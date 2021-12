Bogdan Lobonț pune tunurile pe toți portarii români: „La noi se apără ca la hochei și la handbal”. Ce spune despre Andrei Vlad

Bogdan Lobonț, , a criticat felul în care se pregătesc portarii români, în special cei care evoluează în Casa Pariurilor Liga 1.

Bogdan Lobonț a identificat greșelile lui Andrei Vlad

„Nu portarii trebuie să studieze metodologia, ci doar antrenorii lui. Hai să vă dau exemplul Andrei Vlad (n.r. – ). El face mai mult sau mai puțin aceleași greșeli pe care le făcea acum cinci ani!

Când ești antrenor la o echipă de fotbal trebuie să știi metodologia. Un jucător face greșeli pentru că fotbalul e un joc de greșeală. Cine greșește mai puțin câștigă, nu există perfect în fotbal.

În sectorul portarilor, unde ai doar 4-5 elemente cu care lucrezi zi de zi, trebuie să fii capabil să le corectezi greșelile pe care le fac”, a declarat Bogdan Lobonț la la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, realizată de Ovidiu Ioanițoaia la .

După care, selecționerul naționalei U20 a României a detaliat. „Vă dau alt exemplu, că urmăresc fotbalul românesc de când sunt transmise meciurile la televizor. Toți zic «A apreciat greșit traiectoria», «S-a băgat pe sub minge» sau «A ieșit pe sub minge».

Ca portar trebuie să cunoști traiectoria… De exemplu, mingile care vin din corner covrig. Toți portarii fac jumătate de lună înspre interior și automat se bagă sub minge. Faimoasa semilună se face invers, ca să ai mingea în față, să nu stai sub minge…

Nu doar Vlad greșește, toți greșesc. Eu nu zic că linia metodologică despre care vorbesc eu te face un portar perfect. Te face doar să greșești mai puțin. La portari, e tehnică și tactică, ca la restul jucătorilor”, argumentează fostul portar.

Bogdan Lobonț susține că portarii greșesc deoarece au reflexe formate la fotbal în sală

Bogdan Lobonț a scos în evidență și alte greșeli pe care le fac portarii români. „V-am spus că noi avem doar portari de hochei și de handbal! Ați văzut de o mie de ori mai multe meciuri de fotbal decât mine.

Cum erau înainte portarii când făceau o ieșire la blocaj în picioarele atacantului advers? Se mai fac acum? Nu! Acum toți fac faimoasa cruce și se pun ca la hochei sau se duc în spagat ca la handbal!

De ce? Pentru că a fost preluată de la futsal, dar se pierd lucruri importante din vedere. Dimensiunile unei porți la futsal este mai mică, iar la fotbal are 7,32 cu 2,44!

Nimeni nu cunoaște dimensiunile porții și ale careurilor, este ferm convins Bogdan Lobonț

Mă duc mai departe și întrebați toți antrenori de portari din România și toți portarii din România dacă cunosc dimensiunile porților, dimensiunile careului mare și dimensiunile careului mic. Vă spun că nu cunosc!

Faceți un simplu experiment! Cât are careul mare? Să vedeți ce răspunsuri primiți. Toți o să zică 16 metri, iar careul mare are 16,50! Careul mic toți zic că are 6 metri. Greșit, are 5,50!”, exemplifică Lobonț.

Fostul portar al echipelor Rapid și Dinamo a povestit și un moment hazliu. „Făceam dungi cu ghetele pe mijlocul porții. O dungă pe centrul porții și la cele două bare ca să am un reper unde am poarta.

Am fost de curând la Bistrița și alergam pe teren. M-a văzut domnul care se ocupa de teren. Iar prima reacție a fost: «Iooooi, domnul Lobonț! Când știam că Dinamo o să joace aici, îmi spuneam că iar vine ăla de-mi strică terenul!»”, a încheiat el.

Bogdan Lobonța a jucat Corvinul, Rapid, Ajax, Dinamo, Fiorentina și Roma și a avut 86 de selecții la națională

Bogdan Lobonț a început fotbalul în orașul natal, Hunedoara, la juniorii Corvinului, în 1991. După 4 ani a fost promovat la echipa de seniori, iar în sezonul 1997/1998 a fost adus de Mircea Lucescu la Rapid.

După trei ani a plecat la Ajax Amsterdam, unde a stat 6 sezoane, cu mențiunea că în 2001/2002 a fost împrumutat la Dinamo. În sezonul 2006/2007 a apărat poarta Fiorentinei în 17 meciuri, după care a jucat 2 ani la Dinamo.

Finalul carierei la prins la AS Roma, echipă căreia i-a apărat culorile timp de nouă sezoane, între 2009 și 2018. La naționala de seniori a bifat 86 de meciuri, iar după ce s-a retras din activitate a fost, pentru un an antrenorul “U” Cluj. A preluat naționala U20 a României .