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Bogdan Mara, la Dinamo?! Fostul director sportiv de la CFR Cluj, dezvăluiri despre negocierile cu Andrei Nicolescu

După plecarea de la CFR Cluj, Bogdan Mara a fost în discuții pentru a ajunge la Dinamo. Fostul director sportiv din Gruia face dezvăluiri despre negocierile cu Andrei Nicolescu.
Adrian Baciu
20.09.2026 | 10:15
Bogdan Mara la Dinamo Fostul director sportiv de la CFR Cluj dezvaluiri despre negocierile cu Andrei Nicolescu
EXCLUSIV FANATIK
Fostul director sportiv de la CFR Cluj, Bogdan Mara, negocieri cu Andrei Nicolescu pentru a veni la Dinamo. Cum s-au finalizat discuțiile. Sursa foto: colaj Fanatik
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Din luna mai a acestui an, Bogdan Mara (48 de ani) nu mai este director sportiv la CFR Cluj. După plecarea din Gruia, acesta a revenit la o meserie pe care a mai făcut-o, cea de impresar. În direct la FANATIK SUPERLIGA, fostul oficial de club din prima ligă a făcut o serie de dezvăluiri despre negocierile cu Andrei Nicolescu. Cât de aproape a fost acesta de a semna cu Dinamo.

Cât de aproape a fost Bogdan Mara de a merge la Dinamo? Dezvăluiri despre negocierile cu Andrei Nicolescu

În primăvară, Bogdan Mara a anunțat, tot la FANATIK că și-a dat demisia de la CFR Cluj după aproape un deceniu în care a fost alături de formația din Gruia. Multă lume se aștepta ca acesta să rămână în această sferă de activitate și să semneze cu altă echipă de primă ligă. S-a discutat încă din luna mai de posibilitatea ca fostul internațional să ajungă la Dinamo.

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În prezent, într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Bogdan Mara a făcut lumină în ceea ce privește discuțiile pe care le-a avut cu conducerea celor de la Dinamo, în speță Andrei Nicolescu (50 de ani). Aceste contacte au avut loc de-a lungul verii, însă nu s-a concretizat nimic, iar Mara a făcut pasul către altă „meserie”.

„(n.r. Cât de aproape ai fost să mergi la Dinamo?) Au fost mai multe discuții în această vară și cu Andrei (Nicolescu). Dincolo de asta, am o relație foarte bună, colaborăm, discutăm. Au fost anumite discuții și cu el, dar și cu alte cluburi (n.r. FC Argeș, Rapid). Am analizat foarte bine ceea ce vreau, ceea ce pot, unde pot să fac cel mai bine, să-mi pun și amprenta…”, a spus Mara.

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De ce a decis Bogdan Mara să meargă, momentan, pe calea impresariatului

Fostul director sportiv al lui CFR Cluj activează momentan ca impresar. Tot la FANATIK SUPERLIGA, Mara mărturisește că a făcut pasul către această meserie întrucât nu era convins de faptul că, la o echipă de club, avea mână liberă să decidă. „Dacă mergeam la un club în care nu aveam putere de decizie, poate nu era la fel și nu puteam să-mi impun punctul de vedere sau ideile. Și atunci am preferat să pornesc pe drumul ăsta pe care am mai fost și care a fost ok”, a adăugat Mara..

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În următoarea fază, fostul oficial de la CFR Cluj mai are de pus la punct doar re-activarea fostelor sale relații. „Acum doar am nevoie, cum am făcut și în vara aceasta, să-mi reînnoiesc toate relațiile, cunoștințele… Sunt tot plecat, mă întâlnesc cu lumea, pentru că aici (n.r. în meseria de impresar) contează mult această socializare”.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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