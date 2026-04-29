Bogdan Lobonț, la un pas de Dinamo: „Acum sunt mult mai pregătit”

Bogdan Lobonț (48 de ani) și-a petrecut o bună parte a carierei la Dinamo. Prima dată el a fost împrumutat de la Ajax, iar în 2007 s-a transferat definitiv după experiența la Fiorentina. După trei ani petrecuți în Ștefan cel Mare, fostul portar s-a transferat la AS Roma, unde și-a petrecut restul carierei. „Pisică” a recunoscut că recent a purtat discuții cu Andrei Nicolescu pentru postul de director sportiv.

Bogdan Lobonț, discuții cu Andrei Nicolescu. De ce nu a ajuns la Dinamo

Bogdan Lobonț nu a mai antrenat nicio echipă din luna octombrie, iar în acest moment nu ar spune nu unei experiențe în zona de conducere a unui club. El a recunoscut că a avut discuții în acest sens chiar cu Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo București, însă la acel moment nu s-a simțit pregătit de această responsabilitate.

„Într-adevăr, a existat o discuție cu Andrei Nicolescu. În continuare vorbim, dar în acest moment nu vorbim despre o intrare a mea la Dinamo. Da, discuția a fost, nu o neg, nu am niciun interes. Pur și simplu, în acel moment când am discutat nu a fost momentul potrivit ca eu să mă alătur lor, proiectului Dinamo. De ce? În acel moment am considerat că nu eram pregătit pentru acel pas. Cu siguranță acum sunt mult mai pregătit”, a declarat Bogdan Lobonț, conform

Lobonț nu a reușit ca antrenor. Care au fost experiențele sale pe banca tehnică

Bogdan Lobonț a început pe banca celor de la U Cluj, în ligile inferioare, după care a fost secundul lui Cosmin Contra la echipa națională. Ulterior, el a preluat România U20, cu care a reușit o medie de doar 1,13 puncte în 8 meciuri și a suferit câteva înfrângeri uluitoare (0-5 contra Elveției, 0-7 contra Italiei, 0-4 contra Germaniei, 1-6 contra Angliei).

După această experiență eșuată, el a devenit antrenor de portari la Rapid, În cele cinci partide, el a reușit o victorie și un egal. În următorul sezon, el a rămas secundul lui Neil Lennon, iar după plecarea nord-irlandezului a mers la CSM Olimpia Satu Mare. Lobonț a reușit să promoveze cu formația din Liga a III-a,