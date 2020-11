Bogdan Mara, interviu despre infernul COVID de la Astra! A anunțat noul antrenor: ,,El vine!”. Exclusiv

Bogdan Mara a vorbit despre ultimele informații legate de focarul de coronavirus de la Astra Giurgiu și a dezvăluit că doar trei jucători de la echipa mare sunt infectați. În plus, Edi Iordănescu va veni foarte curând la antrenamente și echipa va ieși din această situație dificilă.

FANATIK a stat de vorbă cu directorul sportiv al Astrei Giurgiu, Bogdan Mara, care a povestit în exclusivitate calvarul prin care au trecut jucătorii giurgiuveni în ultimele zile, după ce 14 jucători au fost depistați pozitiv cu coronavirus.

Astfel, meciul cu Dinamo a fost reprogramat, dar nici partida cu Academica Clinceni care trebuia să aibă loc pe 6 noiembrie nu se va mai desfășura la data programată, după ce jucătorii Astrei nu s-au mai antrenat în ultimele patru zile.

Interviu exclusiv FANATIK cu Bogdan Mara, directorul sportiv al Astrei Giurgiu, despre ultimele noutăți de la echipă

Bogdan, ce faceți, v-ați mai liniștit și voi după toată nebunia asta?

-Da, în sfârșit ne-am liniștit! Îți dai seama….

Ai avut dreptate până la urmă cu testele fals pozitive…

-Din fericire, da. Păi am pățit același lucru și cu CFR, aceeași situație am avut-o și din păcate s-a nimerit la fel, să fie 15 pozitivi dintr-o dată…. mi se pare extrem de mult. Mai ales că mulți dintre ei deja au avut și au arătat că au anticorpi, deci era imposibil.

E vorba despre Constantin Dima?

-Cazul lui Dima, mai mulți! Nu e singurul! Cazul lui Lazar, la fel… pentru că ei au mai avut COVID-19. Iar asta a fost o chestie care ne-a făcut să sperăm că va fi bine.

Bogdan Mara, director sportiv Astra Giurgiu: ,,De la echipa mare sunt doar trei jucători infectați, printre care și David Bruno”

Care e situația acum? Care sunt jucătorii infectați?

-De la echipa mare sunt trei jucători infectați: David Bruno, dar ceilalți doi nu știu exact cine sunt. Budescu nu e infectat.

Dani Coman cum se simte?

-Da, are și el. S-a simțit rău câteva zile. A avut simptome destul de grele, dar nu ceva grav. Doar că na, a avut câteva simptome și a trebuit să se izoleze de restul. Eu sunt negativ.

S-a descoperit cum s-au infectat jucătorii?

-Chiar nu știm! Dar sunt trei cazuri până la urmă, nu poate fi vorba de un focar. Chiar nu știu ce să zic, e bine că nu sunt chiar atât de mulți până la urmă. I-am izolat, iar ceilalți s-au separat, am refăcut testele și mâine dimineață refacem testele și la echipa a doua. Să vedem ce o să fie și acolo, pentru că sperăm să nu fie nici acolo atâția infectați ca la prima testare.

Crezi că testele PCR au și ele o limită? Contează și cum sunt recoltate probele? Ce părere ai?

-Chiar nu știu ce să spun, nu pot să înțeleg nici eu cum pot fi atât de multe greșeli sau să spunem erori! Poate a fost o probă contaminată și le-a contaminat pe restul, cum s-a întâmplat la CFR! Eu nu mă pricep la lucrurile astea, dar e o chestie destul de gravă pentru toți: pentru noi, pentru familiile jucătorilor, pentru ei!

Au mers acasă, s-au izolat de familie, credeau că sunt infectați și unii au plecat de acasă la hotel sau în alte părți singuri până s-au clarificat lucrurile și atunci nu pot fi niște chestii ușoare de digerat.

Bogdan Mara: ,,Jucătorii nu s-au antrenat de patru zile și nici mâine probabil nu se vor antrena”

Urmează meciuri importante și sunteți într-o situație dificilă. Când a fost ultimul antrenament la Astra Giurgiu?



