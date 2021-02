Bogdan Mara şi Narcis Răducan fac portretul lui Marinos Ouzounidis, antrenorul Craiovei: „Se mulează perfect pe stilul lor!” Exclusiv

Bogdan Mara și Narcis Răducan i-au făcut o caracterizare extrem de interesantă lui Marinos Ouzounidis, noul antrenor al Universității Craiova, pe care l-au întâlnit pe vremea când jucau în Cipru.

FANATIK a stat de vorbă cu Bogdan Mara și Narcis Răducan, doi cunoscători ai fotbalului grec și cipriot, care ne-au oferit niște informații extrem de interesante despre noul antrenor al oltenilor, grecul Marinos Ouzounidis.

Bogdan Mara a vorbit despre perioada în care l-a avut antrenor în Grecia la Iraklis și la Skoda Xanthi, în timp ce Narcis Răducan a dezvăluit cum Ouzounidis i-a luat Cupa Ciprului și a analizat avantajele pe care Universitatea Craiova le va avea cu Marinos Ouzounidis pe bancă.

Bogdan Mara: „Îl cunosc foarte bine pe Marinos Ouzounidis! Era simpatizat de toți”

Bogdan, l-ai avut pe Marinos Ouzounidis antrenor și la Iraklis și la Skoda Xanthi…

– Exact! Eu sincer cred că Universitatea Craiova a făcut o alegere extrem, extrem de bună! Eu îl cunosc foarte bine și am ținut legătura cu el. M-a antrenat la două echipe și la Skoda am plecat împreună. Era un antrenor bun deși era la început, nu avea atâta experiență ca acum!

El în ultimii nouă ani a antrenat echipe bune: AEK Atena, Panathinaikos, APOEL… Nu e de neglijat deloc. A calificat-o pe AEK Atena în grupele Champions League și pe APOEL la fel. Eu l-am apreciat foarte mult și sunt convins că acum e mult mai bun ca atunci.

Craiova a făcut cea mai bună alegere pentru că aveau mare nevoie de un antrenor cu experiența și entuziasmul lui. Sunt convins că din acest moment Craiova va redeveni o echipă care se va bate la titlu până la finalul sezonului! Sincer îl cunosc foarte bine și sunt sigur că va reuși la Craiova și va demonstra în România. Este un antrenor de mare valoare!

„Sunt convins că Ouzounidis se mulează pe stilul Craiovei!”

Sunt mai ofensive echipele antrenate de Marinos?

– Da! Asta e principala caracteristică. Sunt convins că Mihai Rotaru care știu că studiază foarte mult jucătorii și antrenorii înainte să îi aducă la echipă și-a dat seama că Ouzounidis e un antrenor care se mulează pe stilul Craiovei, un antrenor care promovează un fotbal frumos și un tehnician care este foarte apropiat de jucători și de cei din jurul lui. În același timp e un antrenor cu personalitate și știe să se impună.

Cum a fost la Iraklis și la Skoda cu el pe bancă?

– A fost o perioadă foarte bună! La Iraklis am avut un sezon foarte bun, doar acolo au fost probleme de natură financiară și de aceea am pleca împreună de la echipă în 2011. Echipa mergea foarte bine cu el. La Iraklis a venit ulterior, tot în 2010, dar la Skoda, Marinos a fost cel care m-a dorit și a vrut ca eu să fac parte din proiectul lui. La Skoda din nou am avut rezultate foarte bune, mai ales că eram o echipă mică!

Dezavantajul lui Ouzounidis: „Aici cred ca va suferi puțin!”

Cunoaște bine fotbalul românesc?

– Nu prea! Aici cred va suferi puțin. A fost ancorat foarte mult timp în fotbalul grecesc și cipriot. Nu cred că știe prea multe despre fotbalul românesc din prezent. Dar se va da adapta cu ușurință. Dacă va avea nevoie de un sfat prietenesc, îl voi ajuta cu mare plăcere. Dacă i se va acorda încredere, va face treabă bună.

E un om foarte deschis și plăcut. E inteligent și veți vedea asta la interviuri. Are o mentalitate occidentală. Repet, e o lovitură pentru Craiova. Și Universitatea și fotbalul românesc vor avea de câștigat prin aducerea sa. Am avut o relație foarte bună cu el și Victoraș Iacob poate confirma acest lucru și cu toți ceilalți jucători de la Iraklis. Apoi și Emil Dică la Xanthi. Am fost impresionați de el și era simpatizat de către toată lumea!

Narcis Răducan: „A lucrat cu bugete foarte mari și vine dintr-o cultură ca a oltenilor!”

Narcis Răducan a jucat în Cipru la AEL Limassol și AEK Larnaca în perioada în care Marinos Ouzounidis o antrena pe APOEL Nicosia. Ba, chiar fostul jucător al Stelei a pierdut Cupa Ciprului în fața lui APOEL, condusă de grecul Ouzounidis, meci în care mijlocașul ofensiva a și încris.

Narcis, ce părere ai despre Marinos Ouzounidis?

– Eu eram la AEL Limassol în 2007 când Ouzounidis a câștigat titlul cu APOEL Nicosia. Ei au dominat atunci fotbalul cipriot, dar cred că ne-am și intersectat cu un an înainte, în finala Cupei Ciprului. Eu jucam la AEK Larnaca și ne-a luat cupa atunci. Știu că am dat și gol, dar ne-au bătut în prelungiri.

E un antrenor foarte organizat și care acordă atenție mare pregătirii meciurilor. A lucrat cu bugete foarte mari, pentru că are cel puțin trei echipe peste bugetul Craiovei! E o mutare foarte inteligentă a lui Mihai Rotaru din mai multe puncte de vedere. În primul rând vine dintr-o cultură asemănătoare cu a oltenilor, adică de-aștia foarte aprigi, care iubesc fotbalul și nu au răbdare (n.r. râde). Temperamentul lor e specific oltenilor!

„Am vorbit cu mulți prieteni și impresari din fotbalul grec. Toți spun că e mutare excelentă!”

Crezi că face față la presiunea de la Craiova?

– Este foarte obișnuit cu presiunea! E foarte compatibil cu ce se întâmplă la Craiova. Și nu e singurul avantaj! În afara lui Mircea Rednic, nu există niciun antrenor în Liga 1 care să fi câștigat un titlu de campion cu vreo echipă! El a câștigat. Și să nu uităm că e grec, la fel ca șeful arbitrajului românesc Kiros Vasaras. Eu zic că nu e de neglijat acest aspect! Sigur s-au gândit și la asta cei de la Craiova. E din aceeași țară cu cel care decide în arbitrajul românesc.

Am vorbit cu mulți prieteni, impresari din fotbalul grec și toți spun că e o mutare foarte bună! Dar uite că Ranieri nu a reușit la naționala Greciei! Deci nu se știe niciodată….Au ales un antrenor care le conferă multe avantaje. E joacă la Craiova față de ce presiune a avut la AEK și la Panathinaikos! Și ce avea și la APOEL Nicosia.

Să vedem dacă are capacitatea să preia din mers, mai ales că va fi singurul antrenor străin din campionatul nostru. Are însă nevoie de ajutor intens ca să se acomodeze. Craiova oricum să știi că nu a ieșit din lupta pentru titlul. Asta e particularitatea sistemului play-off-play-out! El are CV, a câștigat trofee și are experiență în cupele europene. Ce îți poți dori mai mult de la un antrenor?