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CFR Cluj, datorie imensă către Bogdan Mara, care i-a spus DA lui Gigi Becali: “Avocata mea se ocupă! Sper să pot recupera cât mai mult!”

Bogdan Mara mai are de încasat sume importante de la CFR. Fostul director sportiv al ardelenilor speră ca avocata lui să poată recupera cât mai mulți din banii pentru care a muncit la Cluj
Ciprian Păvăleanu
20.09.2026 | 07:30
CFR Cluj datorie imensa catre Bogdan Mara care ia spus DA lui Gigi Becali Avocata mea se ocupa Sper sa pot recupera cat mai mult
EXCLUSIV FANATIK
Bogdan Mara are de recuperat o sumă importantă de la CFR Cluj. Foto: Colaj FANATIK
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Bogdan Mara (48 de ani), fostul director sportiv de la CFR Cluj, s-a despărțit de ardeleni la începutul lunii mai, însă încă mai are de recuperat sume importante de la clubul patronat de Neluțu Varga. Faptul că „feroviarii” au intrat în insolvență i-ar putea pune probleme serioase în procesul de recuperare a banilor.

CFR Cluj, datorii importante la Bogdan Mara

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Bogdan Mara a vorbit printre altele și de CFR Cluj, deși recunoaște că nu mai dorește să o facă nici pozitiv, dar nici negativ. Fostul oficial al ardelenilor a dezvăluit că mai are de recuperat o sumă importantă de la clubul pentru care a activat timp de 8 ani împărțiți în două mandate: 2017-2020 și 2021-2026. Imediat după Universitatea Craiova – FCSB 5-0, Bogdan Mara a răspuns pozitiv unei colaborări cu Gigi Becali la FCSB. 

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„Mai am și eu o sumă veche de încasat, la fel și foști colegi de-ai mei, care au lucrat acolo. Normal că sumele s-au adunat, pentru că la 2-3 luni trebuia să facem anumite sacrificii. S-au adunat anumite sume în timp, pe care vom vedea dacă vom reuși să le recuperăm.

Avocata mea se ocupă de acest lucru. Sper să reușească să recupereze banii pentru care am muncit. Cât se poate, vom vedea. E păcat că s-a ajuns aici. O echipă mare, care an de an era în cupele europene, care avea un traseu și un punctaj foarte bun în cupele europene. Vedem ce înseamnă acest coeficient. Era un club care putea face lucruri frumoase în Europa, dar acum trebuie să se reorganizeze”, a declarat Bogdan Mara la FANATIK SUPERLIGA.

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Bogdan Mara este încântat de colaborarea cu alte cluburi

După despărțirea de CFR Cluj, Bogdan Mara a colaborat cu mai multe cluburi din SuperLiga României. El a intermediat mai multe transferuri din această perioadă de mercato, printre care Muhar și Korenica la FCSB, și a creat legături între impresarii fotbaliștilor și formațiile din campionatul intern.

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„Vreau să mă concentrez la drumul meu. Sunt bucuros că am reușit să colaborez bine și cu alte cluburi… cum ar fi U Cluj, Rapid, Craiova. Ce văd în momentul de față este că s-au adus oameni care știu fotbal și sunt sigur că în anii următori vom avea echipe mai bune și în cupele europene”, a mai spus Bogdan Mara.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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