Joi dimineață a fost ultimul antrenament și seara am primit rezultatele. Practic echipa nu se antrenează de patru zile și vor conta aceste zile pierdute. Sper să putem să ne antrenăm cu cei care sunt negativi și să primim avizul DSP-ului ca să putem relua pregătirea. Deci nici mâine probabil nu se vor antrena jucătorii…

Conform informațiilor din presă, primele teste s-au făcut la clinica privată a lui Gigi Becali…. Apoi la Ploiești au ieșit negative…

-Da, nu vreau să comentez! Nu pot să vorbesc despre clinica la care au fost făcute… Nu are rost să vorbesc… Am făcut la Ploiești și uite că am avut dreptate. Ne-am retestat și tot acolo o să facă și echipa a doua mâine dimineață o retestare. Urmează săptămâna asta să mai facem cu toții un test, dar așteptăm să mai treacă două-trei zile.

A fost dificil să găsiți o clinică care să poată prelucra atâtea teste?

-Clar nu a fost ușor! Trebuie anumite programări, la orice clinică, mai ales când e vorba de zeci de persoane și de o oră pe alta… să primești rezultatele cât mai repede. Am reușit și noi până la urmă, dar sperăm să nu se mai întâmple niciodată așa ceva.

Bogdan Mara despre oprirea campionatului: ,,Orice e în pericol în perioada asta și nu doar în fotbal!”

Crezi că e în pericol desfășurarea campionatului în ciuda protocolului?

-Orice e în pericol în perioada asta și nu doar în fotbal! Vedem ce se întâmplă în toate domeniile, în toată Europa și în restul lumii… deci nu e o chestie pe care putem noi s-o controlăm. Trebuie doar să avem grijă cât de mult putem și încercăm să respectăm tot ceea ce ni se spune. Asta e foarte important! Dar să ai control total? Nu poate fi vorba… E o chestie mai presus de noi și nu știm ce va fi.

O să încercați să luați măsuri suplimentare sau speciale de acum încolo?

-Normal că încercăm, am vorbit și cu băieții să fie mult mai atenți și ei, unde ies, cu cine se văd și ce fac, pentru că de la o chestie de-asta suferă o echipă întreagă și familiile tuturor apoi! Asta e cel mai grav… Deocamdată asta e tot ce știu și eu, dar zilele următoare vom avea mai multe detalii despre tot ceea ce urmează să facem.

Bogdan Mara a vorbit și despre susținerea lui Ioan Niculae: ,,E important că și el e lângă noi, sperăm acum să mai rezolvăm din probleme”

Patronul Ioan Niculae ce spune? V-a ajutat în ultimele zile?

-Da, și el a rămas surprins… ne-a sprijinit, dar nu poate să facă nici el mai multe. E important că și el e lângă noi, sperăm acum să mai rezolvăm din probleme, avem și jucătorii noi și sperăm ca următorul meci cu Academica Clinceni, să îl putem disputa în condiții normale.

Sunteți optimiști? Puteți redresa situația?

-Cu siguranță, da! Așteptăm acuma să vină și Edi Iordănescu, să intre efectiv alături de băieți pe teren și atunci sigur lucrurile vor arăta mult mai bine! O să se rezolve și situația lui, curând și o să vină la antrenamente! Și atunci întradevăr echipa va arăta altfel! Ținem mereu legătura, discutăm mereu, e normal.

Poate a fost un semn să nu poată participa la antrenamente, mai ales că a născut soția lui și putea să aibă probleme….

Bogdan Mara își pune speranțele în Edi Iordănescu: ,,Curând va veni alături de echipă și atunci sigur lucrurile vor arăta mult mai bine!”

-Da, a încercat să își protejeze familia, să își rezolve anumite probleme personale și foarte curând va veni și va fi alături de echipă efectiv. Ne punem speranțele 100% în Edi Iordănescu!

Meciul cu Clinceni era programat vineri, acum s-ar putea să se schimbe… așteptăm să vedem mâine hotărârea Ligii Profesioniste de Fotbal. Toată lumea a fost afectată și au avut teamă. Să faci un test și să iasă pozitiv, apoi negativ, e o traumă pentru jucători! E foarte ciudat, pentru că nu e chiar o chestie matematică, să ai o rezolvare clară.