pisica” a vorbit și despre în urmă cu două zile și nu consideră că patronul giuleștenilor l-a menajat.

”Cum adică Bogdan Lobonț a ieșit impecabil din comunicat? Cred că mesajul lui a fost foarte clar, pentru toată lumea. Inclusiv pentru Bogdan Lobonț. Eu nu vreau să-mi exprim opinia.

Pentru mine e clar. Am opinie, dar o țin pentru mine”, a mai declarat Bogdan Lobonț, înainte de CFR Cluj Rapid.