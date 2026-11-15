Sport

Bogdan Lobonț, protagonist într-un meci legendar cu 11 goluri și peste 50.000 de spectatori în tribune! Video

Bogdan Mariș
15.11.2026 | 20:15
Bogdan Lobont protagonist intrun meci legendar cu 11 goluri si peste 50000 de spectatori in tribune Video
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Bogdan Lobonț (48 de ani) a evoluat în meciul legendelor Ajax - Barcelona 4-7. FOTO: ajax.nl / colaj FANATIK
Bogdan Lobonț l-a înlocuit pe Edwin van der Sar în meciul legendelor Ajax - Barcelona. Partida s-a disputat pe Johan Cruyff Arena cu peste 50.000 de fani în tribune.
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Bogdan Lobonț (48 de ani) a intrat pe teren în repriza secundă a meciului legendelor dintre Ajax și Barcelona, disputat pe Johan Cruyff Arena cu peste 50.000 de suporteri în tribune. Portarul român l-a înlocuit pe Edwin van der Sar și a primit două goluri, scorul final fiind 7-4 pentru gruparea blaugrana. „Pisica” a surprins imaginile de pe gazon după ultimul fluier.

Bogdan Lobonț, pe gazon în meciul legendelor Ajax – Barcelona 4-7

Meciul dintre legendele lui Ajax și cele ale Barcelonei a fost dedicat lui Johan Cruyff, personaj care a avut un impact uriaș la ambele cluburi, atât din postura de fotbalist, cât și ca antrenor. Cei peste 50.000 de fani prezenți pe stadionul din Amsterdam au avut parte de un duel spectaculos.

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Patrick Kluivert a deschis scorul pentru Ajax, însă Barcelona a punctat de patru ori mai apoi, Aleix Vidal, Roger Garcia, Javier Saviola și Nolito fiind cei care l-au învins pe Edwin van der Sar. Klaas-Jan Huntelaar a redus din diferență, iar apoi Nolito a realizat „dubla”, însă fostul atacant al lui Schalke a punctat din nou, stabilind scorul pauzei, 3-5.

Siem de Jong a adus-o pe Ajax la un singur gol, dar Barcelona s-a distanțat din nou, Saviola și Cristian Tello marcând în poarta lui Bogdan Lobonț, intrat în locul lui Edwin van der Sar în partea secundă. În loturile celor două formații s-au aflat foarte multe nume uriașe, unii dintre fotbaliști jucând pentru ambele echipe pe parcursul meciului.

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  • Ajax: Edwin van der Sar, Bogdan Lobonț, Aron Winter, Ryan Babel, Rafael van der Vaart, Ricardo van Rhijn, Siem de Jong, Dani, Eyong Enoh, Shota Arveladze, Klaas-Jan Huntelaar, Rob Witschge, Lasse Schone, Jan Vertonghen, Marko Pantelic, Wesley Sneijder, Mido, Simon Tahamata, Vurnon Anita, Hedwiges Maduro, Derk Boerrigter și Urby Emanuelson.
  • Barcelona: Jesus Angoy, Ruud Hesp, Aleix Vidal, Marc Valiente, Martin Montoya, Sergi Barjuan, Eric Abidal, Roger Garcia, Roberto Trashorras, Bojan Krkic, Javier Saviola, Ludovic Giuly, Cristian Tello și Nolito.
  • Au jucat pentru ambele echipe: Frank de Boer, Ronald de Boer, Patrick Kluivert, Jari Litmanen, Richard Witschge

Bogdan Lobonț a făcut spectacol pe teren după finalul meciului

După finalul meciului, o persoană care se ocupă de social media la clubul din Amsterdam i-a oferit telefonul lui Bogdan Lobonț, iar portarul român s-a filmat pe gazon alături de coechipierii din echipa legendelor lui Ajax. Fostul internațional român a scos în evidență și atmosfera extraordinară de pe Johan Cruyff Arena, peste 50.000 de persoane fiind prezente pe stadion la meciul legendelor. Bogdan Lobonț a evoluat pentru Ajax în perioada 2000-2006, cucerind un titlu de campion și 3 Supercupe.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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