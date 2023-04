Bogdan Lobonț, noi dezvăluiri despre Nicolae Mitea și Zlatan Ibrahimovic: „Ştiu cât suferă Nicky”

, însă fostul mare portar al lui Ajax nu l-a uitat nici pe Nicolae Mitea, unul dintre cei mai talentați jucători români de după Revoluție.

Bogdan Lobonț, relație apropiată cu Zlatan Ibrahimovic și Nicolae Mitea: „Când am avut nevoie de ceva am apelat la el”

despre relația cu Zlatan Ibrahimovic, starul lui AC Milan: „Sunt multe poveşti cu Ibrahimovic. Mie nu mi-a dat niciuna după ceafă, dar avea felul lui de a discuta cu persoanele cu care interacţiona. Un băiat extraordinar. Am vorbit cu el, dar acum ceva timp. Nu vorbim foarte des, dar când am avut nevoie de ceva am apelat la el”.

ADVERTISEMENT

Nicolae Mitea a avut însă un destin aproape tragic, iar Bogdan Lobonț vorbește cu regret despre prietenul său: „Nu mai ştiu nici eu nimic de Nicky. N-am mai vorbit de foarte mult timp. A stat la mine în casă. Am vorbit foarte mult despre el în ultima vreme şi nu vreau să-l răscolesc pe el. Ştiu cât suferă că a fost acolo sus şi acum cu siguranţă nu mai este unde a fost”.

Fostul mare portar și-a adus aminte și cum îl motiva pe Edin Dzeko: „Băieţii mă ascultau. Vocea mea era importantă. Nu eram aşa vocal. Când vorbeam, băieţii mă ascultau. Am ajutat foarte mult. Am avut, între ghilimele, luptele mele cu Edin Dzeko când făceam 10 contra 0. 0 era portarul. Ceea ce îi spuneam lui: ‘Edin, dacă nu reuşeşti să-mi dai mie gol, eu fiind al treilea portar la AS Roma, cum crezi că o să-i dai duminică gol ăluia din Serie A, care e şi mai tânăr decât mine’. Mă jucam cu ei”, s-a amuzat Bogdan Lobonț, într-un interviu pentru .

ADVERTISEMENT

Bogdan Lobonț și Cristi Chivu își spuneau unul altuia ‘Hagi’

Bogdan Lobonț a mai povestit un episod savuros cu Cristi Chivu: „De la U21 (n.r.: ne spuneam aşa). Mass-media îi spunea lui Luţu ‘Hagi’. Şi când ne vedeam la naţionala de tineret ne ziceam ‘Hagi’ în sus, ‘Hagi’ în jos. Ne-au luat la naţionala mare. Şi tot aşa, ‘Hagi, unde stăm?’.

Gică Hagi era pe scări. A venit şi l-a întrebat, ‘Cristi, iar stăm împreună?’. El ‘Nu, Gică, stau cu Bogdan’. A venit şi mi-a zis: ‘De azi am terminat cu ‘Hagi’. Mai încolo, când ne vedeam la Giovanni ne luau să povestim cum ne spuneam ‘Hagi’. De atunci am decis să ne zicem ‘Gigi’”.

ADVERTISEMENT

Antrenorul a fost sincer și a explicat când de greu i-a fost să se acomodeze la Ajax după ce s-a transferat de la Dinamo: „A fost dificil să ajung la Amsterdam. Mi-a fost dificil când am plecat de la Hunedoara aici, la Bucureşti. În primul rând mi se spunea că sunt de la ţară. Am avut norocul să îi am pe Iencsi, pe Pancu, pe Maier. După aia a venit Bundea. Mi-a fost dificil.

Bogdan Lobonț s-a adaptat greu la Ajax Amsterdam: „Engleză nu știam olandeză nu știam”

Fostul mare internațional român a fost sincer și a povestit cât de greu i-a fost la început în Olanda: „Când am ajuns la Amsterdam mi-a fost extrem de dificil, nu ştiam limba. Prima ieşire pe care am avut-o în oraş, era ziua liberă, mi-am scris pe un post-it adresa şi mi-am lipit-o pe piept. Engleză nu ştiam, olandeză nu ştiam. Peste drum era o secţie de poliţie şi i-am zis ‘Please taxi’. I-am dat poliţistului adresa, pe urmă taximetristului. La întoarcere la fel.

ADVERTISEMENT

Mă considerau un jucător important în România. Acolo am ajuns (n.r.: la Ajax), eram unul ca şi ceilalţi. La început erau persoane care erau atente, mă luau de mână, hai la bancă să deschidem cont”.

ADVERTISEMENT

Chivu a avut însă grijă să îl integreze cât mai repede în echipă: „Cristi m-a luat (n.r.: sub aripa lui), era deja acolo, eu am venit în martie, el era din august, cu un an înainte. Lui i-a fost cu siguranţă mult mai greu. A plecat şi într-un moment foarte greu pentru el, la puţin timp după ce şi-a pierdut tatăl. Discutam cu el şi îmi spunea: ‘Dacă ţie ţi-e dificil că mă ai pe mine lângă tine, gândeşte-te cum mi-a fost mie’.

Bogdan Lobonț a povestit şi cum a crezut că i-au spart camera de hotel. De fapt, îl mutaseră la apartament: „I-am zis lui Cristi: ‘Băi, mi-au spart camera, nu mai am nimic’. ‘Sun-o pe Priscilla’, era persoana care se ocupa de jucătorii noi-veniţi. ‘Da, mă, stai acolo că vine să te ia, ţi-au luat apartament, n-a avut timp să-ţi spună’. De asta zicea Cristi că el a stat în hotel luni bune”.