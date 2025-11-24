Bogdan Matei, despre schimbările propuse de Daniel Băluță pentru București: „El va rezolva această problemă”

ADVERTISEMENT

Bogdan Constantin Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport, a fost invitatul emisiunii „Tu votezi România” de la TVR Info, iar cu acest prilej a vorbit despre soluțiile identificate de Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, pentru cele mai arzătoare probleme ale bucureștenilor.

Alegeri pentru Primăria Capitalei. Ce spune Bogdan Matei despre planul lui Daniel Băluță pentru București

Bucureștenii sunt așteptați la urne pe 7 decembrie 2025 pentru a-și alege noul primar general. Campania pentru alegerile parțiale a debutat pe 22 noiembrie, iar luni seara a avut loc prima dezbatere electorală la TVR Info la care au participat reprezentanții partidelor PSD și PNL, dar și candidați independenți.

În cadrul emisiunii „Tu votezi România” au fost prezenți Bogdan Matei, președintele ANS și reprezentantul , dar și Andrei Badiu, reprezentant și susținător al candidatului PNL Ciprian Ciucu, Ioan Mihai Lasca (PPR) și candidații independenți Gheorghe Nețoiu și Constantin Titian Filip.

Fiind întrebat ce autorizații de construcții ar trebui să elibereze primarul general al Capitalei, Bogdan Matei a explicat că pentru orice înseamnă autorizație „pe orice la nivelul Primăriei Generale” trebuie să existe un cadru legislativ corect.

„Asta nu ține doar de Primăria Generală, ci ține și de Parlamentul României. Din punctul nostru de vedere, a centraliza toate avizele respective, iar cei care au lucrat în domeniul construcțiilor știu ce presupune acest lucru, e o mare greșeală. Nu poți să duci decizia la un singur om atâta timp cât tu, în interiorul familiei tale numite București, ai niște sectoare.

Din punctul meu de vedere și al candidatului Daniel Băluță, proiectele majore pentru București trebuie adoptate și semnate de primarul general al Capitalei. Dar, dacă vrem să încărcăm Primăria Generală a Capitalei pentru autorizații de gard, nu e în regulă.

Și ultimul aspect foarte important îl reprezintă digitalizarea, la fel cum este la Sectorul 4. Pentru autorizații de genul celor menționate anterior, nu e nevoie să te duci cu dosare după tine. Accesezi site-ul, le urci în site, le înregistrezi, ai semnătură electronică și dai drumul la lucrarea respectivă, iar cetățeanul este mulțumit”, a punctat Bogdan Matei, susținătorul candidatului Daniel Băluță.

Cum va rezolva Daniel Băluță problema traficului rutier din Capitală

De asemenea, președintele ANS subliniază că dacă ajunge primar general. Edilul Sectorului 4 propune benzi dedicate pentru transportul public și rute alternative pentru cei care folosesc mașina personală.

„Dacă nu vom aborda și soluții alternative și vom rămâne în aceleași discuții, cu aceleași străzi, problema nu va fi rezolvată. Din punctul nostru de vedere, Daniel Băluță va rezolva această problemă”, a adăugat Bogdan Matei.